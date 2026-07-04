Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Φωτιά τουριστικό κατάλυμα

Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες

Απέτρεψε τα χειρότερα η άμεση παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος

Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
Φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στην πλατεία 1866 σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, λίγο μετά τις 2 το σήμερα το μεσημέρι  (4/7).

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες

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