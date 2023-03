Κλείσιμο

Η επίδειξη μόδας τηςθα επιστρέψει φέτος – με σκοπό να γιορτάσει τη διαφορετικότητα. Το ετήσιο υπερθέαμα που είχε μπει στον πάγο από το 2019 ετοιμάζει το νέο του σόου επιστρατεύοντας μοντέλα από όλο το φάσμα του μόντελινγκ.Τα μεγάλα κεφάλια της διάσημης εταιρείας μαγιό και εσωρούχων δεν θα ρίξουν στην πασαρέλα μόνο αγγελάκια με τις τέλειες αναλογίες. Φέτος η εταιρεία επιχειρεί να δώσουν μια διαφορετική και πιο περιεκτική εικόνα στο σόου της. Η Victoria's Secret δήλωσε ότι γυρίζει σελίδα και δίνει περισσότερη σημασία σε αυτό που είμαστε σήμερα.Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Candice Huffine (plus size), Mayowa Nicholas, Valentina Sampaio (τρανστζέντερ) και Bella Hadid, καθώς και οι Devyn Garcia (plus size), Taylor Hill, Adut Akech και Imaan Hammam.Σε προηγούμενες επιδείξεις συμμετείχαν τα supermodels Jasmine Tookes και Elsa Hosk ενώ το σόου συμπλήρωναν τραγουδιστές όπως οι Ed Sheeran, Lady Gaga και Rihanna.Στην νέα ομάδα εισήλθε και η Γιαπωνέζα τενίστρια Naomi Osaka. Άλλα μοντέλα που θα περπατήσουν στην πασαρέλα είναι το plus size μοντέλο από τη Βρετανία Paloma Elsesser, η Sofia Jirau – μοντέλο με σύνδρομο Down - και τα transgender μοντέλα Valentina Sampaio και Emira D'Spain.Η Lizzo αμφισβητεί τις προθέσεις του γίγαντα των εσωρούχων. «Αυτή είναι μια νίκη για την ενσωμάτωση για χάρη της ενσωμάτωσης», ανέφερε η 34χρονη ποπ τραγουδίστρια στο Twitter. «Αλλά αν οι μάρκες αρχίσουν να το κάνουν αυτό μόνο και μόνο επειδή έχουν δεχτεί αντιδράσεις, τότε τι θα συμβεί όταν οι "τάσεις" αλλάξουν ξανά; "Εκτιμούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιρειών την πραγματική συμμετοχικότητα; Ή μήπως εκτιμούν απλώς τα χρήματα;».