My Style Rocks: Νιώθω ότι σε κάθε επεισόδιο μικραίνεις και δύο χρόνια, είπε ο Κουδουνάρης στη Μελίνα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d6ao3q9qb2nd)

Στέλιος Κουδουνάρης

Στο σημερινό επεισόδιο του «», οσχολίασε πως το look της Μελίνας τη κάνει να δείχνει αρκετά νεότερη, ενώ είπε πως σε κάθε επεισόδιο «μικραίνει κατά δύο χρόνια». Η παίκτρια εξεπλάγη με αυτό το σχόλιο και απάντησε ότι συνήθως ο κόσμος την περνάει για μεγαλύτερη από την ηλικία της.Πιο συγκεκριμένα, ο Στέλιος Κουδουνάρης με χιουμοριστική διάθεση, παρατήρησε πως η Μελίνα δείχνει όλο και πιο μικρή σε κάθε επεισόδιο, λέγοντας ότι πλέον μοιάζει 14 χρονών. Εκείνη, έκπληκτη, ρώτησε αν το εννοεί, με τον κριτή να επιβεβαιώνει ότι μιλάει σοβαρά. Η Μελίνα σχολίασε πως το θεωρεί θετικό, αφού συνήθως της λένε ότι φαίνεται μεγαλύτερη. Όταν τη ρώτησε πόσο της λένε συνήθως, εκείνη απάντησε 25, προκαλώντας αστεία σχόλια από τους υπόλοιπους, που τη φώναξαν «Μεγάλη!». Ο Γιώργος Καράβας συνέχισε τη συζήτηση, ρωτώντας την ηλικία της, με τη Μελίνα να αποκαλύπτει ότι είναι μόλις 20. Ο Στέλιο Κουδουνάρης ολοκλήρωσε με ακόμα ένα σχόλιο για την εμφάνισή της, λέγοντας πως με το συγκεκριμένο look μοιάζει σαν να πηγαίνει ακόμα στο Γυμνάσιο, κλείνοντας τη συζήτηση με γέλια.Στη συνέχεια, ο κριτής προχώρησε στην αξιολόγηση του outfit. «Τα πιο έντονα λάθη σε αυτό το look για να είναι πιο νεανικό είναι τα παπούτσια, θα έπρεπε να είναι μπότα βινύλ, ψηλή, μαύρη, μια ζώνη επίσης βινύλ, να λείπανε τα γυαλιά, τα μαλλιά να μην ήταν κοτσίδα, αλλά να ήταν γυαλισμένα όλα πίσω, για να ήταν πιο γυναικείο. Γιατί έβαλες τα στοιχεία τα πιο teenager. Οπότε όλο μαζί, έτσι όπως το έχεις δέσει, κάνει ένα κορίτσι που είναι στην εφηβεία. Επειδή έκανες την ασυμμετρία, που είναι πολύ ωραία, με 2-3 ακόμα πραγματάκια θα ήταν πολύ καλύτερο».Τελικά, οβαθμολόγησε την εμφάνιση με 1.