Μιμή Ντενίση έκανε μία σπάνια ανάρτηση στα social media με την κόρη της, Μαριτίνα.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram , η ηθοποιός αναδημοσίευσε ένα στιγμιότυπο που ανέβασε η 22χρονη κόρη της από τον δικό της λογαριασμό.

Μητέρα και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές στον φακό. Στη φωτογραφία η κόρη της ηθοποιού έγραψε: «

One of her greatest nights», δηλαδή: «Μία από τις πιο υπέροχες βραδιές».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μιμή Ντενίση είχε πει για το παιδί της:

«Η κόρη μου είναι πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, είμαι πολύ περήφανη για εκείνη και τυχερή. Αυτό που λένε για τον ανταγωνισμό μάνας κόρης δεν το έχω βιώσει. Και τέρας να έχω ξυπνήσει το πρωί θα μου πει "τι ωραία είσαι μαμά μου". Έχει μια αγάπη και τρυφερότητα για μένα. Είναι ένα παιδί που δεν με ταλαιπώρησε ποτέ με ανησυχίες. Εγώ ταλαιπώρησα τους γονείς μου. Όσο προχωράει βλέπω πολλά κομμάτια του εαυτού μου στην Μαριτίνα, που δεν τα φανταζόμουν. Ήρθε και δούλεψε στην ταινία, αυτή σκοτώθηκε στη δουλειά και της άρεσε και τώρα θα κάνει Master στην παραγωγή. Η ηθοποιία δεν την ενδιέφερε ποτέ. Θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο».