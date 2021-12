Μαρίνα Πατούλη: Δηλώνει ερωτευμένη

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgsj65f93phl-st)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο «Πρωινό» παραχώρησε δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης η. Η πρώην παίκτρια του «Just The Two Of Us» αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της,, και τοποθετήθηκε για όσα είχε δηλώσει πρόσφατα στην πρωινή εκπομπή, ότι στη σχέση τους εκείνη αποφάσιζε για τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Παράλληλα, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι είναι ερωτευμένη.«Είμαι ερωτευμένη. Για ένα μαγικό λόγο, ανοίγουν νέοι κύκλοι και το μήνυμα που θέλω να δώσω στις γυναίκες είναι να αγαπήσουν πρώτα από όλα τον εαυτό τους και να φύγουν μακριά από οτιδήποτε τοξικό και νοσηρό τις πρόδωσε και τις πλήγωσε» αποκάλυψε ηαπέφυγε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς τουότι τον συμβουλεύεται για κάθε της κίνηση. Αρκέστηκε να πει: «Αλήθεια; Να του ευχηθώ καλή χρονιά, να προχωρήσει καλά, να υλοποιήσει τους στόχους του και δεν έχω κάτι άλλο».Όσον αφορά τη δήλωση του περιφερειάρχη Αττικής στο «» ότι ήταν «καθοδηγούμενος» από εκείνη για τη δημόσια εικόνα τους, ηείπε: «Καθοδηγούμενος ο περιφερειάρχης από τη θέληση της γυναίκας του; Είναι προκλητικό αυτό. Αλήθεια; Κλείσε την κάμερα» και έκανε νόημα να κοπεί για λίγο το γύρισμα.Αμέσως μετά, πρόσθεσε: «Δηλαδή καθοδηγήθηκε από τη δική μου θέληση; Τώρα δεν θα αναλύσω κάποιες εκφράσεις, που θεωρώ εντελώς άστοχες. Θεωρώ ότι δεν του κάνουν καλό στην πολιτική του εικόνα για την οποία είναι η πρώτη του προτεραιότητα».«Συγγνώμη, ο κύριος περιφερειάρχης ήρθε στην εκπομπή σας για να κάνει δηλώσεις για το τι θα κάνω εγώ στο μέλλον; Αλήθεια; Εγώ του εύχομαι καλή πορεία με τις βλέψεις, τις φιλοδοξίες και τη στρατηγική που ακολουθεί επιτυχημένα μέχρι σήμερα. Το τι θα κάνω εγώ θα το ανακοινώσω πάρα πολύ σύντομα σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε σε αυστηρό τόνο.