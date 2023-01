Τζέρεμι Κλάρκσον: Ζητά «συγγνώμη» από Χάρι και Μέγκαν για το άρθρο που έγραψε ότι μισεί τη δούκισσα

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

Απόλογητικό email προς τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ έστειλε ο Τζέρεμι Κλάρκσον για το άρθρο του στην εφημερίδα The Sun, στην οποία είπε ότι «μισούσε» τη δούκισσα του Σάσεξ. Στη στήλη, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, τόνισε ότι «ονειρεύεται τη μέρα που θα την αναγκάσουν να παρελάσεικάθε πόλης στη Βρετανία ενώ τα πλήθη θα φωνάζουν “ντροπή!” και θα της πετάνε περιττώματα».Σύμφωνα με το Sky News, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις, με την κόρη του Κλάρκσον, Έμιλι, καθώς και πολλούς άλλους να μιλούν εναντίον του.Η στήλη δέχθηκε πολλά παράπονα και αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της The Sun, κατόπιν αιτήματος του Κλάρκσον, με την The Sun να ζητά, επίσης,«Συνήθως, διάβασα τι έχω γράψει σε κάποιον άλλον πριν παραδώσω, αλλά ήμουν μόνος στο σπίτι εκείνη τη μοιραία μέρα και βιαζόμουν. Έτσι, όταν τελείωσα, απλώς πάτησα αποστολή. Και μετά, όταν εμφανίστηκε η στήλη την επόμενη μέρα, η νάρκη εξερράγη» έγραψε μεταξύ άλλων ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, σύμφωνα με τον independent.«Ήταν ένα αργό βουητό στην αρχή και το αγνόησα. Αλλά μετά το βουητό έγινε πιο δυνατό. Πήρα λοιπόν μία The Sun για να δω προς τι όλη η φασαρία», πρόσθεσε.«Έχουμε βρεθεί όλοι εκεί, υποθέτω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι τα έχουμε μπερδέψει εντελώς. Είσαι ιδρωμένος και κρυωμένος ταυτόχρονα. Και το κεφάλι σου πονάει. Και νιώθεις άρρωστος. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που διάβαζα.», τόνισε.