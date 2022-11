Χριστίνα Βαρώτσου: Μόδα από μετάξι και Swarovski

H ταλαντούχα σχεδιάστρια ανατρέχει σε πατρόν εποχής και δημιουργεί σύγχρονες συλλογές που υμνούν τη θηλυκότητα

Φωτογράφος: Κώστας Βαρώτσος / Η φετινή συλλογή Cristina Varotsos είναι εμπνευσμένη από τη διαχρονική δύναμη της γυναίκας

Κλείσιμο

Γεννημένη στην Ελλάδα, από Ελληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, η Χριστίνα Βαρώτσου μεγάλωσε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας -συγκεκριμένα, Ρώμης- έχοντας την τύχη, εκτός από το να μιλάει από παιδί και τις δύο γλώσσες, να γαλουχηθεί με τους δύο πλουσιότερους πολιτισμούς του δυτικού κόσμου, γεγονός που την καθόρισε. Σήμερα, η ταλαντούχα ανιψιά του διάσημου γλύπτη Κώστα Βαρώτσου διατηρεί το δικό της ατελιέ υψηλής ραπτικής στη γειτονιά όπου έχει ζήσει από μικρή, στην Καστέλα.«Γεννήθηκα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια, οπότε υπήρχαν βάσεις και σωστές επιρροές από το περιβάλλον. Ωστόσο, το προσωπικό μου πάθος υπήρξε καθοριστικό στην απόφασή μου να γίνω σχεδιάστρια μόδας. Θυμάμαι την πολύτιμη συμβουλή του θείου μου: “Αν δεν θες να δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου, τότε κάνε το χόμπι σου επάγγελμα”. Αυτό συνέβη και με μένα».«Σπούδασα τέσσερα χρόνια στη Φλωρεντία, στην Polimoda, μία από τις πιο φημισμένες σχολές μόδας στην Ευρώπη, σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ιταλίας, την οποία οι Ιταλοί αποκαλούν “la culla dell’arte” (το λίκνο της τέχνης). Τα τέσσερα αυτά χρόνια στη σχολή ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Η ενέργεια της Αναγέννησης διαμόρφωσε την αισθητική μου και την αντίληψή μου ως ανθρώπου των τεχνών».«Η τέχνη ήταν πάντα τρόπος ζωής για την οικογένειά μας. Η Ιταλίδα γιαγιά μου, που ήταν πρίμα μπαλαρίνα στην Οπερα της Ρώμης, στον ελεύθερο χρόνο μας μάς πήγαινε σε χορευτικές παραστάσεις και μας έκανε μαθήματα χορού στο σαλόνι. Η μητέρα μου υπήρξε χορογράφος, γι’ αυτό και μωρό μπουσούλαγα μέσα σε θεατρικά παρασκήνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βρισκόμουν σε χορευτικές παραστάσεις και δρώμενα της μητέρας μου. Θυμάμαι πώς έραβαν τα κοστούμια για την ίδια και τον θίασό της. Πολύτιμες στιγμές, καθώς μας ταξίδευαν στον χώρο της τέχνης με έναν μοναδικό τρόπο. Ο πατέρας μου ήταν επίσης μεγάλη πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση ως καταξιωμένος επαγγελματίας στο industrial design. Το γραφείο του βρισκόταν ακριβώς κάτω από το σπίτι μας και, όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθούσαμε όλα τα projects του. Θυμάμαι ατελείωτες ώρες σχεδιασμού αντικειμένων, μακέτες, εκθέσεις κ.λπ. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες ήταν ο σχεδιασμός της Ολυμπιακής δάδας».«Πολύ συχνά λέω: “Creativity is a gift of nature but fashion is a work of art”. Μεγάλωσα μέσα στην τέχνη, επομένως μου ήταν οικεία και συγχρόνως κάτι που με μάγευε. Κατά βάθος ήξερα πάντα πως αυτός ήταν ο δρόμος μου. Πιστεύω πως ακολούθησα τη μόδα λόγω της μητέρας μου. Είναι μια πολύ φινετσάτη γυναίκα, με την οποία περνούσαμε ατελείωτες ώρες φτιάχνοντας κοστούμια για τις παραστάσεις της. