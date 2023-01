My Style Rocks: H νικήτρια του σημερινού επεισοδίου αιφνιδιάζεται

Κλείσιμο

Μπορεί οι δύο πρώτες μέρες στον fashion κόσμο του « My Style Rocks » να κύλησαν σχετικά… ήρεμα με την κριτική επιτροπή να δίνει το χρόνο στις διαγωνιζόμενες να βρουν το ρυθμό τους όμως σήμερα τα πράγματα αλλάζουν!Οι διαγωνιζόμενες έχουν δείξει την προσωπικότητα και την ταυτότητά τους και στο σημερινό επεισόδιο καλούνται να δημιουργήσουν looks στα οποία βασικό στοιχείο θα είναι το βινύλιο.Είναι όμως βινύλιο ή δερματίνη αυτό που επέλεξε μία διαγωνιζόμενη; Οι τόνοι ανεβαίνουν ανάμεσα σε δύο fashionistas με την Κατερίνα Καραβάτου να γίνεται ειρηνευτική δύναμη για να πέσουν οι τόνοι.Ατάκες που προκαλούν, στιλ που ξεπερνούν τη φαντασία και διαγωνιζόμενες έτοιμες να… ξεσπαθώσουν για το look τους!Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης αξιολογούν και συμβουλεύουν τις διαγωνιζόμενες για τις επιλογές τους είναι όμως πλέον σαφές πως η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει!Η νικήτρια του αποψινού επεισοδίου αιφνιδιάζεται από την ίδια της τη νίκη αφού το vinyl είναι ένα υλικό που κανονικά δεν υπάρχει στη γκαρνταρόμπα της.