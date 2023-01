Όσκαρ 2023: «Τα πάντα όλα» οδηγούν την κούρσα των φετινών βραβείων - Δείτε τις υποψηφιότητες

Το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου θα διεκδικήσουν οι Όστιν Μπάλτερ, Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Φρεϊζερ, και Bill Nighy ενώ στην κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου θα «κονταροχτυπηθούν» οι Κέιτ Μπλάνσετ, Άνα ντε Άρμας, Άντρια Ράισμπορο, Μισέλ Γουίλιαμς και Μισέλ Γιο.



Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφέρουν πως το βραβείο θα πάει φέτος στον Μπρένταν Φρεϊζερ για την εξαιρετική του ερμηνεία στην ταινία «Τhe Whale». Στην ταινία, ο Φρέιζερ υποδύεται έναν απομονωμένο από την κοινωνία άντρα που ζυγίζει 270 κιλά, ο οποίος εργάζεται απομακρυσμένα ως καθηγητής Αγγλικών και εξιστορεί την προσπάθειά του να επανασυνδεθεί με την έφηβη κόρη του, που όλα αυτά τα χρόνια είχε παρατήσει.



Ο λόγος του ηθοποιού στα Critics Choice πριν μερικές ημέρες, ήταν από τους πιο συγκινητικούς της βραδιάς, με τον 53χρονο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Πιο αναλυτικά, είπε: «Αυτή η ταινία είναι για την αγάπη. Είναι για τη λύτρωση. Και για όταν βρίσκεις το φως σε ένα σκοτεινό μέρος. Είμαι τόσο τυχερός που συνεργάστηκα με τόσους εκπληκτικούς συντελεστές. Παραμένοντας συγκινημένος, είπε στη συνέχεια: «Μου πήρε 32 χρόνια να φτάσω εδώ» και ευχαρίστησε τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη του φιλμ. «Ήμουν στην ερημιά και μάλλον θα έπρεπε να είχα αφήσει ίχνη από ψίχουλα, αλλά με βρήκες και όπως όλοι οι καλύτεροι σκηνοθέτες μου έδειξες που να πάω για να βρεθώ εκεί που ήθελα να είμαι» είπε απευθυνόμενος στον Ντάρεν Αρονόφσκι.



Τέλος, είπε κλαίγοντας: «Εάν είστε σαν τον Τσάρλι που υποδύθηκα σε αυτή την ταινία, με όποιο τρόπο, παλεύετε με την παχυσαρκία ή νιώθετε πως είστε σε μια μαύρη θάλασσα, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας και να προχωρήσετε στο φως, τα καλά πράγματα θα συμβούν. Σας ευχαριστώ».



Δείτε την ομιλία του Φρέϊζερ



All Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe Banshees of InisherinElvisEverything Everywhere All at OnceThe FabelmansTárTop Gun: MaverickTriangle of SadnessWomen TalkingThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansTárTriangle of SadnessAustin Butler (Elvis)Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)Brendan Fraser (“The Whale”)Paul Mescal (Aftersun)Bill Nighy (Living)Cate Blanchett, TarAna de Armas, BlondeAndrea Riseborough, To LeslieMichelle Williams, The FablemansMichelle Yeoh, Everything Everywhere All at OnceAngela Basset – Black Panther: Wakanda ForeverHong Chau – The WhaleKerry Condon – The Banshees of InisherinJamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At OnceStephanie Hsu – Everything Everywhere All At OnceBrendan Gleeson – The Banshees of InisherinBrian Tyree Henry – CausewayJudd Hirsch – The FabelmansBarry Keoghan – The Banshees of InisherinKe Huy Quan – Everything Everywhere All At OnceBabylonBlack Panther: Wakanda ForeverElvisEverything Everywhere All At OnceMrs. Harris Goes to ParisAll Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe BatmanElvisTop Gun: MaverickAll Quiet on the Western FrontBabylonThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansAll Quiet on the Western FrontGlass Onion: A Knives Out MysteryLivingTop Gun: MaverickWomen TalkingThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansTarTriangle of SadnessAn Irish GoodbyeIvaluLe PupilleNight RideThe Red SuitcaseThe Boy, The Mole, The Fox and The HorseThe Flying SailorIce MerchantsMy Year of DicksAn Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe ItApplause – Tell It Like A WomanHold My Hand– Top Gun: MaverickLift Me U – Black Panther: Wakanda ForeverNaatu Naatu – RRRThis Is a Lif – Everything Everywhere All At OnceAll That BreathesAnd The Beauty And The BlooshedFire of LoveA House Made of SplintersNavalnyThe Elephant WhisperersHauloutHow Do You Measure A Year?The Martha Mitchell EffectStranger At The GateAll Quiet on the Western Front – ΓερμανίαArgentina, 1985 – ΑργεντινήClose – ΒέλγιοEO – ΠολωνίαThe Quiet Girl – ΙρλανδίαGuillermo Del Toro’s PinocchioMarcel The Shell With Shoes OnPuss In Boots: The Last WishThe Sea BeastTurning RedAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverElvisThe Whale