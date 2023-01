My Style Rocks: «Eίμαι πραγματικά, πολύ χαρούμενη» δήλωσε η Κατερίνα Καραβάτου

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cptsjnnm3opd)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βούλα ενώ πλέον μοιράζει το χρόνο της της ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαϊάμι. Η μόδα μπήκε από πολύ νωρίς στη ζωή της καθώς οι γονείς της ταξίδευαν συχνά για shopping. Οι στιλιστικές της συνήθειες κινούνται στο άσπρο-μαύρο και το My Style Rocks είναι για εκείνη μία προσωπική πρόκληση. Έχει ακριβό γούστο και δεν φοβάται να το δείξει και να το υπερασπιστεί.Θέλει να φτάσει μέχρι τον τελικό. Πιστεύει πως θα φέρει πολύ δυνατές εικόνες γιατί έχει πολύ πλούσια γκαρνταρόμπα αλλά και πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Έχει μεγάλη αδυναμία σε τσάντες και παπούτσια, τα οποία είναι μόνο επώνυμα brands. Σε μία casual εμφάνιση μπορεί να συνδυάσει fast fashion και επώνυμα brands. Όταν κάτι προσβάλλει την αισθητική της βγάζει έναν άλλο χαρακτήρα. Ομολογεί πως το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι τα λόγια των κριτών καθώς δεν έχει συνηθίσει να σχολιάζουν την εξωτερική της εμφάνιση.Ηλικία: 30 ετώνΕπάγγελμα: Fashion ManagerΚατάγεται από την Σαντορίνη και το Αίγιο όμως γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Λόγω του επαγγέλματός της πιστεύει πως θα τα πάει πολύ καλά στο My Style Rocks γιατί θα παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα σε κάθε concept. Θεωρεί το στυλ της αντισυμβατικό αλλά ό,τι «μιλάει» σε κάθε γυναίκα. Πιστεύει πως η επιλογή αποκλειστικά γνωστών brands δείχνει ανασφάλεια και η ίδια προτιμά κυρίως τους Έλληνες σχεδιαστές. Για εκείνη, το απλό κερδίζει! Δηλώνει φουλ ανταγωνιστική, δεν έχει μάθει να χάνει, αντιμιλάει και τα πάει καλά κυρίως με… άνδρες! Δεν αντέχει να υποτιμούν τη νοημοσύνη της και είναι κατά των πλαστικών επεμβάσεων.Ηλικία: 27 ετώνΕπάγγελμα: Παρουσιάστρια/ influencerΈχει ασχοληθεί με το modelling για αρκετά χρόνια και έχει δουλέψει και στο Μιλάνο σε showrooms, φωτογραφήσεις και πασαρέλες. Στο βιογραφικό της έχει επίσης συνεργασίες και με Έλληνες σχεδιαστές. Για εκείνη το My Style Rocks είναι η επιστροφή της στην τηλεόραση αφού συμπαρουσίαζε μία ταξιδιωτική εκπομπή επί δύο χρόνια. Θέλει να κατέχει πάντα την πρωτιά και δηλώνει: «η ήρεμη δύναμη είναι πιο δυνατή από κάτι που φωνάζει». Θεωρεί πως οι γυναίκες τη βλέπουν κάποιες φορές ανταγωνιστικά και ίσως αυτό να οφείλεται στην έντονη, δυναμική, επιβλητική παρουσία της. Η διπροσωπία μπορεί να τη βγάλει εκτός εαυτού. Στην κριτική των άλλων κοριτσιών θα απαντήσει ανάλογα.

Ρέινα Βενέτη

Ηλικία: 35 ετών

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Μένει στη Γλυφάδα και από μικρή είχε τρέλα με τη μόδα. Θυμάται τον εαυτό της να φοράει τα φορέματα και τις γόβες της μαμάς και να κάνει πασαρέλα μέσα στο σπίτι! Σήμερα το γούστο της είναι πιο επιλεκτικό και η γκαρνταρόμπα της έχει ρούχα και αξεσουάρ αξίας. Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, εάν είναι καλές μαζί της, θα είναι και η ίδια… αν και πιστεύει πως λίγη ζήλια μεταξύ γυναικών πάντα υπάρχει. Θεωρεί πως τα social media την τελευταία δεκαετία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ακόμη και τις γυναίκες που είναι κάπως αδύναμες σε αυτό να βρουν το στυλ τους. Για εκείνη όμως το θέμα είναι να έχεις ταυτότητα και όχι να αντιγράφεις απλά. Είναι ανταγωνιστική και δέχεται την κριτική όταν υπάρχει αιτιολογία. Δεν της αρέσει η ειρωνεία, πιστεύει πως έχει στυλ και χαρακτήρα και έρχεται για να δείξει τι σημαίνει μόδα! Στο διαγωνισμό έρχεται με στόχο τη νίκη αλλά και για να εξελίξει το στυλ της.

