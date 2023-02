Κλείσιμο

Νέα εβδομάδα ξεκινά με ένα νέο κύκλο εμφανίσεων για τις fashionistas του My Style Rocks. Αυτό το ξεκίνημα όμως φέρνει στην παρέα και μία νέα διαγωνιζόμενη η οποία προκαλεί αίσθηση από την πρώτη εμφάνισή της. Πώς θα υποδεχθούν τα κορίτσια του My Style Rocks την Ειρήνη Παπαβασιλείου;Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης βρίσκονται στις θέσεις τους έτοιμοι να αξιολογήσουν και να συμβουλεύσουν τις διαγωνιζόμενες και να επέμβουν διορθωτικά σε looks που μπορούν να βελτιωθούν.Ορισμένες σχέσεις ανάμεσα στις fashionistas φαίνεται να βρίσκονται σε μόνιμη ένταση. Ποια διαγωνιζόμενη ετοιμάζει το look της για να πάει σε συναυλία της Ελένης Φουρέιρα;22 ετών: Σπουδάστρια και barwomanΓεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θήβα αλλά πλέον μένει μόνιμα στην Αθήνα. Σπουδάζει Fashion styling και παράλληλα δουλεύει στο Γκάζι ως barwoman.Στιλιστικά δηλώνει: «προσδιορίζομαι ως κάτι… απροσδιόριστο». Αν έπρεπε να χαρακτηρίσει το στυλ της θα το έλεγε «κινηματογραφικό» αφού μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από κάτι που είδε στον κινηματογράφο και να το υιοθετήσει. Μάλιστα, την έχουν σταματήσει αρκετές φορές στο δρόμο και της έχουν πει ότι μοιάζει με χαρακτήρα της Έβδομης Τέχνης. Επαγγελματικά υποστηρίζει πως θέλει να είναι και δημιουργός και δημιούργημα.Το παράπονό της από τα κορίτσια του My Style Rocks είναι ότι ακούει και βλέπει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Επιλέγει μόνο vintage & second hand ρούχα και ποτέ fast fashion.