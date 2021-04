Κραδασμούς στο Μπάκιγχαμ προκάλεσαν Μέγκαν – Χάρι: «Η μοναρχία μπορεί να ανατραπεί»

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Κραδασμούς με ανυπολόγιστες συνέπειες φαίνεται ότι πυροδότησαν ο πρίγκιπαςκαι ηστη συνέντευξή τους στηνστην οποία, μεταξύ άλλων, περιέγραψαν τα προβλήματά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ κατηγόρησαν το βρετανικό θρόνο για ρατσισμό και έλλειψη ευαισθησίας.Παρά την επιστροφή τουγια τηναλλά και την εικόνα «ανακωχής» που εξέπεμψε όταν μετά το τέλος της τελετής συζητούσε όπως παλιά με τον αδερφό του, αναλυτές που ασχολούνται με τον θεσμό τηςυποστηρίζουν ότι η συνέντευξη που ήταν ιδιαίτερα εμπρηστική «αλλάζει το πρόσωπο της Βρετανίας» και θα μπορούσε να ανατρέψει την «αρχαϊκή» μοναρχία. Χάρι και ηκατηγόρησαν τους βασιλείς γιακαθώς όπως ισχυρίστηκαν, μέλος της βασιλικής οικογένειας σχολίασε το ενδεχόμενο ονα γεννηθεί μαύρος και ότι ηστερήθηκε υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας, παρότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις., συγγραφέας του βιβλίου «Princess in Love and The Real Wallis Simpson: A New History of the American Divorcee», ανέφερε στοότι. «Οι Σάσσεξ έχουν προκαλέσει κάτι τόσο βασικά εμπρηστικό σε αυτή τη χώρα που θα αλλάξει το πρόσωπο της Βρετανίας και νομίζω ότι ηως αρχαϊκός θεσμός μπορεί να ανατραπεί» ανέφερε.Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ενδεχομένως υπάρχει ένα μέρος της κοινής γνώμης εναντίον τουκαθώς πολλοί θεωρούν ότι είναι «προτιμότερο να ανέβει οστην εξουσία.Η πρώην σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, που είναι και η πρώτη μαύρη γυναίκα του Κοινοβουλίου, θεωρεί ότι η μοναρχία, όπως τη γνωρίζουμε, θα διαρκέσει όσο η βασίλισσα είναι ζωντανή. Ωστόσο όταν πεθάνει, θα υπάρξει μια «μεγάλη δημόσια συζήτηση». «Νομίζω ότι αυτό που έκανε η βασιλική οικογένεια και οι σύμβουλοί της με την Μέγκαν θα είναι μέρος του επιχειρήματος για αλλαγή», υποστήριξε.μαύρη Βρετανίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια του podcast «με έδρα τοεπισήμανε ότι η βασίλισσα είναι «φιγούρα μιας αυτοκρατορίας που αρνείται να καταλάβει ότι οι ημέρες της έχουν παρέλθει». «Ηήρθε, μετά ήρθε και ηκαι όλα άρχισαν να γκρεμίζονται» δήλωσε.Στο τεύχοςτης Vanity Fair, εξετάζονται και οι επιπτώσεις μεταξύ τουκαι τουπου κάποτε διέθεταν πολύ στενή σχέση, ενώ τώρα έχουν αποξενωθεί. Όπως έγραψε, με βάση τα λεγόμενα των Μέγκαν και Χάρι, η βρετανική οικογένεια είναι άλλη μία: η εταιρεία, ένας τοξικός χώρος εργασίας όπου η Αυτού Μεγαλειότης δεν είναι φίλος σας και υπάρχει έλλειψη ποικιλομορφίας στα ανώτερα κλιμάκια.Η Πάστερνακ υποστήριξε ότι Γουίλιαμ και Χάρι φαινομενικά παίζουν με τη δυναμική των γονιών τους, του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα. «Οακολουθεί τηνένα επαναστατικό πνεύμα που τροφοδοτεί την οργή στα ταμπλόιντ», με τη συνέντευξή του.Αντίθετα ο«είναι ευθυγραμμισμένος με τον πατέρα του και την αίσθηση του καθήκοντος πάνω από το συναίσθημα». Ισχυρίστηκε δε ότι οκαι ηόπως παλαιότερα ηξαφνικά είναι πολύ «ηλεκτρικοί» για την «Εταιρεία».