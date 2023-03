Hunter Schafer: Τρανς μοντέλο, κόρη πάστορα και ηθοποιός στη νέα ταινία του Λάνθιμου

Κλείσιμο

πήρε ένα μεγάλο «ρίσκο» το βράδυ της Κυριακής και φαίνεται πως της… βγήκε καθώς κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.Η πρωταγωνίστρια του Euphoria έκανε ίσως την πιο τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά την απονομή των Όσκαρ 2023 στοΗ 24χρονη ηθοποιός και τρανς μοντέλο - η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο prequel του Hunger Games «The Ballad of Songbirds and Snakes» - φόρεσε μια δημιουργία η οποία άφηνε σχεδόν ακάλυπτο το πάνω μέρος του καλλίγραμμου κορμιού της. Η ηθοποιός θα παίξει και στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «And».Η Schafer για το πάρτι επέλεξε μια δημιουργία τηςη οποία αποτελούνταν από δύο κομμάτια. Το κάτω μέρος ήταν μια μακριά φούστα από μετάξι ενώ το πάνω αποτελούνταν από ένα φτερό το οποίο άφηνε ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του στήθους της καθώς δεν υπήρχε ίχνος υφάσματος.Το όλο σύνολο συνόδεψε με λευκές γόβες με λευκές πλατφόρμες. Το μακιγιάζ ήταν απλό και λαμπερό ενώ τα ξανθά μαλλιά της τα είχε κάνει χωρίστρα.Ο Law Roach, ο στιλίστας πίσω από το look, αποθεώθηκε στα social media.Η συμπρωταγωνίστρια της Schafer στο Euphoria, Zendaya, σχολίασε: «Εκθαμβωτική». Και η Katy Perry κινήθηκε στο ίδιο μήκος καθώς βρήκε την εμφάνιση πολύ καλή.Η Hunter Schafer είναι Αμερικανίδα τρανς μοντέλο, ηθοποιός, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των LGBT. Είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της ως Τζουλς στο δράμα του HBO του 2019, Euphoria.