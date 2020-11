Σον Κόνερι: Ο θρυλικός «Τζέιμς Μποντ» ξυλοφόρτωνε την πρώτη του σύζυγο;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγες ώρες πριν σκορπιστούν οι στάχτες του στη, όπως ήταν η επιθυμία του, η εικόνα του αξέχαστου Σκωτσέζου σταρ του Χόλιγουντ αμαυρώνεται από τους ισχυρισμούς ενός φίλου της πρώτης συζύγου του ότι την είχε ξυλοφορτώσει ουκ ολίγες φορές.Η Αυστραλή ηθοποιός, όπως και η ίδια ισχυρίζεται στην αυτοβιογραφία της, είχε πέσει θύμαστην διάρκεια του γάμου της με τον Σον που διήρκεσε 11 χρόνια.υποστηρίζει επιστήθιος φίλος της πρώτης συζύγου του θρυλικού Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, πόσο αληθής είναι αυτός ο ισχυρισμός; Εάν ισχύει, οι γυναίκες του κινήματος #MeToo δεν θα θεωρούσαν ήρωα και τζέντλεμαν τον Κόνερι.Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η Αυστραλή ηθοποιός Νταιάν Σιλέντο που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Σον στο Γιβραλτάρ, φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.Ο Κόνερι είχε παραδεχθεί σε δύο συνεντεύξεις του - τις οποίες αργότερα διέψευσε -και ότι θα ήταν αρκετά προετοιμασμένος να το κάνει ο ίδιος, αν η γυναίκα θα τον έκανε έξαλλο. Αρνήθηκε επίσης έντονα τον ισχυρισμό της πρώτης συζύγου του, της Αυστραλής Σιλέντο ότι την είχε ξυλοκοπήσει και χτυπήσει καθ 'όλη τη διάρκεια του 11ετούς γάμου τους.«Αλλά είχα κάθε λόγο να πιστεύω ότι η Σιλέντο, την οποία ήξερα καλά, έλεγε την αλήθεια, κυρίως επειδή είχα δει τα σημάδια ενδοοικογενειακής βίας στο πρόσωπό της», υποστηρίζει ο φίλος της Αυστραλής ηθοποιού, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.«Γνώρισα την Σιλέντο όταν ήμουν έφηβος, τότε υποδυόταν τον ρόλο της Zuleika Dobson σε μια περιοδεία μιούζικαλ το 1957.Ήταν πολύ όμορφη και ταλαντούχα αλλά συναισθηματικά ευάλωτη. Μετά από δύο καταστροφικές παραστάσεις το βράδυ του Σαββάτου στην Οξφόρδη, η φωνή της δεν ακουγόταν. Οταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο της, έκανε ένα ζεστό μπάνιο, έκοψε με ξυράφι τις φλέβες της κι έμεινε στο νερό... βρέθηκε ένα βήμα πριν από το θάνατο. Την επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και έτσι ξεκίνησε η φιλία μας».τους επισκέφτηκα στο σπίτι τους στο. Είχαν παντρευτεί πριν από τρία χρόνια και ο γιος τους, ο Τζέισον, ήταν δύο ετών. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον Κόνερι αλλά ήξερα για τη φήμη του σκληρού άντρα, την ιδιοσυγκρασία και την ικανότητά του να ασκήσει βία».«Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα κατά την άφιξή μου ήταν ότι η Νταιάν είχε μαύρο μάτι και ένα μώλωπα αλλά και πρησμένο μάγουλο, το οποίο είχε προσπαθήσει να καλύψει με μακιγιάζ. "Τι συνέβη;" τη ρώτησα. "Ω, ήταν τόσο χαζό", είπε. "Άνοιξα μια ντουλάπα και χτύπησα το πρόσωπό μου", είπε. Ήξερε ότι δεν την πίστεψα και άρχισε να μιλάει, αλλά σταμάτησε απότομα. Ο Κόνερι είχε μπει στο δωμάτιο. Ντυμένος με σορτς, είχε τον μικρό Τζέισον στους