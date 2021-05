Τα «MAD Video Music Awards έρχονται για δεύτερη χρονιά αποκλειστικά στο MEGA - Δείτε όλες τις υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες:







Τα, επιστρέφουν γιααποκλειστικά στο. H πιο λαμπερή μουσική διοργάνωση δίνει ραντεβού με το κοινό, γιαμε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show.Ο πιο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, μέσα από 16 + 1 κατηγορίες βραβείων «φωτίζει» με την ενέργεια της ΔΕΗ, τη δύναμη της ελληνικής μουσικής σκηνής.Ταέρχονται στο MEGA και θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές, με πολλές εκπλήξεις, ανατροπές και acts γεμάτα ενέργεια από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες.ArcholekasDj StephanGianKGLiakRichiTasos XiarchoThug SlimeVemilyΓιώργος ΚακοσαίοςJosephineMarseauxΉβη ΑδάμουΤάμταΕλένη ΦουρέιραΔέσποινα ΒανδήΚαίτη ΓαρμπήΠέγκυ ΖήναΕλεωνόρα ΖουγανέληΈλενα ΠαπαρίζουΚωνσταντίνος ΑργυρόςΝίκος ΒέρτηςΠέτρος ΙακωβίδηςΓιώργος ΜαζωνάκηςΝίκος ΟικονομόπουλοςLightSnikΣάκης ΡουβάςΓιώργος ΣαμπάνηςΜιχάλης ΧατζηγιάννηςAlcatrashINCOΜΕΛΙSSESOniramaStaventoFY ft. Mad Clip x Light x Mente Fuerte x Hawk x Billy Sio - Woh MegaMixHawk, Light - VoodooMad Clip - KoteraSin Laurent, Toquel - PistoliSnik - EtsiΚωνσταντίνος Αργυρός - Αθήνα ΜουΔέσποινα Βανδή - Ένα Τσιγάρο ΔιαδρομήΗλίας Βρεττός - Τον Άνθρωπο Τον ΛάθοςΓιώργος Μαζωνάκης - Ώρες ΜικρέςΓιάννα Τερζή & Πασχάλης Τερζής - Για Σένα ΜόνοStan - Δεν Φταις ΕσύΠέτρος Ιακωβίδης - Σ'αγαπάω Σου ΦώναξαΠάνος Κιάμος - Δύο Μέτρα ΟυρανόςNίκος Οικονομόπουλος - Σκάσε Ένα ΦιλίΑναστάσιος Ράμμος - Ό,τι Κι Αν ΚάνωΜΕΛΙSSES - Μισή ΚαρδιάΠέτρος Ιακωβίδης - Κοιμήσου Απόψε ΕδώΈλενα Παπαρίζου - Σε Ξένο ΣώμαΣάκης Ρουβάς - ΥπεράνθρωποςΓιώργος Σαμπάνης - Άγρια ΘάλασσαJosephine - ΕγώStefania - Last DanceΈλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux - Deja Vu | Mad Video Music Awards 2020Έλενα Τσαγκρινού - El DiabloΕλένη Φουρέιρα - Light It UpMad Clip x Josephine - FimiΉβη Αδάμου feat. Γιώργος Μαζωνάκης - Φωτιά ΜουΈλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux - Deja Vu | Mad Video Music Awards 2020Τάμτα x Mente Fuerte - Δεν Eίσαι EδώΓιάννα Τερζή & Πασχάλης Τερζής - Για Σένα ΜόνοHawk, Light - VoodooMEΛISSES x KAS - VIKTORIAOnirama - Aχ Να Σε ΞέχναγαSin Laurent, Toquel - PistoliSnik - EtsiStefania - Last DanceΚωνσταντίνος Αργυρός - Αθήνα ΜουΈλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux - Deja VuΓιώργος Σαμπάνης - Άγρια ΘάλασσαΈλενα Τσαγκρινού - El DiabloΜΕΛΙSSES - Μισή ΚαρδιάΚωνσταντίνος Αργυρός - Αθήνα ΜουΝίκος Βέρτης & Amir - Si Οn Ν'Αime Qu'Une Fois - Η Λέξη Σ' ΑγαπώΚαίτη Γαρμπή feat. Αντώνης Ρέμος - Κιβωτός (2020 Version)Πέτρος Ιακωβίδης - Σ' Αγαπάω Σου ΦώναξαΓιώργος Μαζωνάκης - Ώρες ΜικρέςΝίκος Οικονομόπουλος - Σκάσε Ένα ΦιλίAναστάσιος Ράμμος - Σε Δυο Μόνο ΜάτιαΓιώργος Σαμπάνης - Άγρια ΘάλασσαΜιχάλης Χατζηγιάννης - ΧορεύωDemy ft. FY - Στα ΚόκκιναHawk, Light - VoodooSnik – EtsiΤάμτα x Mente Fuerte - Δεν Είσαι ΕδώΕλένη Φουρέιρα - Light it UpAlexandros KopsialisManosNerZhulNickos GianPersadRafael KasTsoulfasPUnboxholicsVemojohnΝατάσα Θεοδωρίδου