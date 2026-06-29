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Νεαρός βγήκε με το πατίνι του στην Εθνική Οδό στην Πάτρα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για να τον σταματήσει
Νεαρός βγήκε με το πατίνι του στην Εθνική Οδό στην Πάτρα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για να τον σταματήσει
Ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο
Κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε η επικίνδυνη κίνηση ενός νεαρού να κυκλοφορεί με ηλεκτρικό πατίνι στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου.
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το tempo24.news, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.
Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν και να σταματήσουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το tempo24.news, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.
Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν και να σταματήσουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.
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