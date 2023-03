Survivor All Star: Νέες καταγγελίες από τον Κώστα Αναγνωστόπουλο - «Κινητά, φαγητά, κολλητοί»

Survivor All Star», καταγγέλοντας καταστάσεις που δεν επιτρέπονται στους κανονισμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κώστας Αναγνωστόπουλος ρίχνει για ακόμη μία φορά τα «πυρά» του για την παραγωγή του «», καταγγέλοντας καταστάσεις που δεν επιτρέπονται στους κανονισμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή τη φορά ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, έγραψε στο Twitter:

Πριν μερικές ημέρες, ο παίκτης που αποχώρησε πριν λίγο καιρό από το «



», υπονόησε ξανά πράγματα για την παραγωγή του του παιχνιδιού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του

Πιο συγκεκριμένα σε δημοσίευσή του στο Instragram σχολίασε τα spoiler που κυκλοφορούν γράφοντας:

«Κινητά - φαγητά - κολλητοί (στην παραγωγή, παίκτες με παραγωγή) λουκέτα στα σκουπίδια (γελάνε και οι πέτρες) άλλα λέει ο εργοδότης αλλά βάζετε τον παρουσιαστή να πει! Αλλά έτσι πάει όταν ο παραγωγός βάζει λάθος ανθρώπους σε καίριες θέσεις. Καταστρέψατε το καλύτερο σόου μόνοι σας #SurvivorGR».«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη δεν μπορεί άλλο, ας φύγει. Thank me later παιδιά».