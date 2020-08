Τηλεοπτικά τύμπανα πολέμου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι η χρονιά των μεγάλων εκπλήξεων, των πιο δυνατών μονομαχιών και φυσικά των ανατροπών. Από τα τέλη του μήνα η σεζόν κάνει έναρξη, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τις άλλες χρονιές. Οείναι ο σταθμός ο οποίος φουλάρει τις μηχανές του και ετοιμάζεται να μπει πρώτος στον ανταγωνισμό με τακτική αιφνιδιασμού.Αυτό το Σάββατο, στιςτο πρωί θα κάνει πρεμιέρα ο Γιώργος Αυτιάς με το «Καλημέρα» ενώ μία εβδομάδα αργότερα, και συγκεκριμένα στιςέρχεται το πρώτο live του «Big Brother». Ουσιαστικά αυτό θα σημάνει και την εκκίνηση καθώς από τηνξεκινά σχεδόν όλο το πρόγραμμα του σταθμού.Συγκεκριμένα, επιστρέφουν οικαιμε το «Σήμερα», οι «Αταίριαστοι» μειωμένοι κατά μισή ώρα ενώ ποδαρικό στην καθημερινή ψυχαγωγία θα κάνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου με νέα εκπομπή μαγειρικής από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 11.30. Στις 12 ακριβώς θα ξεκινά η εκπομπήμε τηνκαι με συνεργάτες τους Μάνο Μαγιάτη, Παναγιώτη Χατζηδάκη και Μάρτζυ Λαζάρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της σεζόν για το κανάλι το οποίο αφενός θα υποστηρίζει τις εκπομπές του σταθμού αφετέρου θα δοκιμάσει να αποκαταστήσει μία ζώνη τραυματισμένη από τις περσινές αστοχίες.Επιστροφή και για το ριάλιτι μόδαςμε την, το οποίο θα προβάλλεται καθημερινά στις 17.00 αμέσως μετά το «Καλό μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά το οποίο προς το παρόν προετοιμάζεται και θα «εισβάλλει» λίγο αργότερα.Το βράδυ στιςαρχίζει η προβολή του νέου κύκλου της σειράςτου Ανδρέα Γεωργίου με δίωρη διάρκεια. Θα το διαδέχεται στις 23.00 η προβολή τουμε επεισόδιο, το οποίο θα προβάλλει μονταρισμένο υλικό από την ζωή των παικτών στο σπίτι.Στις 7 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρόγραμμα τουνα επιστρέφει στις επάλξεις της ενημέρωσης και να ακολουθεί το «Πρωινό» με τηνστις 10. Επιστροφή και για τα καθημερινά τηλεπαιχνίδια και συγκεκριμένα για τοκαι το. Μία εβδομάδα αργότερα έρχονται στο πρόγραμμα η νέα καθημερινή σειρά «Ηλιος» και φυσικά ο δεύτερος κύκλος της πολυαναμενόμενης σειράς «Αγριες Μέλισσες». Ακολουθούν και οι νέες εβδομαδιαίες σειρές του σταθμού, «Παρουσιάστε» με τον Γιάννη Μπέζο, «Το Καφέ της Χαράς» αλλά και η «Φαμίλια».Ο Alpha κάνει εκκίνηση στις 7 Σεπτεμβρίου με τοστις 8.30 και ακολουθεί η νέα πρωινή εκπομπήστις 11 το πρωί. Στις 12 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στις επάλξεις το «Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Μάνεση» και λίγο αργότερα το «Pop Up» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Εντός του μήνα ενεργοποιείται το σύνολο του προγράμματος με τις σειρές, τα ριάλιτι και τα τηλεπαιχνίδια του προγράμματος όπως το «Bachelor», ο «Εφιάλτης στην κουζίνα» με τον Εκτορα Μποτρίνι, το «Deal» με τον Χρήστο Φερεντίνο, την δραματική σειρά «Αγγελική», το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και πολλές εκπλήξεις.Φουλ επιστροφή και για το ημερήσιο πρόγραμμα τουΑπό τις 9 το πρωί στις 7 Σεπτεμβρίου μπαίνουν στο πλατό οι εκπομπές: «Στη Φωλιά των Κου Κου», «Αλήθειες με τη Ζήνα», «Shopping Star» και «Ο τροχός της τύχης». Για λίγο αργότερα προγραμματίζεται ο τρίτος κύκλος τουστη ζώνη prime time.Στα μέσα Σεπτέμβρη θα κάνει πρεμιέρα και το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Open. Επιστροφή για Κατερίνα Καινούργιου και το «Ευτυχείτε», για τοκαι οσονούπω και για το «Just the two of us» με τονΣτα τέλη του μήνα έρχονται οι νέες σειρές της ΕΡΤ αλλά και το πρόγραμμα τουμε τηννα κάνει ποδαρικό στην πρωινή του σταθμού με νέο μαγκαζίνο.