Νικόλ Δεσποτοπούλου

Ηλικία: 25 ετών

Επάγγελμα: Influencer, διαφημίσεις

Η Νικόλ έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη και ζει στην Πάρνηθα. Έχει κάνει σεμινάρια μακιγιάζ, έχει σπουδάσει αισθητική και είναι από τις πρώτες influencers στην Ελλάδα. Είναι Δίδυμος στο ζώδιο και αυτοσαρκάζεται λέγοντας «δεν έχω δικό μου στυλ». Έχει περισσότερα από 400 ζευγάρια παπούτσια. Δέχεται την κριτική σε ευγενικά πλαίσια αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι ανταγωνιστική. Στο My style rocks έρχεται γιατί θεωρεί πως θα την βοηθήσει στην δουλειά της.

Χριστιάννα Κατσιέρη

Ηλικία: 19 ετών

Επάγγελμα: Φοιτήτρια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και σπουδάζει Αισθητική και Δερματολογία στην Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε καλλιστεία κατακτώντας τον τίτλο της Miss GS Hellas 2022 και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό Miss Earth. Θα ήθελε να γίνει μοντέλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλώνει έτοιμη να κρίνει και να κριθεί. Μπορεί να είναι η μικρότερη του φετινού cast, θεωρεί όμως πως έχει την ωριμότητα να τοποθετηθεί και καλύτερη αισθητική από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Έχει άποψη και δεν φοβάται να την πει, έχει στυλ που πιστεύει πως θα αρέσει και, εν τέλει, δεν την νοιάζει η γνώμη των άλλων. Από τη φύση της είναι εσωστρεφής και καλόκαρδη, εκεί που τα ξεχνάει όλα είναι όταν πρέπει να πει την άποψή της.

Ηλικία: 28 ετώνΕπάγγελμα: ΣτιλίστριαΚατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Αρχιτεκτονική όμως την κέρδισε ο χώρος της μόδας. Ως στιλίστρια έχει συνεργαστεί με τους ράπερ, Saske και Sigma καθώς και με άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Στην ντουλάπα της έχει κυρίως μαύρα, κόκκινα και λευκά ρούχα. Χαρακτηρίζει το στυλ της εκκεντρικό και dark. Έρχεται στο My Style Rocks για να δείξει μία άλλη οπτική της μόδας στον κόσμο, τη δική της. Θεωρεί πως διαφέρει από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες γιατί τολμάει. Δύσκολα θα βγει εκτός ορίων. Αυτό που μπορεί να την εκνευρίσει είναι η αμάθεια και η ειρωνεία. Είναι ανταγωνιστική αλλά χωρίς να προσβάλλει τον άλλον. Μπορεί να δεχτεί την αρνητική κριτική γιατί πολύ απλά… δεν τη νοιάζει! Οι επιλογές της αφορούν την ποιότητα και αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι ακριβές. Θα ήθελε να ήταν οι Ελληνίδες πιο τολμηρές στο στυλ τους. Δεν της αρέσει όταν βλέπει ασύνδετη πληροφορία σε ένα look. Θα προσπαθήσει να είναι δίκαιη και όχι αυστηρή.Ηλικία: 46 ετώνΕπάγγελμα: Διευθύντρια πωλήσεωνΜένει στην Αθήνα και ξεκίνησε να δουλεύει από νωρίς για να βοηθήσει την οικογένειά της. Η αγάπη της για τη μόδα γεννήθηκε την εποχή που δούλευε σε ένα κατάστημα ρούχων ως πωλήτρια, όταν ήταν 15 ετών. Σε ένα ρούχο δεν θεωρεί πως έχει σημασία η τιμή αλλά η αξία που θα του προσδώσει εκείνος που το φοράει. Λόγω επαγγέλματος το στυλ της είναι κλασικό, στην προσωπική της ζωή όμως κάνει και πιο τολμηρές επιλογές. Δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, ούτε την κριτική. Δεν έρχεται στο My style rocks για να κάνει δημόσιες σχέσεις.Ηλικία: 34 ετώνΕπάγγελμα: Ηθοποιός-performerΜένει στην Αθήνα, έχει εκδώσει δύο βιβλία – ένα μυθιστόρημα και μία ποιητική συλλογή - και είναι μέλος ενός θιάσου που ετοιμάζει παράσταση με έντονο κοινωνικό μήνυμα για την έμφυλη βία. Έρχεται στο My Style Rocks για να δείξει ένα νέο πρότυπο μόδας, ένα καινούριο τύπο ντυσίματος, εικαστικό και θεατρικό. Πιστεύει πως οι γυναίκες έχουν στυλ αλλά είναι φυλακισμένες στα πρότυπα. Δεν της αρέσει να βλέπει όμορφες γυναίκες να αντιγράφουν τα μοντέλα του Instagram. Δεν είναι αυτοσκοπός της να ψωνίζει ακριβά ρούχα αλλά αν κάτι της αρέσει μπορεί να διαθέσει ένα σεβαστό ποσό για να το αποκτήσει. Δεν ξέρει ακριβώς πώς τη βλέπουν οι άλλες γυναίκες, δεν πιστεύει ότι τη ζηλεύουν αν και έχει αντιληφθεί κάποιες τέτοιες συμπεριφορές απέναντί της στο παρελθόν. Δέχεται την κριτική εάν αυτή δεν κρύβει φθόνο, εμπάθεια και αδικία. Εάν κάποια διαγωνιζόμενη την προσβάλλει, τότε θα αντιδράσει ανάλογα.