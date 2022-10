Ζιζέλ: Η εντυπωσιακή πορεία της στο μόντελινγκ, η αποχώρηση και η μεγάλη επιστροφή

Δεν υπάρχει άνθρωπος, είτε ασχολείται με το μόντελινγκ, είτε όχι, που να μην έχει ακούσει έστω μία φορά, το όνομα « Ζιζέλ ».

Πρόκειται για το τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο του κόσμου αυτή τη στιγμή, ενώ επί 15 συναπτά έτη διατηρούσε την πρωτιά. Εκείνη που κατάφερε να την «εκθρονίσει» και κατέχει αυτή τη στιγμή τη θέση της είναι η Κένταλ Τζένερ.

Στα 42 της, μετράει περισσότερα από 100 εξώφυλλα για τη Vogue, πάνω από 1.200 εξώφυλλα περιοδικών μόδας, αμέτρητες συνεργασίες με μερικούς τους καλύτερους σχεδιαστές, ενώ έχει κερδίσει επίσης, το αστρονομικό ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να γίνει το πρόσωπο της Victoria’s Secret. Το 2014 αναδείχθηκε από το Forbes ως η 89η πιο ισχυρή γυναίκα παγκοσμίως.

Εκτός από τη λαμπερή καριέρα στο μόντελινγκ, έχει ιδρύσει τη δική της μάρκα εσωρούχων, ενώ έχει κυκλοφορήσει επίσης ένα βιβλίο με θέμα τη ζωή της. Μετά από μια αποχή περίπου 7 χρόνων από το «πεδίο μάχης», προκειμένου να αφιερωθεί στην οικογένειά της, η Ζιζέλ επέστρεψε στο μόντελινγκ και πρωταγωνιστεί στην καμπάνια ενός διάσημου οίκου κοσμημάτων.

Παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της ξεπερνούσαν τα 45 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι μια πλουσιοπάροχη ζωή για την ίδια και την οικογένειά της, αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτό που αγαπούσε, για να αφιερωθεί στα παιδιά της.

Το μοντέλο έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον άσο του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τομ Μπρέιντι . Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2009 σε μια μυστική τελετή και λίγο αργότερα ήρθαν στη ζωή ο Μπέντζαμιν και η Βίβιαν Λέικ.

Το 2015 ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram την αποχώρησή της από τις πασαρέλες, μετά από μια επιτυχημένη 20ετή πορεία στην βιομηχανία της μόδας.

Μιλώντας στην βραζιλιάνικη εφημερίδα «Folha de Sao Paulo» για την απόφασή της να αποσυρθεί από τον χώρο του μόντελινγκ, εξήγησε: «Το σώμα μου μού λέει αυτόματα, εάν αυτό που κάνω αξίζει τον κόπο. Τώρα μου ζήτησε να σταματήσω. Σέβομαι το σώμα μου και είναι μεγάλο προνόμιο που μπορώ να επιλέξω να σταματήσω».

Η τελευταία της εμφάνιση στην πασαρέλα ήταν στην Εβδομάδα Μόδας του Σάο Πάολο, την πατρίδα της, δηλαδή, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα της.

«Το όνομά μου είναι Ζιζέλ Καρολίνα Μπούντχεν. Δούλεψα ως μοντέλο για περίπου 23 χρόνια. Γεννήθηκα το 1980 και μεγάλωσα στην Οριζοντίνα, μια μικρή πόλη στη νότια Βραζιλία, μία ώρα δρόμο από τα σύνορα με την Αργεντινή. Είμαι Βραζιλιάνα πέμπτης γενιάς με γερμανικές ρίζες και από τους δύο γονείς μου. Εκείνοι μιλούσαν γερμανικά μεταξύ τους, αλλά πορτογαλικά με τις πέντε αδελφές μου και μένα. Είμαι το μεσαίο παιδί της οικογένειας και μαζί με τη δίδυμη αδελφή μου, την Πάτι, πάντα τσακωνόμασταν ποια ήταν η τρίτη και ποια η τέταρτη στη σειρά. Μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω είτε επαγγελματίας βολεϊμπολίστρια είτε κτηνίατρος», γράφει στην αρχή του βιβλίου της, όμως όπως αποδείχθηκε, η ζωή είχε άλλα σχέδια για εκείνη.

Η Ζιζέλ εντοπίστηκε από τον scouter μοντέλων, Ζέκα στην ηλικία των 14 ετών το 1994, να τρώει στα McDonald’s, σε μία εκδρομή του σχολείου στο Σάο Πάολο. «Θέλεις να γίνεις μοντέλο;», της είπε και αυτή η φράση ήταν μόνο η αρχή για να αλλάξει τη ζωή της ολοκληρωτικά.

Λίγο καιρό αργότερα, κέρδισε τη δεύτερη θέση σε έναν τοπικό διαγωνισμό ομορφιάς και ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Ίμπιζα και το Elite Model Look of the Year, που θα τη βοηθούσε να «ανοίξει τα φτερά» της στο μόντελινγκ.

Εναν χρόνο μετά, το 1995, μετακόμισε στο Σάο Πάολο για να συνεχίσει την καριέρα της, μιας και το μέρος της προσέφερε πολλές ευκαιρίες. Λίγους μήνες μετά, το πρακτορείο της την έστειλε στην Ιαπωνία, όπου φωτογραφιζόταν για καταλόγους.

«Πήγαινα σε κάστινγκ καθημερινά, αλλά τα πράγματα πήγαιναν ακόμα πολύ αργά», είχε δηλώσει σε περιοδικό, μιλώντας για την περίοδο εκείνη, πριν καν περπατήσει για πρώτη φορά στην πασαρέλα.