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ρούχα μου κουβαλούν τη θεατρικότητα και τον ρομαντισμό μιας άλλης εποχής».«Οταν σχεδιάζω, έχω στον νου μου έναν συνδυασμό από εικόνες και ερεθίσματα όπως πίνακες ζωγραφικής, τοπία, μουσική, αρχιτεκτονική...Καθετί που κρύβει Ιστορία και πολιτισμό εξιτάρει το μυαλό μου. Εμπνέομαι πολύ από εποχές όπως η Αναγέννηση. Μ’ αρέσει να ψαχουλεύω στο παρελθόν και να εμπνέομαι από πατρόν της εποχής, όπως οι κορσέδες, οι κάπες κ.ά. Στο οπτικό μου πεδίο, βέβαια, είναι πάντα η γυναίκα. Και η φετινή συλλογή μου είναι εμπνευσμένη από τη διαχρονική δύναμη της γυναίκας».«Μεγάλο σχολείο για μένα! Μου έδωσε την ευκαιρία και με εμπιστεύτηκε να κάνω πράξη ό,τι είχα διδαχτεί σπουδάζοντας στη Φλωρεντία. Η δασκάλα μου! Η Λουκία δεν δημιουργεί απλώς φορέματα. Δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής με πολύτιμα υφάσματα, που οι γυναίκες μπορούν να τα φοράνε. Υπήρξα πολύ τυχερή που βρέθηκα δίπλα σε μια τέτοια καλλιτέχνιδα που μου μεταλαμπάδευσε τις γνώσεις της».«Σίγουρα ενημερώνομαι, αλλά δεν τις ακολουθώ. Η ταυτότητα του brand μου Cristina Varotsos είναι διαχρονικό, ποιοτικό ρούχο».«Ενα από τα πιο αγαπημένα μου είναι το φόρεμα που σχεδίασα πρόσφατα για τον γάμο της Μέλανης Χαϊδεμένου στη Σαντορίνη. Πρόκειται για μια τουαλέτα που εμπνεύστηκα από την ίδια. Τα υφάσματα που επέλεξα είναι μεταξωτό γαλλικό σατέν και γαλλική δαντέλα σαντιγί, ενώ το φόρεμα είναι ραμμένο και κεντημένο στο χέρι με πέτρες Swarοvski. Η γραμμή είναι θηλυκή και ρομαντική ταυτόχρονα, κάτι που ταίριαξε απόλυτα στην προσωπικότητα της ίδιας, αλλά και στο ύφος του γάμου της».«Χρησιμοποιώ μόνο φυσικές και οργανικές ίνες όπως το μετάξι, το βαμβάκι και το κασμίρ. Η εποχή μας επιβάλλει περισσότερο από ποτέ να σεβόμαστε το περιβάλλον. Η χρήση των φυσικών υλικών είναι πλέον απαραίτητη, όπως και η ανακύκλωσή τους. Ο πλανήτης εκπέμπει SOS και οφείλουμε όλοι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ποτέ άλλοτε η μόδα σε διεθνές επίπεδο δεν υπήρξε τόσο συνειδητοποιημένη».«Περνάω το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο ατελιέ σχεδιάζοντας και δημιουργώντας ρούχα πάνω στις κούκλες ραπτικής. Το ατελιέ μου βρίσκεται στον Πειραιά, στην Καστέλα, δίπλα στη θάλασσα, και στον ελεύθερο χρόνο μου πάω για ένα περίπατο στην ακρογιαλιά. Ζω μεταξύ Αθήνας και Τζιας, που είναι και το ησυχαστήριό μου. Τα καλοκαίρια απολαμβάνω τις ήρεμες οικογενειακές διακοπές με ιστιοπλοϊκό στα νησιά μας».«Εκτός από καταξιωμένος καλλιτέχνης, ο θείος μου είναι πάνω απ’ όλα υπέροχος άνθρωπος. Τον θαυμάζω πολύ για την αφοσίωσή του στην τέχνη και για ό,τι έχει καταφέρει να δημιουργήσει. Οταν περνάω μπροστά από τον “Δρομέα” νιώθω υπερήφανη που ένα τόσο μνημειώδες έργο, το οποίο θα μείνει στην Ιστορία, έχει φιλοτεχνηθεί από μέλος της οικογένειάς μου».«Να παίρνεις το ρίσκο να κυνηγάς τα θέλω σου».«Χρόνο με τον χρόνο να γίνομαι όλο και καλύτερη στο αντικείμενό μου. Θα ήθελα ο κόσμος να αναγνωρίζει τη δουλειά μου μέσα από την ποιότητα και τη θηλυκή υπόσταση των δημιουργιών μου» ◆