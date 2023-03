Πιο πριν, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος υπονόησε ξανά πράγματα για την παραγωγή του παιχνιδιού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του . Πιο συγκεκριμένα σε δημοσίευσή του στο Instagram σχολίασε και τα spoiler που κυκλοφορούν γράφοντας: «Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη δεν μπορεί άλλο, ας φύγει. Thank me later παιδιά».