Lady Gaga: Θέλει να δουλέψει με τον Tom Hanks και τη Meryl Streep

έχει ήδη δουλέψει με μερικούς από τους πιο αγαπημένους της και διάσημους ηθοποιούς στην τελευταία της ταινία «House of Gucci» και αυτή είναι μόνο η αρχή.Αν και η ταινία που σκηνοθέτησε οέχει λάβει διφορούμενες κριτικές,φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, μάλιστα, απέσπασε και την πρώτη της διάκριση, το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Βραβεία τηςH ίδια μιλώντας στογια τον ρόλο της αποκάλυψε με ποιους ηθοποιούς θα ήθελε να δουλέψει στη συνέχεια της καριέρας της.«Είναι τόσοι πολλοί οι ηθοποιοί που θα ήθελα να συνεργαστώ. Ο Al Pacino είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Είμαι περήφανη που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου», είπε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της: «Ήθελα να δουλέψω με τον Jared [Leto] με τον Adam [Driver] τον Jeremy Irons. Ήθελα να δουλέψω και με τη Salma [Hayek]».Όσο για το μέλλον και την καριέρα της στην υποκριτική, ηαποκάλυψε: «Πρέπει να πω ότι θα ήθελα πολύ να δουλέψω με τον Tom Hanks. Πιστεύω πως είναι ένας από τους πιο εξαιρετικούς ηθοποιούς όλων των εποχών».Η βραβευμένη με(για το τραγούδι στην ταινία «A Star is Born») καικαλλιτέχνιδα, είπε πως ένας ακόμη κρυφός πόθος της για συνεργασία, είναι και η«Είναι η καλύτερη γυναίκα ηθοποιός όλων των εποχών. Η δέσμευσή της στον ρόλο της είναι απαράμιλλη. To ίδιο ισχύει και για την Glenn Close», είπε η 35χρονη Gaga για τα ινδάλματά της στον χώρο της υποκριτικής. Gaga μιλώντας για τον ρόλο της στην ταινία εξομολογήθηκε πως οι γονείς της, πέταξαν από την χαρά τους όταν έμαθαν πως θα δουλέψει με τον«Δεν είχα ακούσει ποτέ τον πατέρα μου να… ουρλιάζει από τη χαρά του, ακούγοντας ότι θα δουλέψω με τον Pacino. Ο Ιταλός πατέρας μου τρελάθηκε τελείως. "Πατσίνο; Πατσίνο; Όχι! Στέφανι!" Ήταν τόσο ενθουσιασμένος, η μητέρα μου ήταν ενθουσιασμένη, η αδερφή μου ήταν ενθουσιασμένη, όλοι στην οικογένειά μου ήταν ενθουσιασμένοι», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια τουγια να συνεχίσει: «Ήταν ένα τόσο μεγάλο προνόμιο».πολύ συχνά μιλάει με λόγια αγάπης για τους συναδέλφους της. Μάλιστα αποκάλυψε πως για τον ρόλο της της στορώτησε τη γνώμη του «Ο Bradley Cooper πίστεψε σε εμένα για τον ρόλο της Άλι Μέιν στο A Star Is Born. Ήταν η επιτυχία της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας που με οδήγησε εδώ που βρίσκομαι τώρα. Έχω εμπιστευτεί τον Bradley για χρόνια και πάντα εκτιμούσα την υποστήριξή του και τις συμβουλές του, τις σκέψεις του για τις μελλοντικές μου προσπάθειες», είπε η