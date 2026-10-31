Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους εργαζόμενους, 165 έλεγχοι και πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ
Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους εργαζόμενους, 165 έλεγχοι και πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ
Ενεργές παραμένουν οι συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας - Συνάντηση με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών την Τρίτη, προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές δεδουλευμένων σε εργαζόμενους της Pizza Fan, όπως γνωστοποίησε το πρωί του Σαββάτου (31/10) η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία διοικητική ή κυβερνητική εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ ούτε η ίδια η εταιρεία έχει ανακοινώσει παύση λειτουργίας. Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και η εργοδοσία υποχρεούται να καταβάλλει κανονικά μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.
«Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι στην Pizza Fan και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 730.000 ευρώ. Η πρώτη εστία παραβατικότητας είναι αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση.
«Η προτεραιότητα η δική μας είναι η προστασία των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εντολή διοικητική ή κυβερνητική ή άλλη που να διατάσσει το κλείσιμο της επιχείρησης. Ούτε και η ίδια η επιχείρηση έχει πει ότι ''κλείνω''. Άρα όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», δήλωσε.
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«Ως υπουργείο Εργασίας παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες. Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη. Άρα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε προφανώς έτοιμοι να συνδράμουμε. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εφόσον οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, έχει υποχρέωση η εργοδοσία να καταβάλει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε.
Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να προδικάσει την έκβασή τους.
«Εμείς βλέπουμε κάποιες κινήσεις για την προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας, προφανώς όλα αυτά θα φανούν στην πράξη», σημείωσε.
«Είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Μιλάμε για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, είναι πολύ πιο περίπλοκη και η έρευνα της αστυνομίας όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες. Εκεί προφανώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά ισχύει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια εντολή για κλείσιμο επιχείρησης», ανέφερε η κ. Κεραμέως.
Η υπουργός ξεκαθάρισε, έτσι, ότι ούτε στην περίπτωση του «Χωριάτικου» έχει εκδοθεί εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές Αρχές συνεχίζεται.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία διοικητική ή κυβερνητική εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ ούτε η ίδια η εταιρεία έχει ανακοινώσει παύση λειτουργίας. Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και η εργοδοσία υποχρεούται να καταβάλλει κανονικά μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.
165 έλεγχοι και πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώΗ Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην Pizza Fan κατά την τελευταία διετία, αποκαλύπτοντας ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
«Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι στην Pizza Fan και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 730.000 ευρώ. Η πρώτη εστία παραβατικότητας είναι αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπουργός υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση.
«Η προτεραιότητα η δική μας είναι η προστασία των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εντολή διοικητική ή κυβερνητική ή άλλη που να διατάσσει το κλείσιμο της επιχείρησης. Ούτε και η ίδια η επιχείρηση έχει πει ότι ''κλείνω''. Άρα όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», δήλωσε.
Συνάντηση την Τρίτη με εργαζόμενους και εργοδότεςΌπως έκανε γνωστό η Νίκη Κεραμέως, το υπουργείο Εργασίας έχει αναλάβει πρωτοβουλία για συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να εξεταστούν οι εξελίξεις και τα ζητήματα που έχουν προκύψει.
«Ως υπουργείο Εργασίας παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες. Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη. Άρα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε προφανώς έτοιμοι να συνδράμουμε. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εφόσον οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, έχει υποχρέωση η εργοδοσία να καταβάλει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε.
Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να προδικάσει την έκβασή τους.
«Εμείς βλέπουμε κάποιες κινήσεις για την προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας, προφανώς όλα αυτά θα φανούν στην πράξη», σημείωσε.
Τι είπε για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»Η υπουργός Εργασίας ρωτήθηκε και για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πιο σύνθετη υπόθεση, τόσο λόγω της εμπλοκής πολλών διαφορετικών εταιρειών όσο και εξαιτίας της αστυνομικής έρευνας που παραμένει σε εξέλιξη.
«Είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Μιλάμε για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, είναι πολύ πιο περίπλοκη και η έρευνα της αστυνομίας όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες. Εκεί προφανώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά ισχύει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια εντολή για κλείσιμο επιχείρησης», ανέφερε η κ. Κεραμέως.
Η υπουργός ξεκαθάρισε, έτσι, ότι ούτε στην περίπτωση του «Χωριάτικου» έχει εκδοθεί εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές Αρχές συνεχίζεται.
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