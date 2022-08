Από έκπτωτη πριγκίπισσα στο Μπάκιγχαμ, βασίλισσα στο Spotify η Μέγκαν Μαρκλ!

Κλείσιμο

Είναι γεγονός, ηείναι πλέον η... βασίλισσα του Spotify. Το παραδέχτηκε ακόμα και η «Daily Mail»! Η Δούκισα του Σάσσεξ κατάφερε, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, να εκθρονίσει τον Τζο Ρόγκαν από τον θρόνο του πιο δημοφιλούς podcast του Spotify παρά την «καταιγίδα μίσους» και χολερικής κριτικής που δέχθηκε από το σύνολο του συντηρητικού - φιλοβασιλικού τύπου στη Βρετανία.Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε το podcast της στο Spotify ξεκίνησαν σωρεία αρνητικών κριτικών και σχολίων σε βρετανικά media και σόσιαλ μίντια. Δεν υπήρξε βρετανός φιλοβασιλικός - από τους... ενσωματωμένους-embeded στο παλάτι δημοσιογράφους, τους περίφημους «royal correspondents», μέχρι τις θείτσες που δακρύζουν με την ιστορίες τηςπου να μην είχε ρίξει ανάθεμα στη νέα δραστηριότητα της Μέγκαν Μάρκλ. «Ανόητο, παράλογο, βαρετό, γεμάτο άστοχες συζητήσεις» είναι ορισμένοι από τους ευγενικότερους χαρακτηρισμούς που συγκέντρωσε το πρώτο podcast της Δούκισας του Σάσσεξ, μια συζήτηση για την «γυναικεία φιλοδοξία» με την πρωταθλήτρια του τένιςΗ Δούκισσα του Σάσεξ, 41 ετών, έριξε το σόου του Joe Rogan, «The Joe Rogan Experience», από την πρώτη θέση στα charts με τις μεγαλύτερες ακροάσεις του Spotify την Πέμπτη, δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου podcast της για ταΚατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου διάρκειας 57 λεπτών, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι , 37 ετών, συζήτησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε επειδή ήταν μια «φιλόδοξη» γυναίκα, με την καλεσμένη Σερένα Γουίλιαμς και έκανε και μια αποκάλυψη: Σε ένα από τα επίσημα ταξίδια της στην Αφρική με τον πρίγκιπα Χάρι, στο πλαίσιο των πριγκιπικών τους καθηκόντων, αναγκάστηκε να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση λίγες στιγμές αφότου ο γιος της Archie γλίτωσε οριακά από μια φωτιά στην κρεβατοκάμαρά του.Είναι πραγματικά αριστοτεχνικός, ο τρόπος με τον οποίο ηέμαθε να χειρίζεται την δημοσιότητα, μέσα στο τοξικό περιβάλλον που δημιούργησε για αυτήν ο Βρετανικός φιλοβασιλικός Τύπος. Σε κάθε συνέντευξή της δίνει και από μια μικρή αμφιλεγόμενη αποκάλυψη - «τυράκι» για να ανάβει φωτιές. Φυσικά και για τα επόμενα επεισόδια του podcast της, κάποιο άγνωστο γεγονός ή περιστατικό έχει κρατήσει -ως άσσο στο μανίκι- για να ταϊσει τα αδηφάγα για κουτσομπολιά social media. Μπορεί με τα βρετανικά tabloids να την χωρίζει αβυσσαλέο μίσος, όμως σχεδόν καθημερινά υπάρχει και μια αφορμή για να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα των sites όλων σχεδών των βρετανικών tabloids.Ακόμα και ο Tom Bower, ο συγγραφέας του βιβλίου «Εκδίκηση» -εκ των κορυφαίων επικριτών της - έδωσε συνέντευξη (σε ποιον άλλον;) στον Πιρς Μόργκαν ξεφτιλίζοντας λέξη-λέξη όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στην Μέγκαν Μάρκλ και τη Σερένα Ουίλιαμς στο podcast. Αυτό, όμως, που ξέχασε να πει ήταν, ότι το βιβλίο του, έπειτα από τις απανωτές διαψεύσεις για τα γεγονότα που περιγράφει, απομακρύνθηκε από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων στις ΗΠΑ, και καταχωνιάστηκε στα πίσω ράφια... Αξιοσημείωτες πωλήσεις κατέγραψε μόνον στην Βρετανία όπου οι φιλοβασιλικοί είναι μια γροθιά, πυρ και μανία κατά της Δούκισας του Σάσεξ.