Τα πάνελ της TV ανανεώνονται με νέα και... παλιά πρόσωπα

Καλώς ή κακώς, η ελληνική τηλεόραση είναι προσωποκεντρική. Για την ακρίβεια, «». Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας εκπομπής πιστώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στον κεντρικό παρουσιαστή ή παρουσιάστρια, κάτι που δεν ισχύει συχνά. Και αυτό διότι αν το πρόσωπο δεν έχει τη λάμψη έτσι ώστε να συνιστά έναν πολύ δυνατό πόλο έλξης, αν η εκπομπή δεν είναι ένα πολύ ισχυρό format το οποίο «πάει στον αυτόματο», τότε κάτι θα πρέπει να πιστωθεί και στην ομάδα.Δεν είχαν άδικο όσοι έμειναν πιστοί στο απόφθεγμα «οι παρέες γράφουν ιστορία». Αν η ομάδα δεν είναι δεμένη και οι συνεργάτες δεν δημιουργούν καλή χημεία και δεν παράγουν ενδιαφέροντα θέματα, τότε, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι αναλογίες της παρουσιάστριας, η εκπομπή δεν θα τραβήξει.Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα κεντρικά πρόσωπα, τα πάνελ των εκπομπών έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να ανανεώνονται σε επίπεδο προσώπων. Νέοι συνεργάτες δοκιμάζονται ή ακόμη και πρόσωπα που προέρχονται από άλλους χώρους έχουν το δικό τους βήμα, την ίδια στιγμή που σε επίπεδο παρουσιαστών α’ γραμμής η ελληνική τηλεόραση δείχνει σε πολλές περιπτώσεις εγκλωβισμένη στους ίδιους και στις ίδιες.Για κάποιον λόγο, όχι απόλυτα ανεξήγητο, οι φετινές συνθέσεις ανανεώνονται. Μάλλον ακολουθούν μία ισχυρή κοινωνική τάση που θέλει τα πάντα να αλλάζουν. Μετακινήσεις, μεταγραφές, νέες είσοδοι, αλλαγή ρόλων, ευελιξία σχημάτων. Είναι εμφανές το φρεσκάρισμα και το ρίσκο, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία ζώνη στην οποία να μη συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ή τρεις παίκτες. Η ειρωνεία είναι ότι κάποιοι αναπόφευκτα θα βρεθούν απέναντι από εκπομπές στις οποίες βρίσκονταν επί σειρά ετών, ενώ το πιο συχνό φαινόμενο, ειδικά γι’ αυτή τη σεζόν, είναι η αλλαγή καναλιού. Σε κάθε περίπτωση, τα πάνελ είναι εδώ, πιο ισχυρά από ποτέ και έτοιμα να μπουν στον στίβο.Είναι τουλάχιστον πρωτοφανές. Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα μονομαχήσουν σχεδόν δέκα ψυχαγωγικές εκπομπές ή σχεδόν ψυχαγωγικές εκπομπές. Οι μισές προβάλλονται για χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες είναι «φρέσκες» και έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες του τηλεοπτικού κοινού για κάτι διαφορετικό. Στον ΑΝΤ1 το «Πρωινό» συνεχίζεται με ελάχιστους από τους συνεργάτες του παρελθόντος. Πλέον, εκτός από τη Φαίη Σκορδά , τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Λίτσα Πατέρα, στο πλατό θα βρίσκονται και οι Κόνι Μεταξά και Δημήτρης Μοθωναίος. Οι αλλαγές είναι σημαντικές, αυτό φανερώνει και η επιλογή προσώπων, ενώ ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το πρόσωπο το οποίο θα αντικαταστήσει τον Αρη Καβατζίκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από πέντε χρόνια και έκλεισε νέα συνεργασία στην πρωινή εκπομπή του MEGA. Το «Πρωινό» είναι ένα από τα πιο ισχυρά brands στη ζώνη και σίγουρα υπάρχει σκεπτικό και σχεδιασμός κινήσεων, παρά το γεγονός ότι σημειώθηκαν αρκετές αποχωρήσεις και απομακρύνσεις συνεργατών. Αλλωστε φέτος έχει πολλούς και δυνατούς αντιπάλους.Ενας εξ αυτών θα είναι ημε τη νέα εκπομπή της «Ωρα για Μελέτη» στον ALPHA, η οποία θα προβάλλεται από τις 11 και θα έχει τη μορφή infotainment. Oλα θα γίνουν υπό την καθοδήγηση του έμπειρου Νίκου Μάνεση και με δυνατή ομάδα, η οποία αποτελείται από τους Τάσο Τεργιάκη, Γιώργο Γρηγοριάδη και αρχισυντάκτρια την Ασπασία Κάρλου. Η εκπομπή δεν επενδύει στο gossip και στο lifestyle, αλλά σε μία εναλλακτική πρωινή εκπομπή, η οποία θα ενημερώνει και παράλληλα θα αναδεικνύει κοινωνικά θέματα.Πριν από την «Ωρα για Μελέτη», σταθερά στη ζώνη 8.30-11, θα προβάλλεται το «Happy Day» με τη. Στο πάνελ θα βρίσκονται οι Τίνα Μεσσαροπούλου, Δημήτρης Παπανώτας και Κώστας Φραγκολιάς. Μικρό ευέλικτο και έμπειρο σχήμα. Νέες αφίξεις οι Μαρία Μπέη και Δημήτρης Μπέλλος στη μαγειρική. Σε διπλό ρόλο και ο Γιώργος Σατσίδης με νέα από Χόλιγουντ και φυσικά και από το «Bachelor», το νέο ριάλιτι του σταθμού.