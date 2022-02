Το Χόλιγουντ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη: Άαρον Έκχαρτ και Νίνα Ντόμπρεβ ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer»

Το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε... στρατηγείο της CIA, αφού τον Μάρτιο ξεκινούν τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου φιλμ

“The Bricklayer”, με πρωταγωνιστές τους Άαρον Έκχαρτ , με πρωταγωνιστές τους

και Νίνα Ντόμπρεβ.

Η Millennium Media επιλέγει για τρίτη φορά τη Θεσσαλονίκη για τη χολιγουντιανή ταινία μετά τα φιλμ

The Enforcer” και “The Expendables 4”, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης σε μια πόλη που μπορεί να υποστηρίξει επάξια μεγάλες παραγωγές.



Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως αρχικά η ταινία ήταν να γυριστεί σε Βερολίνο ή Άμστερνταμ, όμως η Θεσσαλονίκη ήταν η τελική ”νικήτρια”.



Από την περασμένη άνοιξη τα Nu Boyana Film Studios Hellenic συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Film Office της Περιφέρειας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το FilmCommissionOffice του Δήμου, καθώς και με το ΕΚΟΜΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, για τη διευκόλυνση και την απρόσκοπτη υλοποίηση των γυρισμάτων.

Τα γυρίσματα της εντυπωσιακής ταινίας δράσης “The Bricklayer” θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, παρουσιάζοντας εμβληματικά σημεία της

Θεσσαλονίκης.





Στην ταινία, μεταξύ άλλων, θα έχει σημαντικό ρόλο και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μετατραπεί σε στρατηγείο της CIA.

Στην υπόθεση του φιλμ, το σενάριο του οποίου υπογράφουν οι

Χάννα Γουέγκ

(Septembers of Shiraz) και Ματ Τζόνσον (Into the Blue), κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο αλλά και επαναστάτη πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ρένι Χάρλιν, ο οποίος έχει αναλάβει στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

Αναφορικά με τους πρωταγωνιστές του φιλμ,

Άαρον Έκχαρτ και



The Dark Knight", "

Erin Brockovich" και "

Olympus Has Fallen", ενώ η Ντόμπρεβ έχει κι αυτή αρκετές εμφανίσεις, ενώ ο ρόλος που την έκανε ευρέως γνωστή ήταν στην επιτυχημένη σειρά "





Άλλα ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα στο καστ, η ταινία όμως συγκεντρώνει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον από κοινό και κριτικούς.







Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πόλος έλξης για μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ τον τελευταίο καιρό. Το "The Expendables 4" γυρίστηκε εκεί τον Νοέμβριο με τους Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox, Curtis "50 Cent" Jackson, Tony Jaa και Andy Garcia. Τον Ιούλιο, ο Antonio Banderas και η Kate Bosworth ήταν μόνο μερικοί από τους κορυφαίους ηθοποιούς που γύρισαν εκεί το «The Enforcer».



Έως και δεκαοκτώ διεθνείς ταινίες γυρίστηκαν στην Ελλάδα το 2021, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση της βιομηχανίας για τη σχεδόν ατελείωτη ποικιλία εκπληκτικών τοπίων και μνημείων της χώρας. Ανάμεσά τους και η ταινία του

