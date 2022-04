Μπάρμπαρα Στρέιζαντ: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και οι εραστές που πέρασαν από τη ζωή της

Μπάρμπαρα Στρέιζαρντ, που έκλεισε τις προάλλες τα 80 της χρόνια, έδειξε από την πρώτη στιγμή τον δυναμισμό της, αφού οι πρώτοι στους οποίους εναντιώθηκε ήταν οι ίδιοι της οι γονείς. Γεννημένη στις 24 Απριλίου του 1942 στη Νέα Υόρκη, η, που έκλεισε τις προάλλες τα 80 της χρόνια,έδειξε από την πρώτη στιγμή τον δυναμισμό της, αφού οι πρώτοι στους οποίους εναντιώθηκε ήταν οι ίδιοι της οι γονείς.

Ο πατέρας της ήταν δάσκαλος και η μητέρα της εργαζόταν στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Το όνειρο που είχαν για την κόρη τους, ήταν να γίνει δασκάλα. «Η μητέρα μου, η οποία εργαζόταν στη βιβλιοθήκη του ίδιου σχολείου όπου δούλευε ο πατέρας μου ως δάσκαλος, ήθελε να γίνω κι εγώ δασκάλα ή απλά να εργάζομαι εκεί. Δεν μου έλεγε ”ακολούθα τα όνειρά σου”, γιατί δεν πίστευε ότι θα τα κατάφερνα ως ηθοποιός. Ίσως δεν ήθελε να νιώσω απόρριψη» είχε πει η Μπάρμπαρα, που στη συνέχεια έγινε Μπάρμπρα.





«Μισούσα το όνομα Μπάρμπαρα. Αλλά δεν μπορούσα να μπω στη διαδικασία να βρω ένα καινούριο. Δεν μου άρεσαν τα καλλιτεχνικά ονόματα. Όμως αφαιρώντας το “α” έγινα η μοναδική Μπάρμπρα στον κόσμο», είχε αναφέρει ουκ ολίγες φορές σε συνεντεύξεις της.

Πριν κλείσει τα δύο χρόνια ζωής της, ο πατέρας της φεύγει από τη ζωή και αυτό καθόρισε πολύ τη ζωή της, αφού μετακόμισε με τη μητέρα και τον αδερφό της στο διαμέρισμα των παππούδων της. «Ο αδελφός μου είχε ένα ράντζο και εγώ με τη μητέρα μου μοιραζόμασταν ένα κρεβάτι. Η γιαγιά και ο παππούς μου ουσιαστικά έμεναν στο άλλο υπνοδωμάτιο και το τρίτο δωμάτιο είχε μόνο ένα τραπέζι και έναν μπουφέ. Δεν είχαμε ποτέ καναπέ. Για μένα ήταν κάτι που μόνο οι πλούσιοι άνθρωποι είχαν» ήταν τα λόγια της σταρ, όταν κλήθηκε να περιγράψει τα παιδικά της χρόνια.

Από το 1950, όταν η μητέρα της παντρεύτηκε δεύτερη φορά έναν άντρα ονόματι Λούις Κάιντ, η 8χρονη ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τη βία.

«Με πήγε στο σπίτι, που ήταν πια ένα καινούριο διαμέρισμα. Δεν ήξερα ότι είχε παντρευτεί, δεν μου το είπε ποτέ. Ή ότι ήταν έγκυος. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν ανέχομαι να μου λένε ψέματα» είπε για τη μητέρα της. «Ο θετός μου πατέρας δεν με συμπαθούσε. Ίσως γιατί είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο του, τα οποία δεν ήθελαν να ζουν μαζί μας. Προσπάθησα για λίγο να τον κάνω να με συμπαθήσει.









Σαν οικογένεια δεν καθόμασταν ποτέ όλοι μαζί να φάμε στο δείπνο, οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πάντα το να βρω έναν τρόπο να νιώσω ολοκληρωμένη. Μέχρι τα 13 δεν είχα το δικό μου υπνοδωμάτιο, κοιμόμουν στο σαλόνι. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο είχα πάντα καλούς βαθμούς, οπότε δεν είχα ποτέ προβλήματα. Με κοιτούσαν όμως σαν να είμαι κάτι παράξενο. Έβαφα τα μαλλιά μου πλατινέ και φορούσα περίεργα χρώματα στα κραγιόν και στις σκιές για τα μάτια».











Η γνωριμία με τον Αμερικανό ηθοποιό Έλιοτ Γκουλντ, ήταν στις πρόβες του μιούζικαλ «I Can Get It For You Wholesale» στο Μπρόντγουεϊ, όταν η Μπάρμπρα ήταν 19 και πήγε για οντισιόν.