Ενα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του ALPHA είναι η νέα εκπομπή «Pop up» στις 13.00 με παρουσιάστρια τηνκαι ομάδα η οποία έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Αυγούστου. Με ένα έξυπνο και πολύ φρέσκο τρέιλερ, η καλλονή παρουσιάστρια με αφοπλιστική ειλικρίνεια εξομολογείται πως δεν το έχει ξανακάνει αλλά θα προσπαθήσει, ξορκίζοντας τα σχόλια όλων όσοι δυσκολεύονται να εμπιστευτούν νέα πρόσωπα στον τηλεοπτικό στίβο. Η εκπομπή θα είναι ένα μαγκαζίνο με γυναικεία αισθητική, με επικαιρότητα, πολιτισμό, μόδα και όλα όσα ενδιαφέρουν έναν απαιτητικό τηλεθεατή.Στο STAR η «» συνεχίζει κανονικά με την ίδια σύνθεση. Οι Κρατερός Κατσούλης και Κατερίνα Καραβάτου θα έχουν δίπλα τους τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τη Μαριλού Ρεπαπή, τον Γιώργο Κρικοριάν, την Τζώρτζια Γεωργίου και την Αση Μπήλιου. Από την ομάδα αποχώρησε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος θα συνεργαστεί με το OPEN.Με ενισχύσεις επιστρέφει ηκαι το «Ευτυχείτε» στο OPEN. Εκτός από τον Γρηγόρη Γκουντάρα, τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου και την Τζωρτζέλα Κόσιαβα, η εκπομπή ενισχύεται με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά τη σόουμπιζ. Πρόκειται για τον Νίκο Γεωργιάδη και τον Γιάννη Πουλόπουλο.Στο παιχνίδι της πρωινής ζώνης μπαίνει με αξιώσεις και το, το οποίο επέλεξε ως κεντρική παρουσιάστρια τη νέα και φρέσκια, την οποία μέχρι στιγμής θα πλαισιώνουν οι έμπειροι Ελιάνα Χρυσικοπούλου και Αρης Καβατζίκης. Η συνταγή θα είναι ίσως η πιο νεανική στην πρωινή ζώνη, εξ ου και επελέγη το συγκεκριμένο πρόσωπο.Στον ΣΚΑΪ, στις 12 τα μεσημέρι, έρχεται το νέο πουλέν του σταθμού, στο οποίο οι επικεφαλής έχουν επενδύσει πολλά. Η Ιωάννα Μαλέσκου με την εκπομπή «Love it» θα επιχειρήσει μια αναδόμηση της ζώνης 12-2 μετά τις περσινές αναταράξεις. Η εκπομπή θα είναι ένα μαγκαζίνο με lifestyle θεματολογία και θα έχει αποκλειστικές ειδήσεις και συνεντεύξεις από τα νέα format του καναλιού, με πιο έντονη την παρουσία του «Big Brother». Μαζί της θα είναι ο Μάνος Μαγιάτης, ο Παναγιώτης Χατζηδάκης και η Μάρτζυ Λαζάρου.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνθέσεις των επιτροπών των ριάλιτι και των. Για το «My style rocks» στον ΣΚΑΪ, η επιτροπή που θα πλαισιώσει την παρουσιάστρια Κατερίνα Στικούδη αποτελείται από την Ελενα Χριστοπούλου, τον Λάκη Γαβαλά και τον Στέλιο Κουδουνάρη. Εκτός απροόπτου φυσικά, καθώς, αν προκύψουν υποχρεώσεις των μελών κατά τις ημέρες των γυρισμάτων, θα δρομολογηθούν αντικαταστάσεις. Ενα όνομα που ακούγεται έντονα και που αγαπά ιδιαίτερα το κανάλι του Φαλήρου είναι αυτό του Χάρη Χριστόπουλου. Αν η αγάπη γίνει (επαγγελματικός) δεσμός θα φανεί εντός των ερχόμενων εβδομάδων.Το αντίπαλο δέος στο OPEN λέγεται «Style me up» και θα το παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου. Ηδη σίγουρη θεωρείται η συνεργασία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ συζητήσεις έχουν κάνει οι Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος, Μπέτυ Μαγγίρα, Σπύρος Πώρος, Υβόννη Μπόσνιακ και Νατάσα Καλογρίδη.Επιτροπές δίχως αλλαγές θα είναι αυτές των σόου. Στο «The Voice» στον ΣΚΑΪ τον Γιώργο Λιανό θα πλαισιώνουν οι Σάκης Ρουβάς, Ελενα Παπαρίζου, Ελεονώρα Ζουγανέλη και Πάνος Μουζουράκης.Αλλά και στο «Just the two of us» στο OPEN ισχύει το «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Γι’ αυτό ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να συνεχίσει να έχει δίπλα του τον Σταμάτη Φασουλή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή και τη Μαρία Μπακοδήμου.«Καλύτερα δε γίνεται», λέει η Ναταλία Γερμανού στον ALPHA, αλλά μάλλον μπορεί και να γίνεται με ανανέωση συνεργατών. Από την παλιά ομάδα στο πλάι της μένει μόνο ο Κώστας Τσουρός, ενώ η Εβελίνα Νικόλιζα είναι ένα από τα νέα μέλη της παρέας. Εχουν γίνει ήδη διερευνητικές επαφές και συζητήσεις για νέους συνεργάτες και όλα θα ανακοινωθούν επίσημα ως το τέλος του μήνα.Αμετακίνητοι παραμένουν οι συνεργάτες της Σίσσυς Χρηστίδου στο «Ελα χαμογέλα». Παύλος Σταματόπουλος, Ελένη Βουλγαράκη και Κωνσταντίνος Βασσάλος θα βρίσκονται για μία ακόμη σεζόν στο πλάι της και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρξουν νέες αφίξεις, παρά τα όσα ειπώθηκαν το τελευταίο διάστημα.