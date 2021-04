Το Pacha της Ίμπιζα πάει Μύκονο

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.

Τα κoρίτσια του «Destino» θα πρωταγωνιστούν στα απογευματινά pool parties

Το θρυλικό, με σήμα κατατεθέν τα δύο εμβληματικά κεράσια, και τα «αδελφάκια» του, το τολμηρό restaurant-club-cabaret «» και το πολυτελές resort «», εγκαθίστανται στηαπό φέτος το καλοκαίρι και ευελπιστούν σε COVID free ημέρες και νύχτες ξέφρενης διασκέδασης.Πίσω από το μεγάλο αυτό project βρίσκεται το αμερικανικό επενδυτικό fund Trilantic Europe με έδρα το, το οποίο το 2017 ανέλαβε τα ηνία του ομίλου Pacha, ρίχνοντας ένα τσουβάλι λεφτά με σκοπό την εξέλιξη του brand, ανοίγοντας παραρτήματα ανά τον κόσμο και φυσικά στη Μύκονο, την οποία οι Ισπανοί αποκαλούν «Ιμπιζα της Ελλάδας».Μάλιστα ο χρηματοοικονομικός υποστηρικτής του Trilantic Europe που διαχειρίζεται πάνω από 2 δισ. ευρώ, είχε στείλει εκπροσώπους στη Μύκονο πρόπερσι και πέρυσι το καλοκαίρι προκειμένου να βρουν και να κλείσουν τις ιδανικές τοποθεσίες για να ανοίξουν ένα κλαμπ, ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο. Συγκεκριμένα, το θρυλικό κλαμπ «Pacha», το εστιατόριο-κλαμπ-καμπαρέ «Lio» με τα εντυπωσιακά ανά μισάωρο σόου από εξωτικές λυγερόκορμες χορεύτριες και το σούπερ λουξ ξενοδοχειακό συγκρότημα «Destino», με τιμές που ξεκινούν από τα 600 ευρώ τη βραδιά το απλό δίκλινο και φτάνουν τα 1.080 για μια σουίτα των 37 μόλις τ.μ.. Το «» στη Φτελιά είχε κριθεί ως η ιδανικότερη τοποθεσία για να μπει η εμβληματική στάμπα του «Pacha» με τα δύο κερασάκια. Μάλιστα τον Ιούνιο του 2019 ένα team της Deloitte από την Αθήνα μαζί με λογιστές των Ισπανών έκαναν φύλλο και φτερό τα βιβλία της επιχείρησης «Alemagou». Aκτινογράφησαν τον τρόπο λειτουργίας του φημισμένου beach bar, κατέγραψαν τους τζίρους που κάνει, είδαν ποιοι καλεσμένοι DJs πουλάνε στο κοινό του και όταν ολοκλήρωσαν την έρευνά τους, έγραψαν σε ένα μικρό χαρτί ένα μεγάλο νούμερο, οκτώ φορές πιο πάνω από τον τζίρο του καταστήματος, προκειμένου να δελεάσουν τους ιδιοκτήτες του και να κλείσει άμεσα η συμφωνία. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, αφού πρώτα τα σκούπισαν ευλαβικά με υγρά μαντιλάκια, προκειμένου να φύγουν τα υπολείμματα από τους αστακούς που απόλαυσαν στο εστιατόριο του «Alemagou», όμως όταν ήρθε η ώρα να πέσουν οι υπογραφές, οι επενδυτές ζήτησαν κι άλλο χρόνο για να σκεφτούν καλύτερα αν πρέπει να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στο δεξί άκρο της

Δείτε το βίντεο από το Destino Pacha resort στην Ίμπιζα το 2020

To «Ftelia Beach Club by Interni» αναμένεται να διαμορφωθεί στα πρότυπα του Pacha

Το ξενοδοχείο «Destino» του ομίλου Pacha ανοίγει στη Μύκονο με τιμές που ξεκινούν από 600 ευρώ τη βραδιά

