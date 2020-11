Ο «μαϊμού Μπραντ Πιτ» της έφαγε λεφτά ενώ της έταζε γάμο κι αυτή μήνυσε τον... αληθινό Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την αλλόκοτη μήνυση την οποία υπέβαλε μια Τεξανή επιχειρηματίας εις βάρος του, ζητώντας από τον σταρεπειδή εξαπατήθηκε από...κάποιο άλλο πρόσωπο!Σύμφωνα με το, η Κέλι Κριστίνα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης από έναν επιτήδειο που παρίστανε τον Μπραντ Πιτ στις μεταξύ τους online συνομιλίες προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να της «φάει» τελικά περίπου 40.000 δολάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Κριστίνα, ο απατεώναςαφού συζητούσαν μεταξύ τους μέχρι και το ενδεχόμενο του γάμου.Μετά την αποκάλυψη της απάτης, η πληγωμένη γυναίκα συνειδητοποίησε ότι σε καμία από τις συνομιλίες της δεν εμπλεκόταν ο πραγματικός Μπραντ Πιτ. Αυτό ωστόσο, ισχυριζόμενη ότι ο χολιγουντιανός ηθοποιός θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα για να προστατέψει τους φαν του από απατεώνες.Την περασμένη Πέμπτη, δικαστήριο του Τέξας έκανε δεκτό το αίτημα της νομικής ομάδας του Μπραντ Πιτ να απορριφθεί η παράξενη αυτή μήνυση ως αβάσιμη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση ο ιστότοπος.Η Κέλι Κριστίνα, από την πόληισχυρίζεται ότι ο απατεώνας την προσέγγισε online το 2018 και της ζήτησε να οργανώσει μια σειρά από εράνους για το ίδρυμα Make It Right του σταρ, το οποίο φτιάχνει σπίτια για θύματα του τυφώνα Κατρίνα. Στα δικαστικά έγγραφα, η επιχειρηματίας αναφέρει ότι ο «Μαϊμού Μπραντ Πιτ» της ζήτησε 40.000 για να παρευρεθεί στα event, αλλά κάθε φορά το ακύρωνε την τελευταία στιγμή. Τελικά, ο απατεώνας πήρε τα χρήματα και έγινε καπνός.Σύμφωνα με την ίδια, αν και η διαδικτυακή τους σχέση ξεκίνησε ως επαγγελματική με τον καιρό εξελίχθηκε σε κάτι άλλο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείοΗ Κριστίνα μήνυσε τον Πιτ τον περασμένο μήνα, ισχυριζόμενη ότι έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα για να την προστατέψει από τον απατεώνα που χρησιμοποιούσε το όνομά του.Η επιχειρηματίας είπε στο Page Six ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για να δικαιωθεί. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό που την εξόργισε και την απογοήτευσε είναι το γεγονός ότι ο σταργια να τη βοηθήσει, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε το δικό του όνομα για την εξαπάτησή της.Όπως δήλωσε στο site, ο σταρ ουσιαστικά αδιαφορούσε για τα προβλήματά της για ενάμιση χρόνο, παρότι το καλοκαίρι του 2019 είχε προσπαθήσει να τον ενημερώσει σχετικάστο Μπέβερλι Χιλς. «Όλα τα προβλήματα αγνοήθηκαν παρότι [η υπόθεση] αφορούσε το όνομα και την υπόληψή του», σημειώνει στο email της στο Page Six η εξαπατημένη γυναίκα, που προτείνει να δημιουργηθεί ένας φορέας μέσω της συνεργασίας της κυβέρνησης και του Χόλιγουντ, ο οποίος θα καταπολεμά αυτά τα φαινόμενα.