Υμηττός: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου
ΕΛΛΑΔΑ
Υμηττός

Υμηττός: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αφήσει σημείωμα πριν δώσει τέλος στη ζωή του

Υμηττός: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου
Ενας άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στον Υμηττό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε νωρίς το πρωί και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αφήσει σημείωμα.

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