Σεαποδίδεται ο θάνατος του θρύλου της μουσικής της κάντρι, μόλις μία ημέρα πριν μπει στοΗ βραβευμένη με βραβείο Grammy τραγουδίστρια σύμφωνα με πληροφορίες του «People» έβαλε τέλος στη ζωή της το Σάββατο καθώς εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβήματα. Η σταρ της κάντρι μουσικής Ναόμι Τζαντ έφυγε από τη ζωή στις 30 Απριλίου στα 76 της χρόνια.Την είδηση του θανάτου της έδωσαν στη δημοσιότητα οι κόρες της της Άσλεϊ και Γουινόνα αναφέροντας ότι ο θάνατός της οφείλεται σε «ψυχική ασθένεια»«Σήμερα εμείς βιώσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε την όμορφη μητέρα μας από ψυχική ασθένεια. Είμαστε συντετριμμένες», έγραψαν οι κόρες της στο Instagram. «Διανύουμε τη βαθιά θλίψη και ξέρουμε ότι όπως την αγαπούσαμε εμείς, την αγαπούσε και το κοινό της. Βρισκόμαστε σε άγνωστο έδαφος».Η αμερικάνικη έκδοση της «Sun» επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Τζαντ για να επιβεβαιώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της.Η Τζαντ είχε μιλήσει λεπτομερώς για τον αγώνα που έδινε για να αποκαταστήσει την ψυχική της υγεία σε μια σπαρακτική συνέντευξη έξι χρόνια πριν από τον θάνατό της.Σε συνέντευξή της το 2016 στην εκπομπή Robin Roberts του ABC, η Τζαντ είχε αποκαλύψει ότι πάλευε με την κατάθλιψη η οποία ήταν «εντελώς εξουθενωτική και απειλητική για τη ζωή της».Η Τζαντ είχε μάλιστα γράψει το βιβλίο με τίτλοόπου περιέγραφε τα όσα βίωνε αλλά και τη μάχη που έδινε καθημερινά γα να επιβιώσει.Όταν ρωτήθηκε γιατί προθυμοποιήθηκε να μιλήσει δημόσια για τη μάχη της, η Τζαντ είπε: «Επειδή αυτό που πέρασα είναι ακραίο. Επειδή ήταν τόσο βαθιά και τόσο εντελώς εξουθενωτικά και απειλητικά για τη ζωή και επειδή τα επεξεργάστηκα και δούλεψα τόσο σκληρά αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια».Ο Τζαντ θυμάται ακόμα: «Αν ζήσω από αυτό, θέλω να μπορέσει κάποιος να δει ότι μπορεί να επιβιώσει».Η τραγουδίστρια είπε ότι η κατάθλιψη της οφείλονταν στην κακοποίηση που είχε υποστεί στην παιδική της ηλικία από ένα μέλος της οικογένειάς της.«Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήθελα να γράψω το βιβλίο ... επειδή ποτέ δεν αναγνώρισα όλα τα άσχημα πράγματα που μου έκαναν οι άνθρωποι», είχε πει χαρακτηριστικά.Η Τζαντ δεν είχε μέλη της οικογένειάς της για να τη στηρίξουν οπότε είχε μόνο τον εαυτό της για να στηριχθεί.«Έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι κατά κάποιον τρόπο έπρεπε να γίνω γονέας του εαυτού μου», είχε παραδεχτεί η Τζαντ.«Όλοι έχουμε αυτό το παιδί μέσα μας και έπρεπε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, να συνειδητοποιήσω ότι μου φέρθηκαν άσχημα, εντάξει, τώρα είμαι μεγάλο κορίτσι. Φόρεσε το παντελόνι του μεγάλου κοριτσιού σου και αντιμετώπισέ το. Ξεκίνησα τη θεραπεία και την ονομάζω ριζική αποδοχή», είχε πει τονίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέρα έκανε γυμναστική γιατί την βοηθούσε πολύ.Το 2017, η Τζαντ είχε πει ότι είχε πέσει σε τόσο βαριά κατάθλιψη που για δύο χρόνια δεν είχε σηκωθεί από τον καναπέ της.«Ήμουν τόσο καταθλιπτική που δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ο σύζυγός μου, οι φίλες μου και η Άσλεϊ ερχόντουσαν και εγώ απλά πήγαινα επάνω και κλείδωνα την πόρτα της κρεβατοκάμαράς μου».Η Τζαντ είχε πει τότε ότι η αυτοκτονία περνούσε από το μυαλό της. «Τόσο άσχημα μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Βυθίζεσαι σε αυτή τη βαθιά, σκοτεινή τρύπα της κατάθλιψης και δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχει άλλο λεπτό».Είπε ότι κάποια στιγμή, η οικογένειά της κάλεσε το 100 στη μέση της νύχτας για να της φέρει τη βοήθεια που χρειαζόταν.Μέσα από διάφορες θεραπείες συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροσπασμοθεραπείας η Τζαντ είπε ότι κατάφερε να σταθεροποιηθεί.«Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν με την κατάθλιψη είναι ότι σε όλη μου τη ζωή είχα πολλές τραγωδίες ... και απλά συνέχιζα να το καταπιέζω».και η μητέρα της αποτέλεσαν το μουσικό ντουέτο των «The Judds».Ο θάνατος της Τζαντ ήρθε μια μέρα πριν το δίδυμο μητέρας-κόρης εισαχθεί στο Country Music Hall of Fame σε μια τελετή την 1η Μαΐου.«Δεν ετοίμασα τίποτα απόψε γιατί ήξερα ότι η μαμά θα μιλούσε πιθανώς περισσότερο», είπε η Γουινόνα στην τελετής στο Νάσβιλ.«Θα το κάνω γρήγορα, γιατί η καρδιά μου έχει ραγίσει και νιώθω τόσο ευλογημένη. Είναι πολύ παράξενονα είσαι τόσο συντετριμμένος και τόσο ευλογημένος». «Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να αντέξει μέχρι σήμερα», είπε κλαίγοντας η Άσλεϊ.Μητέρα και κόρη ερμήνευσαν 14 τραγούδια που έγιναν Νο. 1 σε μια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν τρεις δεκαετίες.Αφού ανέβηκαν στην κορυφή της κάντρι μουσικής, σταμάτησαν το 1991, αφού οι γιατροί διέγνωσαν ότι η Ναόμι Τζάντ έπασχε από ηπατίτιδα.Οι επιτυχίες των Judds περιλάμβαναν τα Love Can Build a Bridge το 1990, Mama He's Crazy το 1984, Why Not Me το 1984, Turn It Loose το 1988, Girls Night Out το 1985, Rockin' With the Rhythm of the Rain το 1986 και Grandpa το 1986.Με καταγωγή από το Κεντάκι, η Judd εργαζόταν ως νοσοκόμα όταν άρχισε να τραγουδά μαζί με τη Wynonna επαγγελματικά.