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Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Κωστής Φραγκούλης ενίσχυσε τις ναυτιλιακές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Κωστής Φραγκούλης ενίσχυσε τις ναυτιλιακές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ
Η πρέσβης των ΗΠΑ εξήρε το έργο του απερχόμενου προέδρου του Propeller Club Πειραιά, κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκλογών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης
Με έντονο το στοιχείο της αναγνώρισης του έργου που επιτελέστηκε τα τελευταία επτά χρόνια πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των εκλογών του Propeller Club Port of Piraeus για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, η εκδήλωση για την ολοκλήρωση της θητείας του Κωστή Φραγκούλη στην προεδρία του Club και την αναπηρική του νέου ΔΣ. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση των ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η συμβολή του Club στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών των δύο χωρών.
Στην ομιλία του, ο Κωστής Φραγκούλης ευχαρίστησε την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τη στενή συνεργασία που ανέπτυξαν τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.
Όπως ανέφερε, εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια η αποστολή του Propeller Club είναι η προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράμμισε ότι το Club, σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία, θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της στρατηγικής σχέσης, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό από τη νέα του θέση ως προέδρου του Διεθνούς Propeller Club.
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ομιλία της Πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της θητείας του Κωστή Φραγκούλη όχι ως ένα απλό αποχαιρετισμό, αλλά ως μια ευκαιρία να τιμηθεί μια σημαντική παρακαταθήκη ηγεσίας, οράματος και προσφοράς προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Η ίδια τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα ο Κωστής Φραγκούλης την υποδέχθηκε στη ναυτιλιακή κοινότητα, τη σύστησε στους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής και του ελληνικού εφοπλισμού.
Αναφερόμενη στον απολογισμό της επταετούς θητείας του, επισήμανε ότι υπό την ηγεσία του το Propeller Club Πειραιά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Propeller Club παγκοσμίως, αριθμώντας περισσότερα από 1.100 μέλη, υπερτετραπλασιάζοντας τη δύναμή του και αποκτώντας ισχυρή οικονομική βάση που διασφαλίζει τη μελλοντική του ανάπτυξη.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε από σημαντική διεύρυνση των υποτροφιών, των φιλανθρωπικών δράσεων και των κοινωνικών πρωτοβουλιών του Club, ενώ η διεθνής του αναγνώριση αποτυπώθηκε με δύο διακρίσεις «Club of the Year», το International President Award, αλλά και ειδική τιμητική διάκριση από την United States Coast Guard για τη συμβολή του στον ναυτιλιακό τομέα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στενή συνεργασία του Propeller Club με την Αμερικανική Πρεσβεία, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας Φραγκούλη διοργανώθηκαν δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, συναντήσεις υψηλού επιπέδου και εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στη ναυτιλία.
Η Πρέσβης υπενθύμισε ακόμη ότι ο Κωστής Φραγκούλης ήταν ο πρώτος τιμώμενος με το Samuel Gridley Howe Award, μια διάκριση που απονέμεται σε προσωπικότητες οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, τόνισε ότι οι ισχυρές συμμαχίες οικοδομούνται όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από ανθρώπους που υπηρετούν με συνέπεια την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και το κοινό όραμα, χαρακτηρίζοντας τον Κωστή Φραγκούλη μία από τις προσωπικότητες που ενίσχυσαν ουσιαστικά τις σχέσεις των δύο χωρών και άφησαν το Propeller Club ισχυρότερο από ποτέ.
Στην ομιλία του, ο Κωστής Φραγκούλης ευχαρίστησε την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τη στενή συνεργασία που ανέπτυξαν τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.
Όπως ανέφερε, εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια η αποστολή του Propeller Club είναι η προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογράμμισε ότι το Club, σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία, θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της στρατηγικής σχέσης, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό από τη νέα του θέση ως προέδρου του Διεθνούς Propeller Club.
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ομιλία της Πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της θητείας του Κωστή Φραγκούλη όχι ως ένα απλό αποχαιρετισμό, αλλά ως μια ευκαιρία να τιμηθεί μια σημαντική παρακαταθήκη ηγεσίας, οράματος και προσφοράς προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Η ίδια τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα ο Κωστής Φραγκούλης την υποδέχθηκε στη ναυτιλιακή κοινότητα, τη σύστησε στους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής και του ελληνικού εφοπλισμού.
Αναφερόμενη στον απολογισμό της επταετούς θητείας του, επισήμανε ότι υπό την ηγεσία του το Propeller Club Πειραιά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Propeller Club παγκοσμίως, αριθμώντας περισσότερα από 1.100 μέλη, υπερτετραπλασιάζοντας τη δύναμή του και αποκτώντας ισχυρή οικονομική βάση που διασφαλίζει τη μελλοντική του ανάπτυξη.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε από σημαντική διεύρυνση των υποτροφιών, των φιλανθρωπικών δράσεων και των κοινωνικών πρωτοβουλιών του Club, ενώ η διεθνής του αναγνώριση αποτυπώθηκε με δύο διακρίσεις «Club of the Year», το International President Award, αλλά και ειδική τιμητική διάκριση από την United States Coast Guard για τη συμβολή του στον ναυτιλιακό τομέα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στενή συνεργασία του Propeller Club με την Αμερικανική Πρεσβεία, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας Φραγκούλη διοργανώθηκαν δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, συναντήσεις υψηλού επιπέδου και εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στη ναυτιλία.
Η Πρέσβης υπενθύμισε ακόμη ότι ο Κωστής Φραγκούλης ήταν ο πρώτος τιμώμενος με το Samuel Gridley Howe Award, μια διάκριση που απονέμεται σε προσωπικότητες οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, τόνισε ότι οι ισχυρές συμμαχίες οικοδομούνται όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από ανθρώπους που υπηρετούν με συνέπεια την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και το κοινό όραμα, χαρακτηρίζοντας τον Κωστή Φραγκούλη μία από τις προσωπικότητες που ενίσχυσαν ουσιαστικά τις σχέσεις των δύο χωρών και άφησαν το Propeller Club ισχυρότερο από ποτέ.
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