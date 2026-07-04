Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
Συναγερμός στο κέντρο των Χανίων μετά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα, δείτε εικόνες
Απέτρεψε τα χειρότερα η άμεση παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος
Φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στην πλατεία 1866 σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, λίγο μετά τις 2 το σήμερα το μεσημέρι (4/7).
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
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