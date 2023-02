Survivor All Star: Ο επικός καυγάς Ελευθερίας-Μάριου και ο υποψήφιος προς αποχώρηση - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqmp2xlhc3y9)

Την κόκκινη μπαντάνα φόρεσαν οικαι, ενώ τη μπλε ομάδα οικαιΩστόσο από τους έξι η άφιξη που ενίσχυσε και το κομμάτι του ριάλιτι ήταν αυτή της Ελευθερίας Ελευθερίου και ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη σχέση που είχε με τον, ο οποίος επέλεξε να την... τινάξει στον αέρα για τα μάτια της. Η γνωστή τραγουδίστρια μπήκε στο παιχνίδι σαν ταύρος σε υαλοπωλείο και έδειξε με το καλημέρα τα... κέρατα της στον πρώην σύντροφό της.«Με τον Μάριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, πριν από τη συμμετοχή μου στο Survivor, από το 2017. Αρκετά χρονάκια. Είχαμε πάντα άψογες σχέσεις και νομίζω ότι κάπου έχει μείνει μέχρι εκεί» τόνισε, αρχικά, η Ελευθερία Ελευθερίου στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης.«Θέλοντας να κρατήσω κάποιες ισορροπίες, δεν ήθελα να φέρω προστριβές και προσπαθούσα να είμαι κουλ όσο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μέχρι να έρθει μια κίνηση από κάποιο άτομο το οποίο οφείλει να του εξηγήσει κάποια πράγματα. Αυτή την κίνηση δεν την είδα, πόσο μάλλον όταν η Ευρυδίκη δεν μπορούσε να κρατηθεί και είπε στον Μάριο τι ακριβώς συμβαίνει έξω».Όταν στην πορεία της ημέρας, το θέμα έσκασε στην καλύβα των κόκκινων… ο Σπύρος Μαρτίκας κάλεσε με φωνή και ένταση τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη «να εξηγηθεί γιατί έχει εκθέσει δύο κυρίες σε όλη την Ελλάδα». Και ο Μάριος ήρθε για να ξεσπάσει, πρώτα, απέναντι στον φαρμακοποιό από το Κερατσίνι. «Δεν κρύβομαι πίσω από καμία κάμερα. Εδώ δεν έχω έρθει για να βγάλω τα προσωπικά μου αλλά να αγωνιστώ σε ένα ριάλιτι επιβίωσης» υπογράμμισε, εκνευρισμένος, ο Μάριος.«Χθες το βράδυ κοιμήθηκες καλά; Χθες το βράδυ, που έγινε το σκηνικό, με έπιασες ρε μαλ…α να πεις, πως είναι αυτή η κοπέλα εδώ και έναν μήνα έξω που την κυνηγάνε; Δεν τοποθετήθηκα, Μάριε, να ξέρεις πουθενά. Κρύβομαι μέχρι να έρθω στο παιχνίδι. Δεν ήθελα να μιλήσω γιατί προφανώς υπάρχει και ένας αντίλογος. Και πας και με αδειάζεις με μια κοπέλα που της έχω πει ότι έχω κάνει παρέα και τυπικά είναι φίλη μου; Πλέον ο ορισμός φίλος, για μένα, έχει ξεφτιλιστεί» φώναξε, εν συνεχεία, η Ελευθερία στον Μάριο μπροστά σε όλη την κόκκινη ομάδα.«Μου έλεγες ότι είμαι το απωθημένο σου! Mε έλεγες αγάπη σου, μωρό σου» ξέσπασε η νέα παίκτρια του Survivor All Star με τον συμπαίκτη της να ακούει δίχως αντίδραση.«Χέσ…ες αυτή τη στιγμή και για την Καρολίνα! Αυτή τη στιγμή κοιτάς πως να σώσεις τον κω..ο! Είσαι απαράδεκτος, Μάριε! Είσαι η ντροπή της Κύπρου» τόνισε, μεταξύ άλλων πολλών… γαλλικών, η νέα παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. «Το ότι με έχεις αδειάσει, Μάριε, με τέτοιο τρόπο δεν στο συγχωρώ».Χαμό όμως είχαμε και στην μπλε παραλία με τον με τον Τάκη Καραγκούνια και τον Γιώργο Ασημακόπουλο να τα βάζουν με τον Ηλία Γκότση και τον Ηλία Μπόγδανο που πήραν το ψαροντούφεκο, μόνο και μόνο για επίδειξη.«Σήμερα το πρωί, ενώ έχουμε μιλήσει από βραδύς με τα παιδιά, κυρίως τον Βασάλο και τον Ασημακόπουλο για το ποιος θα έρθει μαζί να με βοηθήσει στο ψάρεμα, έγινε κάτι το τελείως παράδοξο! Είμαι έτοιμος να μπω μέσα, προσπαθώ να σετάρω το ψαροντούφεκο και να φύγουμε με τον Ασημακόπουλο και έρχεται ο Ηλίας Γκότσης με ένα ψάρι που βρήκε ψόφιο στην παραλία. «Δωσ’ μου το ψαροντούφεκο για πέντε λεπτά, να πάω να το κάνω γύρισμα για να πω ότι έπιασα και εγώ κάτι» μου είπε. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι; Δεν είναι όλα τηλεόραση» τόνισε χαρακτηριστικά, εμφανώς ενοχλημένος, ο Τάκης Καραγκούνιας.