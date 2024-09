Εκλογές ΗΠΑ 2024: «Ο θείος μου ο Ντόναλντ πάντα ήταν ένας νταής χωρίς φίλους»

Οι προηγούμενες ημέρες δεν ήταν και οι καλύτερες για τονκαι αυτό ελάχιστα έχει να κάνει με τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά, πολύ περισσότερο, με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο και το προβάδισμα που φαίνεται να αποκτά η Κάμαλα Χάρις.Με την κλεψύδρα να αδειάζει και την 5η Νοεμβρίου να πλησιάζει, καλείται να βρει αντίδοτο στα πρόσφαρα γεγονότα, που ενδέχεται να αποβούν καθοριστικά για τον νικητή των προεδρικών εκλογών. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος, καθώς η ψηφοφορία μέσω της επιστολικής ψήφου ήδη ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα - και μάλιστα από τη Βόρεια Καρολίνα, Πολιτεία από τις επτά κρισιμότερες για την τελική επικράτηση. Στις προεδρικές εκλογές του 2020 το 63% των τελικώς ψηφισάντων είχε προτιμήσει την επιστολική ψήφο, βέβαια υπήρχε νωπή και η φοβία που είχε προκαλέσει η πανδημία του COVID-19.Ξεκινώντας από τη νύχτα του ντιμπέιτ, λοιπόν, ο Τραμπ είδε πολλές από τις υποθήκες της παράστασης νίκης που είχε δημιουργήσει με τη σχεδόν νοκ άουτ νίκη του στοτην 26η Ιουνίου και οι οποίες εμπλουτίστηκαν σε σημείο περίπου «κλειδωμένου θριάμβου» μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου να εξανεμίζονται έως και να ανατρέπονται, καθώς στην τηλεοπτική αναμέτρηση με τη διάδοχο του Μπάιντεν ως υποψήφια των Δημοκρατικών, αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, γνώρισε μια αν όχι κατά κράτος, σίγουρα εμφατική ήττα.Βέβαια, και μόνο η λυτρωτική για τους Δημοκρατικούςτου ανίκανου βιολογικά να αντέξει αξιοπρεπώς τις απαιτήσεις ενός σκληρού προεκλογικού αγώνα απερχόμενου προέδρου είχε ήδη μετατρέψει τον διαφαινόμενο θρίαμβο του Τραμπ σε ντέρμπι, σε μάχη μέχρις εσχάτων, μέχρι την τελευταία ψήφο. Ωστόσο, η ώθηση που γνωρίζει η υποψηφιότητα της Χάρις μετά το δικό τους ενώπιος ενωπίω περιγράφει την κατάσταση εξόχως προβληματική για τις εκλογικές προοπτικές του αντιπάλου της.Τη δυναμική αυτού του νέου κλίματος ήρθαν να επιβεβαιώσουν όχι μόνο οι άμεσες, αλλά και οι μεταγενέστερες αναλύσεις για την τηλεοπτική μάχη και τα γκάλοπ για το ποιος κέρδισε, ήταν πιο πειστικός, είπε τις λιγότερες ανακρίβειες, όπου οι διαφορές υπέρ της Χάρις ήταν χαώδεις, μέχρι και 30 μονάδων, αλλά και οι πρώτες επίσημες παναμερικανικές δημοσκοπήσεις, όταν ο κουρνιαχτός του πρώτου 24ώρου κατακάθισε. Παράδειγμα, αυτή του Reuters/Ipsos, που έδειξε ότιεν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις 5 μονάδες, στο 47% έναντι 42%. Η εικόνα άνεσης της Χάρις στο Ground Zero στην τελετή μνήμης για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και του θυμωμένου Τραμπ, που πάλι απαξίωσε την παρουσία του Μπάιντεν εκεί, η άρνηση του πρώην προέδρου για νέο debate, ο εκνευρισμός στο επιτελείο του, οι δηλώσεις-σοκ για την κακή εμφάνισή του στο debate ακόμα και από δικούς του ανθρώπους ήρθαν να προστεθούν στο κοκτέιλ του προεκλογικού αγώνα που ούτως ή άλλως θα έχει ακόμα πολλά επεισόδια.