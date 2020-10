Σίριαλ... το καλύτερο φάρμακο για την καραντίνα

«Αγριες Μέλισσες» ANT1: H σειρά εποχής βρίσκεται και φέτος σταθερά στην κορυφή, καθώς την παρακολουθούν 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές καθημερινά

«Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» ΕΡΤ1: Νέα είσοδος με περίπου 400.000 τηλεθεατές για την πρώτη εβδομάδα προβολής του

«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» ALPHA: Κοντά στους 800.000 τηλεθεατές κατακτά τα βράδια, μετά από πολλές σεζόν, η γνωστή σειρά

«Εχουμε σχεδιάσει ένα βαριετέ κωμωδίας που περιέχει τα πάντα, από stand up comedy μέχρι σάτιρα επικαιρότητας», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο παρουσιαστής του «Απόψε μόνο» Λάμπρος Φισφής

. Αυτή είναι η δύναμη της εποχής, αυτή συγκεντρώνει τα μεγάλα ονόματα όχι μόνο σε επίπεδο καστ, αλλά και σε επίπεδο συντελεστών. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο αναζητά μανιωδώς μια «», είναι σαφής. Φυσικά η συνθήκη της παραγωγής των ξένων σειρών βρίσκεται σε άλλη «πίστα» στο εξωτερικό και σύγκριση με την εγχώρια δύσκολα θα επιχειρηθεί για πολλούς λόγους. Ωστόσο, επειδή η ελληνική αγορά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, το γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια Ελληνες παρακολουθούνσε ιδιωτικά και δημόσια κανάλια καθημερινά δεν το λες και απλή υπόθεση.Ενδεικτικά, στο τηλεβαρόμετρο της περασμένης εβδομάδας τις 14 από τις συνολικά 20 θέσεις τις καταλαμβάνει η μυθοπλασία. Συγκεκριμένα, τις «» παρακολουθούν 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές καθημερινά, ενώ σταθερά κοντά στους 900.000 βρίσκονται οι «» του ΣΚΑΪ.Σχεδόν 800.000 τηλεθεατές κατακτά τα βράδια μετά από πολλές σεζόν το « Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» , ενώ ο «» και το «» στον ΑΝΤ1 ξεπερνούν τους 750.000. Στα ίδια νούμερα κινείται και η «» με αυξομειώσεις, ενώ κοντά στους 600.000 βρίσκονται το «» και η «» στον ALPHA. Νέα είσοδος το «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1 με περίπου 400.000 τηλεθεατές για την πρώτη εβδομάδα προβολής του σε μέσο όρο. Οι αριθμοί απλώς αποδεικνύουν ότι στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο δεν είναι ο συνολικός πληθυσμός, οι σειρές βρίσκονται πολύ ψηλά. Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι, πέρα και πάνω από τις κατατάξεις των κοινών σε δυναμικά και αδύναμα, το σύνολο του τηλεοπτικού πληθυσμού ψηφίζει σίριαλ σε μεγάλη πλειοψηφία.Φάνηκε από την περασμένη χρονιά. Ομως αυτό που συμβαίνει φέτος είναι πρωτοφανές. Η πολύ γρήγορη εξέλιξη όλων των υποθέσεων που αποτελούν πυρήνα έλξης, η αριστοτεχνική γραφή και ανάπτυξη σεναρίου, η ανάγλυφη και ερεθιστική αποτύπωση χαρακτήρων μυθοπλασίας, η κινηματογραφική σκηνοθετική ματιά και η ενέργεια που αναδύεται από αυτή τη σειρά είναι μοναδικά.Μέσα από τη συγκεκριμένη κατάθεση γραφής αναδείχθηκαν σημαντικοί ηθοποιοί στο ευρύ κοινό, οι οποίοι ναι μεν είχαν διανύσει πολλά θεατρικά χιλιόμετρα, ωστόσο το κοινό δεν τους γνώριζε: από τις νεότερες, Ελλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη έως την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον, τον Γιώργο Γάλλο και την ήδη διάσημη στο τηλεοπτικό κοινό Κάτια Δανδουλάκη, αλλά και τις νέες αφίξεις όπως τονκαι τον Αργύρη Πανταζάρα. Ολη η αφρόκρεμα της ελληνικής υποκριτικής παρελαύνει στα στενά του Διαφανίου γοητεύοντας με την υποκριτική δεινότητα που ξεδιπλώνει η πένα της Μελίνας Τσαμπάνη και η σκηνοθεσία του Λευτέρη Χαρίτου.. Ευτυχώς, όχι παροδικό και δίχως τα χαρακτηριστικά της «φούσκας» που ευδοκιμεί στα τηλεοπτικά μονοπάτια. Με διάρκεια, περιεχόμενο και αναλλοίωτα πολύτιμα συστατικά.