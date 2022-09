The Chase: Κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

Κλείσιμο

Αγωνιώδεις αναμετρήσεις γνώσεων. Αδρεναλίνη που ανεβαίνει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το «The Chase» επιστρέφει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30, στο MEGA.Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη σεζόν, όπου το «The Chase» έγινε talk of the town στην απογευματινή ψυχαγωγική ζώνη, το τηλεπαιχνίδι που καθηλώνει το κοινό σε όλο τον κόσμο έρχεται με νέο κύκλο… καταδιώξεων. Ηπάντα άμεση και ετοιμόλογη, υποδέχεται καθημερινά παίκτες και Chasers σε ένα ανατρεπτικό πινγκ πονγκ ερωτήσεων και απαντήσεων.καιακόνισαν τις γνώσεις τους, ανανέωσαν το look τους κι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους παίκτες στα ίσια. Φέτος, οι προσφορές των Chasers κρύβουν εκπλήξεις.Ποιοι θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τους Chasers και να διεκδικήσουν μέχρι και 10.000 ευρώ;«THE CHASE»ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30KAI ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 18:30#TheChaseGR