Οι χρηματορροές των δωρητών, πάντως, προς τους δύο μονομάχους συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή, ωστόσο ακολούθησε και ένα ισχυρό follow up με κύμα ενίσχυσης της υποστήριξης προς τη Χάρις από επώνυμους μέχρι σταρ της μουσικής και του Χόλιγουντ, με κορυφαία την (αναμενόμενη) πινελιά της Τέιλορ Σουίφτ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, εμφανίζοντας όμως ξανά τον τιμωρητικό χαρακτήρα του, χάνοντας πολύ από το όποιο δίκιο του για το ότι τα συστημικά media των ΗΠΑ υπονομεύουν την υποψηφιότητά του ακόμα και με fake news. Αλλά και του Ελον Μασκ, που πάντως η παρέμβασή του μάλλον αρνητικά παρά θετικά λειτούργησε για τον Τραμπ.Τα βάσανα, ωστόσο, του πρώην και φιλόδοξου επόμενου προέδρου δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν και οι δηλητηριώδεις αιχμές εναντίον του τις οποίες διατυπώνει η ανιψιά του, κόρη του αδερφού του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, στο νέο της βιβλίο που ως έκδοση των «New York Times» αναμένεται να γίνει best seller. Το βιβλίο της με τον απολύτως προσδιοριστικό τίτλο «Who Could Ever Love You» (Ποιος θα μπορούσε ποτέ να σε αγαπήσει) κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη και είναι γεμάτο από ευθείες και πλάγιες βολές κατά του θείου της, αποκαλύπτοντας κυρίως μέσα από εμπειρίες και περιστατικά της παιδικής της ηλικίας τον σκληρό, αδυσώπητο, κυριαρχικό χαρακτήρα του Τραμπ.

Η Μαίρη Τραμπ χαρακτηρίζει τον θείο της άνθρωπο χωρίς ενσυναίσθηση. Ως παράδειγμα φέρνει τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος πέθανε μόνος του -η ίδια ήταν εσώκλειστη σε σχολείο- και όταν ο παππούς της ενημέρωσε τον Ντόναλντ ότι ο αδελφός του μπήκε στο νοσοκομείο, εκείνος προτίμησε να πάει στον κινηματογράφο

Στις, αυθάδη, αλαζόνα και προσηλωμένο στο δόγμα του να κερδίζει ό,τι θέλει, με κάθε κόστος. Ερμηνεύει, βάσει του χαρακτήρα του, τους καθόλου σπάνια υβριστικούς έως χυδαίους και άλλοτε ρατσιστικούς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους καταφεύγει ο θείος της κατά των πολιτικών αντιπάλων του, αλλά και των όποιων άλλων επικριτών του, καθώς και εναντίον οποιουδήποτε χωρίς καν αφορμή, αρκεί να αποτελεί στόχο για τα δικά του συμφέροντα. Μάλιστα, αναφέρει ότι τα χυδαία και ταπεινωτικά σχόλιά του για τους εχθρούς του -που τους αποκαλεί «γουρούνια, άσχημους, χοντρούς και ηττημένους»- έχουν τις ρίζες τους στην ανατροφή του, κυρίως λόγω του παππού της Φρεντ Τραμπ.Η αλήθεια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αιφνιδιάστηκε,. Και μάλιστα, όταν θα τον πονούσε περισσότερο, δηλαδή στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου. Είναι άλλωστε το τρίτο βιβλίο που δημοσιεύει η Μαίρη Τραμπ από το 2020, όλα επικριτικά για τον θείο της. Η ίδια τα χαρακτηρίζει «οικογενειακά απομνημονεύματα». Το βέβαιο είναι ότι θα αποτελέσουν την αφορμή για έναν νέο κύκλο σύγκρουσης των δύο πλευρών στα δικαστήρια.Στο νέο βιβλίο της η 59χρονη συγγραφέας παρουσιάζει ζωντανές νέες λεπτομέρειες για το πώς αυτές οι περίεργες οικογενειακές «αξίες» με τις οποίες μεγάλωσε ο Τραμπ έβλαψαν την ίδια και τον πατέρα της.«Ως παιδί, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας νταής που δεν είχε φίλους και ανέπτυξε ένα σκληρό χαρακτήρα», γράφει η ανιψιά του. Οταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η ασέβεια προς τους άλλους την έκαναν να ντρέπεται ακόμη και να χρησιμοποιήσει την πιστωτική της κάρτα που έφερε το επώνυμό της. Το 2021 βυθίστηκε σε τόσο σοβαρή κατάθλιψη που δοκίμασε θεραπεία με κεταμίνη.