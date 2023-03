Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-crajq3coyb6h)

Στο Survivor All Star , οι παρεξηγήσεις κι οι εντάσεις μεταξύ των παικτών δεν έχουν τέλος. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι ενοχλημένος από την τοποθέτηση της Εύης Σαλταφερίδου στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού.Μιλώντας στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης, αρχικά, ευχαρίστησε τον κόσμο που τον κράτησε στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, είπε: «Συμβούλιο αποχώρησης χθες και παρέμεινα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ψήφισε. Ανάμεικτα συναισθήματα. Μεγάλη μου χαρά από την μία, αλλά από την άλλη με προβληματίζει η αγωνιστική μου εικόνα…. Κι αυτή η εβδομάδα είναι ερωτηματικό. Η ενόχληση στο πόδι παραμένει. Πρέπει να αποδείξω ποιος είμαι για να μην ξαναβρεθώ στην ίδια θέση».Στη συνέχεια, σχολίασε όσα έγιναν στο συμβούλιο του νησιού κι όταν αναφέρθηκε στην Εύη, έκανε λόγο για «κωλοτούμπα». Όπως ανέφερε, η παίκτρια υποστήριζε άλλα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα κι άλλα λέει τώρα.«Με ενόχλησε πολύ η τοποθέτηση της Εύης. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό, αλλά είναι η αλήθεια και με ενόχλησε. Είπε προτιμώ να φύγει ο Κωνσταντίνος ή ο Παναγιώτης. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε "μακάρι να φύγει ο Ασημακόπουλος" κι αυτήν την εβδομάδα είπε "μας συμφέρει να φύγει είτε ο Παναγιώτης είτε ο Κωνσταντίνος". Δεν μετράνε φιλίες και δεν μετρά τίποτα εδώ πέρα», δήλωσε.«Ο Ασημακόπουλος έγινε μέσα σε λίγες ημέρες "παιχταράς" και τον χρειαζόμαστε. Από εκεί που ήταν τοξικός κι αναμετέδιδε πληροφορίες από τον έναν στον άλλον σαν την Μελίνα. Μάλιστα. Ωραίες τοποθετήσεις στο συμβούλιο. Καθόλου κωλοτούμπες κι όλα to the point. Μπράβο παιδιά», συμπλήρωσε.