Με τρεις νέες σειρές και έχοντας μειονέκτημα λόγω κακού παρελθόντος, ηπροσπαθεί να δώσει το δικό της στίγμα στη μυθοπλασία και να διεκδικήσει μερίδιο από την πίτα. Η πρώτη έλευση ήταν αυτή του «», μια καθημερινή κωμωδία ηθών, ανάλαφρη και καλογυρισμένη, με εξαιρετικό καστ που συνδυάζει το παλιό με το νέο, σε μια παραγωγή πολύ προσεγμένη.Η μεγάλη έκπληξη και η πολυαναμενόμενη σειρά ήταν τα «Καλύτερά μας χρόνια», που ουσιαστικά λειτούργησε σαν ταξίδι στον χρόνο. Εδώ την πρώτη εντύπωση κλέβει η παραγωγή, καθώς η σειρά ξεκινά από τη δεκαετία 1960-1970 σε μία Ελλάδα όχι τόσο μακρινή, αλλά πολύ διαφορετική. Οι Μελέτης Ηλίας, Κατερίνα Παπουτσάκη και Υβόννη Μαλτέζου σε συνδυασμό με απολαυστική πιτσιρικαρία και έναν αφηγητή ιδανικό όπως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δένουν ένα σύνολο πολύ δυναμικό. Η εικόνα είναι κινηματογραφική, αριστοτεχνικά σκηνογραφημένη και η σκηνοθεσία ιδιαίτερη. Η έναρξη σε επίπεδο αριθμών κινήθηκε σχετικά χαμηλά, κοντά στο 9% στο δυναμικό κοινό, όπου ο ανταγωνισμός απέναντι αντιστέκεται με δύο ριάλιτι και την κορυφαία σειρά σε αριθμούς και εντυπώσεις.Ισως η καλύτερη κωμική σειρά γι’ αυτή τη σεζόν, με δείγμα τα πρώτα επεισόδια, είναι η «» των Αλέξανδρου Ρήγα - Δημήτρη Αποστόλου. Σενάριο-κέντημα, με διεισδυτική ατάκα μέσω της οποίας περνούν ουσιαστικά μηνύματα, τα οποία είτε αγνοούνται είτε καταπατούνται από τηλεοπτικά προϊόντα. Χιούμορ, ευφυΐα, ερμηνείες, επιτέλους σύγχρονο περιεχόμενο, διακριτικά διάσπαρτο σε λόγο και εικόνα, ρυθμός και δομή περιεχομένου.Το Twitter σχεδόν ξαφνιασμένο «τρεντάρει» τα hashtag της ΕΡΤ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η άνοδος είναι μπροστά και ότι τελικά το «καλό πράγμα» σε όποιο περιβάλλον κι αν βρίσκεται θα βρει τον τρόπο να περάσει απέναντι.Φυσικά η μυθοπλασία, καθώς φέτος κάνει ουσιαστική επιστροφή με όρους παρελθόντος, ή μάλλον με μεγέθη παρελθόντος, χρειάζεται χρόνο και κατάλληλο περιβάλλον για να κατακτήσει τη συνήθεια.Η «» στον ALPHA είναι μια δραματική σειρά που δεν της λείπει κάτι. Καστ, σενάριο, σκηνοθεσία αξιώσεων και μάλιστα με θεματική αρεστή σε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών. Ηδεν είναι η αναμενόμενη, όμως η σειρά αρέσει και έχει αποσπάσει θετική κριτική. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες συνταγές οι οποίες δεν επηρεάζονται από τον χρόνο. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του «», η οποία μετά από χρόνια, από πολλές αλλαγές, από σκαμπανεβάσματα και ανατροπές παραμένει στην κορυφή της προτίμησης στην κατηγορία των οικογενειακών σειρών και δεν εμφανίζει σημάδια κόπωσης λόγω των χειρουργικών επεμβάσεων ανανέωσης.Η προσπάθεια που κάνει ο ΑΝΤ1 με τις κωμωδίες «» και «» είναι ήδη καλοδεχούμενες από το τηλεοπτικό κοινό. Οχι με νούμερα-ρεκόρ, αλλά με αξιοπρεπείς και ενθαρρυντικές αποδόσεις, καθώς ο κόσμος ακόμη κρατά το τηλεκοντρόλ και ψάχνεται προκειμένου να καταλήξει κάπου. Το ίδιο ισχύει και με την καθημερινή σειρά του σταθμού «Ηλιος», που αργά αλλά σταθερά αυξάνει ποσοστά κυρίως στο γενικό κοινό, καθώς παραδοσιακά οι καθημερινές σειρές είναι αγαπημένη συνήθεια των πιο μεγάλων ηλικιών. Σταθερή αξία και το «», το οποίο σε ένα νέο και άκρως ανταγωνιστικό πια περιβάλλον βρίσκει τα πατήματά του και αντέχει παραμένοντας ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού.