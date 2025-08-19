Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποκάλυψε τους δύο χαρακτήρες που θα εμφανιστούν στη νέα ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Άντι Σέρκις στη Μέση-γη, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να μεταφέρει ορισμένες λεπτομέρειες. του « Άρχοντα των Δαχτυλιδιών » αποκάλυψε ο Ίαν ΜακΚέλεν . Μπορεί ο ηθοποιός να μην έχει επισήμως ανακοινωθεί ότι θα είναι στο καστ στην επιστροφή τουστη Μέση-γη, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να μεταφέρει ορισμένες λεπτομέρειες.

Τους δύο χαρακτήρες που θα συμμετέχουν στη νέα ταινίαΟ ΜακΚέλεν εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο πλαισιωμένος από συναδέλφους του, ανάμεσά τους ο Ελάιτζα Γουντ (Φρόντο Μπάγκινς) και ο Σον Άστιν (Σαμγουάιζ Γκάμτζι), Μπίλι Μπόιντ και Ντόμινικ Μόναχαν. Οερπατώντας στη σκηνή αποκάλυψε ότι ο χαρακτήρας που υποδυόταν Γκάνταλφ και ο Φρόντο (θα εμφανιστούν στη νέα ταινία που σκηνοθετεί ο Σέρκις, με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», η πρώτη από δύο παραγωγές που έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027 από τη Warner Bros. Pictures. Ο ίδιος έκανε επίσης γνωστό το πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα.«Άκουσα ότι θα γίνει μια ακόμη ταινία που διαδραματίζεται στη Μέση-γη και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Θα τη σκηνοθετήσει ο Γκόλουμ και είναι όλη για τον Γκόλουμ», είπε στην εκδήλωση For The Love Of Fantasy και πρόσθεσε: «Θα σας πω δύο μυστικά για το καστ: Υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ταινία που λέγεται Φρόντο και υπάρχει κι ένας χαρακτήρας που λέγεται Γκάνταλφ. Πέρα από αυτό, τα χείλη μου είναι σφραγισμένα».Ο ΜακΚέλεν δεν αποκάλυψε αν ο ίδιος και ο Γουντ θα ξαναπαίξουν τους ρόλους τους, αλλά ο ηθοποιός είχε στο παρελθόν εκφράσει την επιθυμία να φορέσει ξανά το καπέλο του μάγου. «Ο ενθουσιασμός για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν δείχνει να μειώνεται. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Μόλις μου είπαν ότι θα γίνουν νέες ταινίες, ότι ο Γκάνταλφ θα συμμετέχει και ελπίζουν ότι θα τον υποδυθώ εγώ», είχε δηλώσει πέρυσι.Η ομάδα που βραβεύτηκε με Όσκαρ για τις τριλογίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Χόμπιτ» — Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς — επανενώνεται για να δημιουργήσει δύο νέες ταινίες βασισμένες στο σύμπαν της Μέσης-γης του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, για τη Warner Bros. Pictures και τη New Line Cinema. Παραγωγός θα είναι και ο Ζέιν Γουάινερ. Το σενάριο υπογράφουν η Γουόλς και η Μπόγιενς, μαζί με τις Φοίβη Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου.: Shutterstock