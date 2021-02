Mr. and Mrs. Smith: Η ταινία του 2005 γίνεται σειρά για την Amazon - Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Το αγαπημένο ζευγάρι των εκτελεστών αλλάζει πρόσωπο. Σύμφωμα με τα διεθνή ΜΜΕ, η Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ και ο Ντάνιελ Γκλόβερ πρόκειται να είναι οι πρωταγωνιστές του reboot της πολυαγαπημένης ταινίαςΟι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι σταρ ανακοίνωσαν μέσω Instagram τη συμμετοχή τους στη φιλόδοξη τηλεοπτική σειρά, που αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime Videoτο 2022. Πρόκειται για ένα remake της γνωστής ταινίας «Κύριος και Κυρία Σμιθ» του 2005, η οποία μάλιστα είχε σφραγίσει τη ζωή των τότε πρωταγωνιστών της, αφού στα γυρίσματα της γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν οΤο reboot αποτελεί ένα πρότζεκτ της New Regency και των Amazon Studios, στο οποίο θα συμμετέχει η σεναριογράφος Φραντσέσκα Σλόουν.Η ανακοίνωση για τη νέα «βερσιόν» του «Κυρίου και της Κυρίας Σμιθ» έγινε πραγματικά σε στιλ... καραντίνας από τους δύο χαρισματικούς ηθοποιούς. Η 35χρονη, γνωστή για την πολυβραβευμένη και, ανακοίνωσε το νέο φορώντας τις πυτζάμες της και πηγαίνοντας στην πόρτα του δωματίου της για να «αντιγράψει» την χαρακτηριστική πόζα της Αντζελίνα Τζολί από το πόστερ της ταινίας του 2005. Ο 37χρονος, από τη μεριά του, «γιόρτασε» την συνεργασία με μιαΑυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πολυτάλαντος Γκλόβερ (που ακολουθεί και καριέρα στη μουσική με το stage name) συνεργάζεται με την Γουόλερ Μπριτζ. Το ντουέτο είχε συμπρωταγωνιστήσει στο, με τον 37χρονο να υποδύεται τον νεαρόκαι την 35χρονη να δανείζει τη φωνή της στο droid L3-37.To «Mr. and Mrs. Smith» του 2005 είναι κινηματογραφική ταινία δράσης κωμωδίας, που σκηνοθετήθηκε από τονκαι γράφτηκε από τον. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, ως ένα παντρεμένο ζευγάρι δολοφόνων, στους οποίους ανατίθεται, από αντίπαλα πρακτορεία, να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο. Η ταινία έκανε τρελή επιτυχία στο, με έσοδα που άγγιξαν τα 500 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.Ο Πιτ και η Τζολί, που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα του φιλμ και στη συνέχεια παντρεύτηκαν, κατάθεσαν αίτηση διαζυγίου το 2016.