Δύο είναι οι σειρές που θα δοκιμάσουν τις δικές τους δυνάμεις στο ανταγωνιστικό πεδίο της μυθοπλασίας. Με αξιώσεις λόγω παράδοσης και συντελεστών και με προσδοκίες να θυμίσουν το παρελθόν στο οποίο το Μεγάλο Κανάλι κυριαρχούσε με διαφορά. Το «», μια σειρά που εκτυλίσσεται στο σήμερα της αθηναϊκής μετα-κανονικότητας. Μια (αντι)κοινωνική κωμωδία πόλης για το ταλέντο να ζεις έχοντας επιβιώσει από την ελληνική κρίση, τα μνημόνια, την ανεργία, τον κορωνοϊό, την καραντίνα, την παγκόσμια υγειονομική ανασφάλεια. Μια αστεία, περιπετειώδης σειρά, μια ιστορία συγκατοίκησης και φιλίας για το σήμερα των κανονικών ανθρώπων, με 30άρηδες που επιμένουν να κυνηγάνε τον έρωτα και τη μουσική και με 40άρηδες (plus) που αναπολούν τα παλιά τους «χαϊλίκια» κυνηγώντας ταυτόχρονα την προθεσμία της ρύθμισης των 120 δόσεων και μια καλύτερη ζωή. Πρωταγωνιστούν οι Μάκης Παπαδημητρίου, Γιάννης Στάνκογλου, Θεοδώρα Τζήμου,, Φωτεινή Αθερίδου.Θα ακολουθήσει η «», μια σειρά ερωτικού πάθους που υπογράφει η Τίνα Καμπίτση και σκηνοθετεί ο Βασίλης Τσελεμέγκος, με τους Τάσο Νούσια, Ιωάννα Παππά, Κίμωνα Κουρή, Νίκο Πουρσανίδη, Κώστα Κάππα και Γιούλικα Σκαφιδά.Εδώ, ωστόσο, λειτουργεί και μία ακόμη παράμετρος, αυτή της αξιοποίησης της «ταινιοθήκης» του παρελθόντος που αποδεικνύει περίτρανα γιατί οι σειρές συνιστούν τηλεοπτικό θησαυρό για τα κανάλια: υπάρχουν σειρές που στην εκατοστή τους επανάληψη ξεπερνούν σε τηλεθέαση τις νέες.και η παρέα του Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Γιάννης Σαρακατσάνης, αλλά και οι Θωμάς Ζάμπρας και Aγγελος Σπηλιόπουλος έρχονται για να παρουσιάσουν το «Απόψε μόνο», ένα γρήγορο, ανατρεπτικό́ και απρόβλεπτο late night comedy show στο. Θα συναντήσουν μερικούς από τους πιο ταλαντούχους κωμικούς της γενιάς τους από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 23.30 και κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο «Μπάγκειον», το ιστορικό κτίριο της πλατείας Ομονοίας.Κάθε επεισόδιο είναι (γ)ραμμένο στα μέτρα των καλεσμένων τους. Stand up comedy, παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, tailor made σκετς, αλλά και μουσικές προκλήσεις μπροστά από ένα μικρόφωνο γίνονται κομμάτια ενός τηλεοπτικού παζλ και η επικαιρότητα σχολιάζεται με ιδιαίτερο τρόπο μέσα από χαρακτήρες-έκπληξη που θα κάνουν την εμφάνισή τους κάθε βραδιά χωρίς προειδοποίηση.Ο Λάμπρος Φισφής μιλώντας στο «» περιγράφει αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας σε λίγες ημέρες: «Ενα τηλεοπτικό comedy club. Θέλουμε να πάρουμε αυτό που γίνεται σε μια live παράσταση κωμωδίας και να το μεταφέρουμε στην τηλεόραση! Τον αυθορμητισμό, τη διάδραση, τα λάθη, την αμηχανία και τα απρόβλεπτα. Εχουμε σχεδιάσει ένα βαριετέ κωμωδίας που περιέχει τα πάντα, από stand up comedy μέχρι σάτιρα επικαιρότητας και από αυτοσχεδιασμό μέχρι μουσικά challenges. Ολα αυτά ενώνοντας κάθε φορά τη δική μας παρέα με μια παρέα guest και ελπίζουμε την παρέα του κοινού, που θα μείνει ξύπνιο μέχρι τις 23.30. Ξέρω σίγουρα ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος, η μάνα μου, δεν θα καταφέρει να μείνει ξύπνια. Οπότε, σας παρακαλώ, πιείτε καφέδες και πάμε να το ζήσουμε! Επιστρέφουμε μετά από καιρό με ένα comedy show και πλέον κουβαλάμε και μία επιπλεόν δεκαετία εμπειρίας, οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα σόου που θα στέλνει τον κόσμο για ύπνο με γέλια. Αν όχι γέλια, ένα χαμόγελο. Να σας πω κάτι, θα είμαστε ΟΚ και με ένα “χμμμ... καλούτσικο ήταν”».