Όταν το συγκεκριμένο θέμα απλώθηκε στην παραλία και στην υπόλοιπη μπλε ομάδα, όπως ήταν επόμενο, επικράτησε φυσικά πανικός. Και αυτός μιας και ορισμένοι υποστήριζαν την μια πλευρά, του Τάκη, ενώ άλλοι υποστήριζαν την άλλη πλευρά, του Ηλία.«Δεν με ενδιαφέρουν οι κάμερες» φώναξε δυο φορές, με νόημα, ο 50χρονοε μισθοφόρος στην Εύη Σαλταφερίδου που προσπάθησε να υπερασπιστεί τον φίλο της.Στο Survivor All Star επέστρεψε με φόρα η Χριστίνα Κεφαλά και δεν δίστασε να δηλώσει με το… καλησπέρα, «ελεύθερη και ωραία».«Φέτος εννοείται πως έρχομαι αυτόνομη, μόνη μου, σαν Χριστίνα. Χριστίνα Κεφαλά. Πριν δυο χρόνια, εννοείται, αυτό που με είχε χαλάσει, το ξέρουμε όλοι και το ξέρει όλη η Ελλάδα, ήταν το τρίγωνο! Δεν ήταν τετράγωνο, δεν ήταν κύκλος, δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα τρίγωνο που μπήκα στη μέση, όχι στη μέση ακριβώς, απλά ήμουν ένα από τα τρία άτομα. Σάκης, Μαριαλένα, Χριστίνα Κεφαλά που έγινε όλο αυτό. Φέτος δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Από την πλευρά μου δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εγώ έφυγα από εδώ με τις καλύτερες, προσπαθώντας, εντυπώσεις. Έφυγα αξιοπρεπέστατα από αυτό το παιχνίδι, χωρίς να δώσω στόχο σε αυτό το τρίγωνο οπότε φέτος… είμαι η Χριστίνα, είμαι μόνη μου και θα το γλεντήσω μόνη μου» συμπλήρωσε η νέα παίκτρια της κόκκινης ομάδας.Πριν οι δυο ομάδες μπουν στο στίβο μάχης ο Γιώργος Λιανός καλοσώρισε τους νέους παίκτες και άρχισε τα πειράγματα.Ο παρουσιαστής του Survivor All Star δεν ξέχασε την «τελεφερικ», ούτε φυσικά το «στόρυ» της Κεφαλά με τον Κατσούλη.Το έπαθλο εκτός από την ασυλία είχε και γεύμα... Τσικνοπέμπτης για τους νικητές.Οι Μαχητές ξεκίνησα με τον Γκότση να επικρατεί του Μπάρτζη, τον Μπόγδανό να κερδίζει τον Μάριο-Πρίαμο και τη Μαριαλένα να κάνει το 3-0 κόντρα στην Σταυρούλα.Ο Στάθης πήρε τον πρώτο πόντο για τους Διάσημους και ο Σάκης τον δεύτερο με αντίπαλο το νέο Παναγιώτη Κωνσταντινίδη.Η Ρία όμως ήρθε να επιβληθεί στην Ελευθερία Ελευθερίου για το 4-2 και ο Αγόρου έκανε το 5-2 κόντρα στον Κόρο.Η Εύη Σαλταφερίδου γιόρτασε τα γενέθλιά της με νίκη επί της Χαμπέρη και ο Καραγκούνιας έκανε το 7-2 για τους μπλε. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μείωσε για τους κόκκινους σε 7-3 με αντίπαλο τη Τζο Μαριδάκη, όμως Ασημακόπουλος και Στέλλα έφεραν τους μπλε σε απόσταση νίκης. Ο Σάκης κράτησε όρθιους τους κόκκινους με το 9-4 με τη Τζο Μαριδάκη να βρίσκει τα πατήματά της στο 2ο run της και να χαρίζει το 10άρι στους Μαχητές γράφοντας κόντρα στην Αφροδίτη το τελικό 10-4.Οι μπλε έφαγαν του σκασμού και πήγαν με φουσκωμένες τις κοιλίες τους στο συμβούλιο για να παρακολουθήσουν τους κόκκινους να βγάζουν τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.Ο Γιώργος Λιανός αρχικά θέλησε να μάθει τι οδήγησε τους Κόκκινους στην ήττα και μάλιστα με μεγάλο σκορ, με τον Σάκη Κατσούλη να στέκεται στις αλλαγές που έγιναν στις δύο ομάδες.Μια από αυτές ήταν και η είσοδος της Ελευθερίας Ελευθερίου που τάραξε την κόκκινη ομάδα με τον τσακωμό που είχε με τον Μάριο-Πρίαμο, με την τραγουδίστρια να απολογείται ζητώντας συγγνώμη από την ομάδα της και εξηγώντας στον Γιώργο Λιανό ότι έξω η ίδια ζούσε το δικό της survivor με τα όσα έγιναν μεταξύ Μάριου και Καρολίνας.Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας Αφροδίτη Σκαφίδα και Κώστας Παπαδόπουλος έδωσαν ντέρμπι στην κάλπη με τον ζαχαροπλάστη να λαμβάνει δυο ψήφους περισσότερες και να βγαίνει για 4η φορά στον τάκο.«Έχω κουραστεί πια. Αφήνω την μπαντάνα εδώ, όπως είχε κάνει παλιά και η Ελευθερία. Είμαι μέλος της ομάδας αλλά άμα η ομάδα δεν με στηρίζει και δεν με πιστεύει, δεν χρειάζεται» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο παίκτης της κόκκινης ομάδας αφήνοντας ενοχλημένος στην άκρη την μπαντάνα του, με τους συμπαίκτες του να αντιδρούν στην κίνησή του.