Η Μέγκαν και ο Χάρι φέρεται να έχουν υπογράψει τριετή συμφωνία 18 εκατομμυρίων δολαρίων με το Spotify για την δημιουργία podcast εκπομπών. Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2020.Παρά τη μακρά αναμονή, το Archetypes έγινε γρήγορα το πρόγραμμα με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify, μοιράζοντας... εγκεφαλικά στους επικριτές της αλλά και στον Τζο Ρόγκαν ο οποίος κατείχε την πρώτη θέση εντός και εκτός Spotify για περισσότερα από δύο χρόνια.Ο Τζο Ρόγκαν συζητά για τα πάντα, από τα τρέχοντα γεγονότα και την πολιτική μέχρι την επιστήμη και τη φιλοσοφία στο εβδομαδιαίο του podcast, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2009. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, πληρωνόταν 16 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα ενώ τον Μάιο του 2020, υπέγραψε συμφωνία με το Spotify αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κάθε επεισόδιό του έχει πλέον πάνω από 11 εκατομμύρια ακροατές.Σε ένα από τα podcast του, τον Φεβρουάριο του 2021, ο Τζο Ρόγκαν επιτέθηκε στην Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηρίζοντάς την «αμερικανιδούλα φασαριόζα». Ο χαρακτηρισμός του πυροδότησε σάλο στα social media. Υποστηρικτές της Δούκισας του Σάσσεξ επιτέθηκαν μέσω facebook και twitter σε σημείο που ο Τζο Ρόγκαν αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.Ενας από τους λόγους που το podcast του Τζο Ρόγκαν εκτοξεύθηκε, ήταν ότι υιοθέτησε τις θεωρίες συνομωσίας για τον Covid 19. Εβγάλε στον αέρα τον γιατρό Robert Malone, γνωστό για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του για τους εμβολιασμούς, και προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό καλλιτέχνες όπως η Joni Mitchell και ο Neil Young έφτασαν στο σημείο να αφαιρέσουν τη μουσική τους από την πλατφόρμα. Η Joni Mitchell μάλιστα κάλεσε το Spotify να «καθιερώσει μια σαφή και δημόσια πολιτική για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα του» με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.Στο podcast της Μέγκαν Μαρκλ με τίτλο «Η παρανόηση της φιλοδοξίας, με τη Σερένα Γουίλιαμς», η Μέγκαν μίλησε για την επιθυμία της να «εξερευνήσει» τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί για τις γυναίκες μέσα στους αιώνες και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία τις «τοποθετεί» σε «κουτιά» ανάλογα με τον ρόλο που περιμένει να παίξουν.Επίσης, η Μέγκαν Μάρκλ επιτέθηκε σε εκείνους που την επέκριναν ότι ήταν «φιλόδοξη» όταν άρχισε να βγαίνει ραντεβού με τον πρίγκιπα Χάρι. Μίλησε επίσης για τον «πόνο» που έχει υποστεί «πίσω από τις κλειστές πόρτες» του παλατιού.Στο podcast της, η Δούκισα του Σάσσεξ εξηγεί ότι θέλει να εξερευνήσει τις «ετικέτες» που η κοινωνία βάζει στις γυναίκες, όπως «ντίβα, τρελή, σκύλα» και να προσδιορίσει από πού πηγάζουν και γιατί έχουν διατηρηθεί τόσα πολλά χρόνια. «Φυσικά, ξέρω και εγώ κάνα δυο πράγματα για αυτές τις ετικέτες», σημειώνει η Δούκισσα του Σάσεξ.Τα «Αρχέτυπα» ξεπέρασαν επίσης το podcast «House of the Dragon» του HBO Max, καθώς και το podcast Girls Next Level της Holly Madison και της Bridget Marquardt.Για δύο μέρες, μετά την μετάδοση του podcast, οι φιλοβασιλικοί δημοσιογράφοι των βρετανικών tabloids και του Fox news «οργίασαν». Κατακεραύνωσαν κάθε φράση της Μέγκαν Μάρκλ και την στόλισαν με ουκ ολίγα επίθετα. Το ίδιο «πάρτι μίσους» έγινε και στα social media. Σήμερα, όμως, μετά την ανακοίνωση των ακροαματικοτήτων κάποιοι... ξύνισαν, κάποιοι κατάπιαν τις φαρμακερές τους γλώσσες. Αυτός ο γύρος κατακυρώνεται πανηγυρικά στην Μέγκαν και το ματς συνεχίζεται...