Πολλές από τις πιο ζωντανές σκηνές αυτού του βιβλίου περιστρέφονται γύρω από τον πατέρα της, ο οποίος πάλεψε με τον αλκοολισμό και πέθανε σε ηλικία 42 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ο αλκοολισμός του μεγαλύτερου αδερφού του ήταν ο λόγος που ο ίδιος δεν έπινε ποτέ, φοβούμενος ότι δεν θα το σταματήσει.Η συγγραφέας αποδίδει βαριές ευθύνες στον παππού της και παντελή αδιαφορία στον θείο της για την τραγική τύχη του πατέρα της. Ο Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ πιέστηκε πολύ από τον πατέρα του να αναλάβει αυτός την οικογενειακή επιχείρηση, ωστόσο προτίμησε να γίνει πιλότος. «Ο μπαμπάς ντρέπεται για σένα», έλεγε συχνά ο Ντόναλντ στον αδερφό του, σύμφωνα με τη Μαίρη Τραμπ. «Λέει σε όλους ότι είσαι απλώς ένας οδηγός λεωφορείου».Την έλλειψη ενσυναίσθησης την αποτυπώνει σε ένα περιστατικό του 1981: ενώ η ίδια έλειπε εσώκλειστη σε σχολείο, ο βαριά άρρωστος πατέρας της μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα μεγάλου νοσοκομείου στη Νέα Υόρκη. Ο παππούς της ενημέρωσε τον Ντόναλντ -τότε στα 30 του και επικεφαλής των επιχειρήσεων- αλλά εκείνος προτίμησε να πάει στον κινηματογράφο. «Ο πατέρας μου πέθανε μόνος εκείνο το βράδυ», γράφει.Εβδομάδες αργότερα ηπεριγράφει ότι βρισκόταν στο σπίτι του παππού της για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η θεία της Μάριαν έκανε μια πρόποση για τον αποθανόντα αδερφό της. «“Στον Φρέντι”, είπε. Σηκώσαμε τα ποτήρια μας με χυμό μήλου και κόκα κόλα, που είναι ό,τι προσφέρθηκε ποτέ για τον πατέρα μου. Η γιαγιά μου κάθισε δίπλα μου και έβλεπα τα χείλη της να τρέμουν. “Στον Φρέντι”, απαντήσαμε οι υπόλοιποι. Εκτός από τον παππού μου, που δεν ασχολήθηκε καθόλου», γράφει. Αναφέρει, επίσης, ότι ο παππούς της ήταν σκληρόκαρδος και λαχταρούσε τόσο τη δημοσιότητα που αφιέρωσε ένα δωμάτιο σε αποκόμματα ειδήσεων σχετικά με την αυτοκρατορία ακινήτων που ίδρυσε και ένιωσε μηδενική ενσυναίσθηση για τους ενοικιαστές στα διαμερίσματά του στη Νέα Υόρκη που είχαν μολυνθεί από κατσαρίδες. Υποστηρίζει δε ότι ο θείος της Ντόναλντ έγινε όπως αυτός. Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν. Αμφότεροι έβαζαν τα χρήματα πάνω από τους ανθρώπους και πίεζαν για το τελευταίο σεντ απ’ όλους.Γράφει, μάλιστα, ότι ο πατέρας της έπρεπε να υπογράψει μια επιταγή στον αδερφό του Ντόναλντ, για να χρησιμοποιήσει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» στην Times Square, ιδιοκτησίας του, για να της κάνει ένα πάρτυ για τα 16α γενέθλιά της το 1981, λίγο προτού ο ίδιος πεθάνει. Και «ο θείος Ντόναλντ (που εισέπραξε το ποσό για το ενοίκιο) εισέβαλε στο πάρτυ, εκστασιασμένος για το νέο του ξενοδοχείο, μιλώντας για τα φωτιστικά σε ένα δωμάτιο γεμάτο εφήβους που δεν νοιάζονταν καθόλου. Το σκέφτηκε σαν να ήταν τα εγκαίνιά του, σαν να ήταν ο οικοδεσπότης ο ίδιος», όχι ο πατέρας της. Αλλά και σε μια άκομψη επίδειξη πλούτου και ισχύος.δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Απόφοιτος Aγγλικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο του Ταφτς, με μεταπτυχιακό στην Αγγλική Λογοτεχνία από το Κολούμπια, κάτοχος διδακτορικού στην Κλινική Ψυχολογία από το Ινστιτούτο Προηγμένων Ψυχολογικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αντέλφι.Βρίσκεται με τον θείο της σε μετωπική αντιπαράθεση -και δικαστική- εδώ και χρόνια, και συγκεκριμένα από το 1999, μόλις πέθανε ο παππούς της. Τον μήνυσε μαζί με τον αδερφό της Φρεντ III, σημειώνοντας ότι εκείνος και τα αδέρφια του είχαν χρησιμοποιήσει αδικαιολόγητη επιρροή στον παππού τους, που έπασχε από Αλτσχάιμερ, κατά τη σύνταξη της διαθήκης του. Σε απάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ τούς εκδίωξε από το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της οικογένειας. Μαζί και το βρέφος τότε, γιο του ανιψιού του Φρεντ, που πάσχει από βαριά εγκεφαλική παράλυση.