Το 1998, ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν είδε στο πρόσωπό της, τη «μούσα» του και την επέλεξε για να περπατήσει στο σόου του, το οποίο φυσικά, έχει μείνει στην ιστορία της μόδας. Εμφανίστηκε στην πασαρέλα γυμνόστηθη, με ένα ζωγραφισμένο τοπ και τεχνητή βροχή να πέφτει από το ταβάνι. Αν και τρομαγμένη, καθώς δεν είχε εμπειρία, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα. Μετά από εκείνη την επίδειξη η βιομηχανία της έβγαλε το όνομα «Το Κορμί».

Μετά το σόου, άνοιξαν πολλές πόρτες για το νεαρό μοντέλο. Έναν μήνα μετά, έκανε το πρώτο της εξώφυλλο για τη Vogue, ενώ από το 2000 έως το 2007 ήταν ένα από τα διασημότερα αγγελάκια της Victoria's Secret.

Κλείσιμο

Παρά το αψεγάδιαστο κορμί και το γεμάτο ζωντάνια πρόσωπό της, η Ζιζέλ έχει δηλώσει πως όταν ξεκίνησε, την απέρριψαν όχι μία ή δύο, αλλά 42 φορές. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη «μεγάλη» της μύτη και τα «μικρά» μάτια της.

Όπως είχε αναφέρει σε δήλωσή της στο περιοδικό People: «Θυμάμαι μερικούς ανθρώπους να μου λένε πως η μύτη μου ήταν πολύ μεγάλη ή ότι τα μάτια μου πολύ μικρά και ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να είμαι στο εξώφυλλο οποιουδήποτε περιοδικού».

Από πολύ μικρή ηλικία είχε συνηθίσει να την αποκαλούν «Όλιβ» (από την Όλιβ του Ποπάυ), ενώ όλοι την χαρακτήριζαν «το αγοροκόριτσο». Αυτός ήταν και ο λόγος που κρυβόταν πίσω από τη χαμηλή αυτοπεποίθηση και τις ανασφάλειές της. «Τελικά, με διάλεξαν ανάμεσα σε 50 κορίτσια, κάποιος πίστεψε ότι εγώ ήμουν όμορφη. Ο κόσμος σταμάτησε να με φωνάζει Όλιβ. Έγινα ένα διαφορετικό πρότυπο ομορφιάς», δήλωσε για το πρώτο της κάστινγκ, όπου επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες συμμετέχουσες. Ο άνθρωπος που πίστεψε σε εκείνη, έκανε και την ίδια να δει ότι «είναι πολλά παραπάνω από όσα πίστευε».

Σήμερα, στα 42 της χρόνια τονίζει πως «δεν την αγγίζει τίποτα από όλα αυτά». Ούτε η γνώμη του κόσμου, ούτε οι σκληρές κριτικές, αλλά ούτε και η ανάγκη για επιβεβαίωση. «Στο σημείο που βρίσκομαι στη ζωή μου, δεν με νοιάζει καθόλου τι πιστεύουν οι άλλοι. Με νοιάζει να ζω την αλήθεια μου. Με νοιάζει να είμαι καλή μητέρα», είχε δηλώσει στη Guardian.

Ο γάμος με τον Τομ Μπρέιντι και τα δύο τους παιδιά ήταν ο βασικός λόγος που η Ζιζέλ άφησε το μόντελινγκ. Όπως είχε πει άλλωστε, ένιωθε πως «τη σκοτώνει, πως της "τρώει" χρόνο από άλλα πράγματα, πιο σημαντικά».

Ωστόσο, φαίνεται πως ήταν μόνο εκείνη που έβαλε τη ζωή της και την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα. Αν και η αρχική τους συμφωνία, ήθελε τον Τομ Μπρέιντι να αποσύρεται από το NFL το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να ζήσουν όλοι μαζί σαν οικογένεια, τελικά εκείνος την αθέτησε κι επέστρεψε στην ομάδα του.

Ήρθε λοιπόν, κι η σειρά της Ζιζέλ να επιστρέψει «στη δράση» και να κάνει το μεγάλο «come back» στο μόντελινγκ. Πρόσφατα μάλιστα, μίλησε σε συνέντευξή της για την απόφασή της να «κυνηγήσει ξανά τα όνειρά της», αυτή τη φορά με άλλους όρους και ούσα πιο ώριμη στις επιλογές της.

«Έκανα το καθήκον μου, το οποίο ήταν να είμαι εκεί για τον Τομ. Μετακόμισα στη Βοστόνη και επικεντρώθηκα στο να δημιουργήσω ένα περιβάλλον αγάπης για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και να είμαι εκεί για να τον υποστηρίξω και να στηρίξω τα όνειρά του. Βλέποντας τα παιδιά μου να πετυχαίνουν και να γίνονται οι όμορφοι μικροί άνθρωποι που είναι, βλέποντας εκείνον να πετυχαίνει και να νιώθει ολοκληρωμένος από την καριέρα του, αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Σε αυτό το σημείο της ζωής μου αισθάνομαι ότι έχω κάνει καλή δουλειά σε αυτό», δήλωσε πρόσφατα στο Elle.

Το πρώτο της πρότζεκτ τη θέλει είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας ενός μεγάλου brand κοσμημάτων. Προκειμένου να γιορτάσει την 60ή επέτειό της, η εταιρεία διάλεξε το πλέον, κατάλληλο πρόσωπο για να προωθήσει τα προϊόντα της.

Η Ζιζέλ άλλωστε, εκτός από την εμφάνιση, διαθέτει και την πείρα.





Φωτογραφίες: SplashNews.com / Shutterstock