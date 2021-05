«Roadrunner»: Στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Άντονι Μπουρντέν

Η COSMOTE δημιουργεί για όλες τις επιχειρήσεις τη νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ντοκιμαντέρ του Μόργκαν Νέβιλ «Roadrunner» για τον αείμνηστο, έλαβε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ντοκιμαντέρ της Focus Features θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Νωρίτερα, στις 11 Ιουνίου θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα. Μετά την έναρξη προβολής του στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη ζωή του σεφ, συγγραφέα και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπώνΤο «Roadrunner» επικεντρώνεται στον, ο οποίος ήταν επίσης ένας εξαιρετικός αφηγητής και εξερευνητής.Ο Άντονι Μπουρντέν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2018, αρχικά έγινε διάσημος με την επιτυχία του βιβλίου του, το 2000 «Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly», μία αποκαλυπτική ματιά για τα παρασκήνια της βιομηχανίας εστίασης.Ο Άντονι Μπουρντέν απέκτησε στρατιές θαυμαστών με τις, όπως το «A Cook's Tour» στο Food Network και το «No Reservations» στο «Travel Channel».Αργότερα έγινε οικείο πρόσωπο με την ταξιδιωτική του εκπομπή «Parts Unknown» στο CNN. Είχε την ικανότητα να αποκαλύπτει το ασυνήθιστο και πρόβαλε τη γαστρονομία και τον πολιτισμό από λιγότερο γνωστά μέρη του κόσμου.Το ντοκιμαντέρ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019 και είχε αναφερθεί ότι θα περιλαμβάνει επίσης ακυκλοφόρητο υλικό από τη σειρά «Parts Unknown».Ο Νέβιλ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ του «20 Feet From Stardom» σε δήλωσή του είχε αναφέρει : «Ο Άντονι Μπουρντέν έκανε περισσότερα για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία της τηλεόρασης. Το να έχω την ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία του είναι τιμή».