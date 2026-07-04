Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό 74χρονης αγνοούμενης στο Ηράκλειο

Σε εξέλιξη βρίσκoνται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίαςπου εξαφανίστηκε χθες από την περιοχή Σύμη του Δήμου Βιάννου, στοΔυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, αλλά και drone, επιχειρούν να εντοπίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι οικείοι και οι συγχωριανοί της βιώνουν ώρες αγωνίας.Η 74χρονη, σύμφωνα με την οικογένεια της, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας - πάσχει από άνοια, σύμφωνα με το Cretalive.grΗ εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή (3/7) κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της.Στην επιχείρηση συμμετέχουν, παράλληλα, και κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι συνδράμουν τις αρχές στις προσπάθειες εντοπισμού της, εκφράζοντας την αγωνία και την ελπίδα να βρεθεί σύντομα σώα και ασφαλής.