J2US: Η Σαρρή, η Τσιμτσιλή και στη μέση η Βανδή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή βγήκε να μιλήσει η. Αρχική η κουβέντα τους περιστράφηκε γύρω από τα κρούσματα κορωνοϊού στο J2US αλλά και στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Στη συνέχεια η τραγουδίστρια που συμμετέχει στο μουσικό σόου κλήθηκε να απαντήσει για το κλίμα που επικρατεί με τη , ωστόσο, η τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή την έκανε να αντιδράσει.: Τι να με ενοχλήσει; Εγώ έχω συνηθίσει σε τόσα πολλά “χτυπήματα”. Η Δέσποινα Βανδή τώρα πια έχει αρχίσει και μου λέει “καλησπέρα”, οπότε είμαι κάπως πιο ήρεμη. Δεν μου έλεγε “καλησπέρα” και είχα παράπονο. Άλλα γίνονται εντός αέρα και άλλα εκτός αέρα.: Αν ένας άνθρωπος σε σνομπάρει στα παρασκήνια και στον αέρα σε χαιρετάει, το θεωρώ ιδιαίτερα υποκριτικό και δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στη Δέσποινα. Αλλά εννοείται ότι για μένα το σημαντικό είναι το off air. Αν off air είσαι φιλικός, προσιτός και ζεστός με κάποιον, στον αέρα μπορεί μια μέρα να τύχει και να μην πεις και κάτι. Φυσικά για μένα είναι πιο σημαντικό το πίσω από τον τηλεοπτικό αέρα. Δεν ξέρω, διαφωνείς;: Σταματίνα, ξεχνάς πόσα χρόνια γνωριζόμαστε…: Δεν το ξεχνάω, τι σχέση έχει αυτό; Πολλά χρόνια.: Έχει μεγάλη σχέση. Πολλά χρόνια, γι’ αυτό λοιπόν μη μου τα λες αυτά. Εγώ ξέρω τι λέω… Μπορεί εκτός αέρα να υπάρχουν πολλές αγκαλιές και φιλιά με μάσκες.: Άρα, on air να είναι τηλεοπτικά για να έχει λίγο ίντριγκα.: Εντάξει, δεν το είπα εγώ αυτό, είναι συμπέρασμα δικό σου.: Επειδή με ξέρεις πολλά χρόνια, ξέρεις ότι κόβει το μυαλό μου.