Ο έρωτάς της με τον πρωταγωνιστή του μιούζικαλ ήταν κεραυνοβόλος. Το 1963 παντρεύτηκαν και μετά από τρία χρόνια απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Τζέισον.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο ξένος Τύπος αναφερόταν στον Έλιοτ Γκουλντ, ως «ο κύριος Στρέισαντ».

«Ήταν δύσκολο να είσαι παντρεμένος με κάποια που ήταν παντρεμένη με την επιτυχία της. Μαζί προχωρήσαμε όσο μακριά μπορούσαμε» έχει εξομολογηθεί ο ίδιος για τον γάμο τους. Τελικά το 1969 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, με το διαζύγιό τους να επισημοποιείται δυο χρόνια μετά. «Δεν ενδιαφερόμουν αρκετά για τα προβλήματα του συζύγου μου όσο ήμασταν μαζί. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον. Οι γάμοι μεταξύ ανθρώπων που είναι εγωκεντρικοί είναι δύσκολοι. Είναι πιο ασφαλές για τους ηθοποιούς να μην παντρεύονται μεταξύ τους» έχει παραδεχτεί η Στρέιζαντ.





Στα γυρίσματα του μιούζικαλ «Ένα αστείο κορίτσι» γνώρισε τον Ομάρ Σαρίφ, όταν ακόμη ήταν παντρεμένη με τον Γκουλντ. Αυτό ωστόσο δεν στάθηκε εμπόδιο. Το πάθος ανάμεσά τους ήταν έντονο από την πρώτη στιγμή. «Περίπου μία εβδομάδα αφότου τη γνώρισα ήμουν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Πίστευα ότι ήταν το πιο υπέροχο κορίτσι που είχα δει στη ζωή μου. Την έβρισκα όμορφη και την ήθελα πάρα πολύ» είχε εξομολογηθεί ο Σαρίφ.

Παρόλα αυτά, η Μπάρμπρα άρχισε να βγαίνει με τον τότε Καναδό πρωθυπουργό Πιερ Τρουντό. «Ένιωσα ότι ήταν γραφτό. Ήταν όλα όσα μου είχε υποσχεθεί η φαντασία μου και ακόμα περισσότερα».





Η Στρέιζαντ ήταν από πάντα μία γυναίκα που κυνηγούσε τον έρωτα και είχε πολλούς εραστές. Οι πιο διάσημοι από αυτούς ήταν: ο Ράιαν Ο’Νιλ, ο Ντον Τζόνσον, ο Γουόρεν Μπίτι, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Κλιντ Ίσγουντ και ο κομμωτής, Τζον Πίτερς, με τον οποίο έμειναν φίλοι αφότου σταμάτησαν να βγαίνουν, το 1973.

Για τέσσερα χρόνια επίσης, είχε σχέση με τον Ρίτσαρντ Μπάσκιν. Πρόκειται για έναν από τους πιο πλούσιους άνδρες που είχε συνάψει δεσμό και επίσης στιχουργό του τραγουδιού της «Here we are at last». Πριν γνωρίσει το «λιμάνι» της, έβγαινε για δύο χρόνια με τον Αντρέ Αγκάσι.



Μετά τις πολλές ερωτικές σχέσεις που είχε, η δεκαετία του 1990 επιφύλασσε σπουδαίες εξελίξεις για τη ζωή της Μπάρμπρα.

«Ήταν ραντεβού στα τυφλά, αλλά με άλλους τριάντα ανθρώπους σε ένα σπίτι. Μπήκα μέσα και είδα έναν άντρα με ξυρισμένο κεφάλι. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για αρχιτεκτονική γιατί ο πατέρας του ήταν εργοδηγός κι εγώ έκανα εκείνη την περίοδο κάποιες κατασκευές. Κάποια στιγμή του είπα “Ποιος κατέστρεψε τα μαλλιά σου;”. Αργότερα μου εξομολογήθηκε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Γιατί απλά του είπα την αλήθεια. Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά έρωτας των 2-3 λεπτών», είπε η μεγάλη σταρ για τον δεύτερο σύζυγό της, τον Αμερικανό ηθοποιό Τζέιμς Μπρόλιν, με τον οποίo γνωρίστηκε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο.





Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1998 και ο γάμος τους κρατά μέχρι και σήμερα. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν φοβάμαι να αγαπήσω. Αυτό που κάνει ο Τζιμ στη ζωή μου είναι ότι γεμίζει ένα κενό μέσα μου που ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί να γεμίσει. Κάποιες στιγμές γεμίζει τον ρόλο του πατέρα που δεν είχα. Νιώθω ασφαλής μαζί του» είχε πει η Μπάρμπρα Στρέισαντ για τον άνδρα που έμεινε στη ζωή της, περισσότερο από κάθε έναν.

