ώμους του. Ο Κόνερι είχε καλή διάθεση, δεν έδειξε ανήσυχος κι έπαιζε με τον γιο του. Η Νταιάν, όμως, ήταν ανήσυχη. Μέχρι τότε ο- στο «Dr. No», το «From Russia With Love» και το «Goldfinger.» Δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο - ο Cary Grant και ο Rex Harrison τον είχαν απορρίψει και οι δύο. Εκείνη την ημέρα, ο Κόνερι που μίλησε για τηνπου είχε ο ρόλος του Μποντ στη ζωή του ζευγαριού. "Για να σου πω την αλήθεια", μου είπε, "Μισώ αυτόν τον μπάσταρδο Μποντ. Θα τον σκότωνα αν μπορούσα να τον πιάσω". Αυτό που ήταν σαφές εκείνο το απόγευμα ήταν πόσο αυταρχικός ήταν ο Κόνερι στο γάμο. Η Νταιάν φαινόταν να τον φοβάται. Ήταν σαφώς ήδη θύμα κακοποίησης.»Μήνες αργότερα άρχισαν να βγαίνουν στο φως τα προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού ενώ οι δύο τους ήταν στην Ισπανία. Τότε ο Κόνερι έπαιζε έναν ρόλο στο πολεμικό δράμα, υπό τον τίτλο:, σε σκηνοθεσία τουΗ Σιλέντο όμως αποφάσισε να αφηγηθεί το δικό της δράμα - στην αυτοβιογραφία της το 2006,Στις σελίδες του βιβλίου είχε γράψει μεταξύ άλλων: «Ένα Σαββατοκύριακο, προς το τέλος της πρόβας, στο ξενοδοχείο έγινε ένα μεγάλο πάρτι. Οι ηθοποιοί της ταινίας και οι ένοικοι του ξενοδοχείου απολάμβαναν το ποτό που έρεε άφθονο στα ποτήρια... Οι ηθοποιοί δοκίμασαν ένα θανατηφόρο ποτό, το Fundador, ένα φλογερό ισπανικό μπράντυ... Tα παιδιά το έπιναν ως μπύρα».Η Σιλέντο βρέθηκε ανάμεσα με μια ομάδα ενθουσιασμένων νέων Ισπανών,«Το ποτήρι μου είχε σανγκρία αλλά ένιωθα ότι δεν είχε πάτο και τα ισπανικά μου γίνονταν άπταιστα, όσο ελάχιστα ήταν, όσο περισσότερο έπινα. Θυμάμαι να στριφογυρίζω μπροστά από ένα πλήθος με τους άνδρες να χειροκροτούν. Έμαθα να χορεύω φλαμένκο, ενώ το πλήθος χειροκροτούσε και φώναζε "Πήγαινε, κορίτσι, πήγαινε!"... "Έψαχνα τον Κόνερι, αλλά δεν μπορούσα να τον δω"», όπως λέει. Λίγο αργότερα, είδε θολά το πρόσωπό του να την χτυπάει αν και και η ίδια δεν μπορούσε να είναι σίγουρη.«Ήταν αργά όταν ανέβηκα τις σκάλες στο δωμάτιό μας... Μόλις μπήκα μέσα, στο σκοτάδι, ένιωσα ένα χτύπημα στο πρόσωπό μου και έπεσα στο πάτωμα. Θυμάμαι να ουρλιάζω και νομίζω ότι και οι δύο φώναζαμε. Σηκώθηκα και προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά τότε με χτύπησε και δεύτερη φορά. Κατάφερα να μπω στο μπάνιο και εκεί κλειδώθηκα. Πέρασα το υπόλοιπο βράδυ στο πάτωμα του μπάνιου, καλυμμένο με πετσέτες, ψιθυρίζοντας».Όταν κοίταξε στον καθρέφτη το πρωί, φοβόταν.«Με δυσπιστία και απόλυτο τρόμο... Αισθάνθηκα ότι το πρόσωπό μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά το ίδιο... Ήμουν γεμάτη ντροπή, απελπισμένη που κανείς δεν θα ήθελε σε αυτήν την κατάσταση. Έπρεπε να κρυφτώ από τους ηθοποιούς, και κυρίως από τον Τύπο. Μία φωτογραφία μου σε αυτήν την κατάσταση θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου».Ο Κόνερι κοιμόταν ακόμα καθώς εκείνη μάζευε τα πράγματά της κι έφυγε από το δωμάτιο. Μίσθωσε ένα αυτοκίνητο και οδήγησε στη Μάλαγα. «Το μόνο που ήξερα ήταν ότι κάτι είχε καταστραφεί ανεπανόρθωτα... Η ξεκάθαρη πεποίθησή μου ότι ο Σον ήταν ο πιστός προστάτης μου για πάντα, ένα άτομο που με έκανε να νιώθω ασφαλής εν μέσω οποιασδήποτε κρίσης, είχε καταστραφεί. Αν και αγαπούσα ακόμα βαθιά τον Σον, δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο άτομο».«Όταν τηλεφώνησα στον Σον εκείνο το βράδυ για να του πω πού ήμουν, δεν του είπα τίποτα για τα συναισθήματά μου και δεν έκλαιγα. Μου είπε ότι οι πρόβες θα τελείωναν σε μια εβδομάδα και ότι θα έρθει μαζί μου. Κανείς από εμάς δεν ανέφερε τι είχε συμβεί... Αυτό που συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν θέμα ταμπού, πολύ επώδυνο για να το αγγίξω... Ποτέ δεν είχα μιλήσει γι΄αυτό παρά χρόνια αργότερα, όταν διάβασα ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Σον στο Playboy το 1965».Σε εκείνη τη συνέντευξη, είχε πει: «Δεν νομίζω ότι είναι λάθος όταν χτυπάς μια γυναίκα - αν και δεν συνιστώ να το κάνει κανείς με τον ίδιο τρόπο που χτυπάς έναν άνδρα. Ένα χαστούκι με ανοιχτή την παλάμη είναι δικαιολογημένο, εάν αποτύχουν όλες οι εναλλακτικές λύσεις και υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις. Αν μια γυναίκα είναι σκύλα, ή υστερική συνεχώς, τότε θα το έκανα.», δήλωσε.Η Σιλέντο σχολιάζει επίσης στην αυτοβιογραφία της: «Όταν διάβασα αυτό το φλεγμονώδες απόσπασμα, ενοχλήθηκα από αυτό που ένιωσα ότι ήταν μια σιωπηρή συμφωνία για βία σε όλα τα αρσενικά που θεωρούσαν τον Σον ως πρότυπο άνδρα». Ο Κόνερι αργότερα αρνήθηκε ότι είχε κάνει αυτές τιςΣε μια συνέντευξή του στοοι απόψεις που εξέφρασε δεν ήταν διαφορετικές με αυτές που δημοσίευσε το Playboy: «Υπάρχουν γυναίκες που...που θέλουν ξύλο», είπε πει.Το 1963, η Νταιάν προτάθηκε για τοστην ταινία Tom Jones.Η ίδια η Σιλέντο θεωρεί επίσης ότι το σχέδιό του Κόνερι να την αποκόψει από τη δουλειά της ήταν για να έχει αυτός το πάνω χέρι. «Κι όταν αποφασίσαμε να χωρίσουμε, έκανε τα πάντα για να αποδείξει ότι ήμουν ανίκανη μητέρα». Όπως έγραψε στα απομνημονεύματά της, την κατηγόρησε ότι ήταν «πολύ ανεύθυνη για να έχω την επιμέλεια των παιδιών μου».«Συνειδητοποίησα ότι τα δύο σπίτι στην Ισπανία ήταν και τα δύο στο όνομα του Σον και ότι, βασικά, ήμουν φτωχή. Δεν είχα τίποτα δικό μου. Τώρα δεν δούλευα πλέον, άρχισα να νιώθω οικονομικά ανίσχυρη».Τον, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην ταινία «Τζέιμς Μποντ» ως πράκτορας 007 DR No, to 1962., ο καλύτερος για πολλούς «Τζέιμς Μποντ», που έπινε το Μαρτίνι του του «χτυπημένο και όχι ανακατεμένο...», βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες μετά θάνατον. Η σορός του θα αποτεφρωθεί και οι στάχτες του θα διασκορπιστούν στη Σκωτία. Αυτή ήταν άλλωστε και η τελευταία του επιθυμία, δήλωσεστην εφημερίδα «Mail» της Σκωτίας.Η σορός του θα αποτεφρωθεί στις Μπαχάμες και μετά θα φυλάξουν τις στάχτες του σε ασφαλές μέρος, πριν επιστρέψουν «μαζί του» στη Σκωτία. Ο Σερ Σον Κόνερι πέθανε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σε ηλικία 90 ετών. Ο θρυλικός ηθοποιός «έφυγε» ήσυχα στον ύπνο του στο σπίτι του στις Μπαχάμες.