Αρχικά επικαλέστηκαν την πανδημία του κορωνοϊού και τις δυσοίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στη νυχτερινή διασκέδαση, οι οποίες δεν διαψεύστηκαν, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του «Alemagou» περίμεναν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί φέτος και το μαγαζί τους να μπει κάτω από την ομπρέλα του επενδυτικού fund. Οχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά όπως προέκυψε στην πορεία, οι άνθρωποι του ομίλου Pacha προτίμησαν να επιλέξουν το αριστερό άκρο της παραλίας όπου πέρυσι είχε ανοίξει το «Ftelia Βeach Club by Interni», το οποίο δεν ευδοκίμησε και ο ιδιοκτήτης του αναζητούσε επενδυτή για να του παραδώσει τα κλειδιά και να εισπράττει μόνο τα ενοίκια.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο αυτό project συμμετέχει και η ομάδα του «Void», καθώς δεν θα λειτουργήσει φέτος το κλειστό κλαμπ στη Χώρα της Μυκόνου ελέω. Η συγκεκριμένη ομάδα θα κινηθεί στα βήματα του «Alemagou», διοργανώνοντας πάρτυ με καλεσμένους Djs απ’ όλο τον κόσμο.. Πρόκειται για μια κατοικία με αυλή στο Ματογιάννι που ανήκει σε γνωστή εικαστικό από την Αθήνα, η οποία περιλαμβάνει δύο χώρους, ένα κτίσμα 200 τ.μ. και ένα οικόπεδο 600 τ.μ. Συγκεκριμένα, το ακίνητο βρίσκεται στο σημείο Τρία Πηγάδια, δίπλα στο γνωστό μπαρ «Bonbonniere», απέναντι από το εξίσου γνωστό «Queen». Οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι η συγκεκριμένη γειτονιά είναι η πιο ακριβή στο νησί, αλλά και από τις πιο ακριβές στον κόσμο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να πληρώσουν έως και 300.000 ευρώ «αέρα».Πρόκειται για το ίδιο ακίνητο που παζάρευαν πέρυσι με τον Τούρκο διάσημο χασάπη, με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο χαλαρού εστιατορίου που θα ταιριάζει περισσότερο στη φιλοσοφία των φαστ φουντ, με τη διαφορά ότι το περιβάλλον θα προδιέθετε τον πελάτη να απολαύσει ένα μπέργκερ ή την μπριζόλα του, ενώ ταυτόχρονα το κατάστημα θα παρείχε υπηρεσία take away. Το project τελικά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Πρόβλημα ωστόσο είχε δημιουργηθεί και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Πολεοδομία του νησιού, καθώς στο οικόπεδο είχαν βρεθεί αρχαία. Στις 19 Μαρτίου κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προχώρησε σε επιτόπια αυτοψία μετά από καταγγελία για εκτέλεση παράνομων εργασιών, ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν διαπιστώθηκαν εργασίες καθ’ υπέρβαση των αδειών. Οι νέοι μισθωτές του ακινήτου υποσχέθηκαν ότι θα αναδείξουν τα αρχαία ευρήματα που εντοπίστηκαν. Το «Lio» αναζητά ήδη προσωπικό για να το στελεχώσει, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της Workathlon, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης στελέχωσης του ομίλου Pacha στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα.Το τρίτο project αφορά τη λειτουργία του ξενοδοχείου «Destino» στη Μύκονο που δέχεται ήδη κρατήσεις μέσω booking και της επίσημης ιστοσελίδας της.Το Pacha Group, όπως λένε οι άνθρωποί του, είναι μια εταιρεία διεθνούς χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους τομείς αναψυχής, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, εστίασης και εκδηλώσεων μόδας και αρώματος. Ο Ρικάρντο Ούργκελ, που γεννήθηκε στητο 1937, εγγονός του Μοντέστο Ούργκελ, ίδρυσε το, σύμφωνα με την ισπανική γλώσσα, Grupo Pacha, το 1966.Το όνομα Pacháπροήλθε από μια παρατήρηση της Μαρίσα Κόμπος, της πρώτης συζύγου του Ούργκελ, η οποία του είπε ότι με τα χρήματα που πρόκειται να κερδίσει θα ζούσε σαν πασάς.Το 2002 η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να απονείμει στον Ούργκελ το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας Τουρισμού.

Δείτε το βίντεο από το closing party του 2019 στο Pacha της Ιμπιζα

Το ακίνητο που ανήκει σε γνωστή εικαστικό διαμορφώνεται ήδη για τις ανάγκες του φημισμένου εστιατορίου «Lio»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 1973 το Pacha Group άνοιξε το πρώτο superclub στην Ιμπιζα, αποτελώντας έτσι το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί. Από τη δεκαετία του ʼ’60, όταν οι χίπηδες έφτασαν στην Ιμπιζα, έχει χαρακτηριστεί ως χώρος ελευθερίας, όπου διαφορετικοί πολιτισμοί συναντιούνται και ζουν σε αρμονία. Χάρη στα δύο εμβληματικά κεράσια του Pacha, η Ιμπιζα έγινε η παγκόσμια πρωτεύουσα ψυχαγωγίας.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Ιμπιζα σημαίνει Pacha και Pacha σημαίνει Ιμπιζα.Ο όμιλος έχει αποκτήσει πολλά κλαμπ μέσω franchise σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η, οι, η, η, η, η, η, ηκαι πολλές ισπανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης, της Βαλένθια, της Μπιλμπάο και της Βαρκελώνης.Η νυχτερινή ζωή είναι αναμφίβολα το φόρτε του «» και κατά τη διάρκεια των χρόνων έχει δημιουργήσει μια άψογη συνταγή για πάρτυ με προσεκτικό σχεδιασμό και διακόσμηση, τον καλύτερο ήχο και φωτισμό, σούπερ σταρ DJs και καλλιτέχνες όπως ο Νταβίντ Γκετά, ο Χοσέ Μπαλβίν, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα J Balvin, ο Κάλβιν Χάρις και πολλοί άλλοι, εκπληκτικές live παραστάσεις και υπέροχο πελατολόγιο. Ολα αυτά, ανακατεμένα καλά και πασπαλισμένα με τα μυστικά συστατικά του εμβληματικού σήματος Pacha, τα δύο κεράσια, συνθέτουν τις επιχειρήσεις κάτω από την ομπρέλα του εν λόγω ομίλου, ο οποίος, έχοντας κατακτήσει τη νυχτερινή ζωή, επεκτάθηκε στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με το «El Hotel».Οι καινοτόμες ιδέες του έχουν δημιουργήσει έναν μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη διασκέδαση, τη γοητεία, τον αισθησιασμό και το πάθος τόσο στο μυαλό της υπάρχουσας όσο και της μελλοντικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό ο Νικ Μακάμπ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, επιμένει: «Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή κλαμπ, αλλά εμπειρίες. Οταν οι άνθρωποι βλέπουν κεράσια ή το όνομα “Pacha”, σκέφτονται έναν τρόπο ζωής, μια διασκεδαστική και ικανοποιητική εμπειρία. Θέλω οι πελάτες μας να έχουν πάντα αυτή την ιδέα και ποτέ να μην απογοητεύονται. Αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Ιμπιζα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή η μαγεία από δω μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε στον πλανήτη».