Ναόμι Τζαντ, μία ημέρα πριν μπει στο «Country Music Hall of Fame» συγκλονισε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Η αυτοκτονία της, μία ημέρα πριν μπει στο «Country Music Hall of Fame» συγκλονισε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Η σταρ της κάντρι μουσικής και κάτοχος Grammy, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, έβαλε τέλος στη ζωή της, πριν από μερικές ημέρες, αφού πάλευε για χρόνια με βαθιά ψυχολογικά προβλήματα. Η Τζαντ έφυεγ από τη ζωή στις 30 Απριλίου στα 76 της χρόνια.

Άσλεϊ Τζαντ, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της έβαλε τέλος στη ζωή της. Το πρωί της Πέμπτης, η κόρη της,, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με το Variety, η γνωστή ηθοποιός είπε ότι η θρυλική τραγουδίστρια αυτοκτόνησε με πυροβόλο όπλο.





Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο «Good Morning America » ​​και μίλησε για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της. Όπως είπε, η οικογένειά της προσπαθούσε να έχει τον έλεγχο των πληροφοριών που διέρρεαν για την Ναόμι Τζαντ στον Τύπο, πριν να δημοσιοποιηθεί η αυτοψία της.

«Χρησιμοποίησε ένα όπλο… ένα πυροβόλο όπλο. Αυτή λοιπόν είναι μία πληροφορία που νιώθουμε πολύ άβολα να τη μοιραζόμαστε» είπε η Άσλεϊ Τζαντ και συνέχισε:

«Όταν μιλάτε για ψυχική ασθένεια, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται το αγαπημένο πρόσωπο από την ίδια την ασθένεια. Η μητέρα μου ήξερε ότι την έβλεπαν και την άκουγαν όσο βρισκόταν σε ταραχή και την πήγαν σπίτι».





Η τραγουδίστρια του «Love Can Build a Bridge» αυτοκτόνησε μια μέρα πριν οι βραβευμένοι με Grammy The Judds υποτίθεται θα εισάγονταν στο Country Music Hall of Fame.



«Η μητέρα μας δεν μπορούσε να αντέξει μέχρι να μπει στο Hall of Fame από τους συνομηλίκους της», είπε η κόρη της Τζαντ. «Αυτό είναι το επίπεδο της καταστροφής σχετικά με το τι συνέβαινε μέσα της», είπε τέλος η Τζαντ.