Ο Τραμπ προσπάθησε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της συγγραφέως όταν δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Πάρα πολύ και ποτέ αρκετό: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο) το 2020.Αυτό το βιβλίο πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα προσφέροντας μια πρώτη γεύση για την ανατροφή και τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του τότε στο Fοχ News ο Τραμπ χαρακτήρισε την ανιψιά του «άτομο με σημάδια» και αποκάλεσε το βιβλίο της «ηλίθιο και τόσο μοχθηρό που είναι εντελώς ψευδές». Το δεύτερο βιβλίο της «The Reckoning» (Ο υπολογισμός) όπου αναλύει τις ζημιές που προκάλεσε ο Τραμπ ως πρόεδρος στο αμερικανικό έθνος εκδόθηκε το 2021. Και τώρα το τρίτο.Υπήρξε, όμως, και άλλη εμβόλιμη ενδοοικογενειακή εκδοτική τορπίλη κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αδερφός της Μαίρης,κι αυτός, τρίτος μετά τον πατέρα και τον παππού του, εξέδωσε κι αυτός, επίσης πρόσφατα, στις αρχές του καλοκαιριού, το βιβλίο «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way» (Ολα στην οικογένεια: Οι Τραμπ και πώς ακολουθήσαμε αυτό τον δρόμο).Και γράφει πως όταν ο Ντόναλντ έγινε πρόεδρος, οΙΙΙ δήλωσε ευγνώμων στον θείο του, καθώς αποδέχτηκε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οικογένειες με μέλη άτομα με βαριά αναπηρία, ζητώντας περισσότερους πόρους γι’ αυτά. Οταν όμως τελείωσε η συνάντηση, ο θείος του τον αποτράβηξε σε μια γωνία και μιλώντας του ιδιωτικά τού είπε τα εξής κάπως ασύνδετα, αλλά αποκαλυπτικά: «Αυτοί οι άνθρωποι... Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, όλα τα έξοδα. Ισως τέτοιου είδους άνθρωποι θα έπρεπε απλώς να πεθάνουν». Είναι η πιο συντριπτική φράση σε όλα αυτά τα βιβλία. Καθώς αφορά και τον άρρωστο γιο του ανιψιού του.Το 2016 η Μαίρη υποστήριξε ανοιχτά -και φανατικά- τη Χίλαρι Κλίντον. Το 2020 δήλωσε στο ABC News ότι ο Τραμπ πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία αποκαλώντας τον «εντελώς ανίκανο να ηγηθεί αυτής της χώρας» και ότι είναι «επικίνδυνο να του το επιτρέψουμε». Μετά, δε, την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021, ζήτησε να του «απαγορευτεί να είναι ξανά υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα». Σχετικά με την τωρινή υποψηφιότητά του έγραψε στο Substack: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι κάποιος τόσο αδιάφορος και ασυνάρτητος όσο ο Ντόναλντ επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την προεδρία». Από την πλευρά του ο αδερφός της τον έχει χαρακτηρίσει τρελό και υποστηρίζει ανοιχτά τη Χάρις.Η Μαίρη Τραμπ είναι ανοιχτά γκέι. Στο πρώτο της βιβλίο κάνει μια σύντομη αναφορά στο γεγονός: παντρεύτηκε μια γυναίκα, αλλά χώρισαν. Σήμερα ζει στο Λονγκ Αϊλαντ της Νέας Υόρκης με την 21χρονη κόρη της, η οποία συνελήφθη με εξωσωματική γονιμοποίηση μέσω δότη σπέρματος.Ο επίλογος του τελευταίου της βιβλίου; «Εδώ είμαστε, ο Ντόναλντ κι εγώ, ακόμα σε διαμετρικά αντίθετα άκρα απ’ όλα, όπως ακριβώς ήμασταν στο επίσημο τραπέζι της τραπεζαρίας των παππούδων μου. Η διαφορά τώρα: δεν είναι ο μόνος με δύναμη». Σαν μια απελευθέρωση από δεσμά και δαίμονες μοιάζει.