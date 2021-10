Θετικός στον κορωνοϊό και ο Μαρίνος Κόνσολος: «Είναι μία πολύ ύπουλη ασθένεια, πιάνω κι εγώ τον εαυτό μου να φοβάται»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ces7ctr5nik1-st)





Μετά την, με κορωνοϊό νοσεί και ο παρτενέρ της στο show Just the two of us,Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «» και αναφέρθηκε τόσο στην δική του περιπέτεια με την υγεία του, αλλά και στην τραγουδίστρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.«Από τα δεδομένα της εβδομάδας, πρώτα νόσησε η κυρία Δήμου και ήταν αναπόφευκτο να κολλήσω κι εγώ. Δεν έχει όμως, σημασία. Με την κυρία Δήμου είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, μιλάμε δύο ή τρεις φορές την ημέρα», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.Στην συνέχεια, περιέγραψε το πώς αντέδρασε ο δικός του οργανισμός στον κορωνοϊό: «Στην παραγωγή τηρούμε όλα τα μέτρα, αποστάσεις, μάσκες. Κάνουμε κάθε μέρα μοριακά και rapid τεστ. Στην αρχή έκανα τέσσερα μοριακά, που βγήκαν αρνητικά, όμως όπως μου είπε ο γιατρός μου, ήταν δυνατός ο οργανισμός μου και μετά φαίνεται πως έπεσε και το πέμπτο βγήκε θετικό. Είναι μία πολύ ύπουλη ασθένεια, που δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει και πώς θα γυρίσει. Εγώ το περνάω ήπια, είχα πυρετό τις πρώτες μέρες, στάματησε τώρα και έχω μπούκωμα και πονοκέφαλο».Τέλος, για την Ελένη Δήμου και την μάχη που δίνει στο νοσοκομείο, δήλωσε: «Είναι συγκλονιστικό αυτό που της συμβαίνει. Συζητάμε πολλά πράγματα, εκτός από την υγεία, είναι και το θέμα της ψυχοσύνθεσης. Το να κλείνεσαι μόνος στο σπίτι και να μην έχεις επαφή με κανέναν, αυτό είναι το χειρότερο. Είναι ο φόβος του πώς θα εξελιχθεί. Πιάνω κι εγώ τον εαυτό μου να φοβάμαι. Το εμβόλιο ήταν σωτήριο και οφείλω να το πω».