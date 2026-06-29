Νεαρός βγήκε με το πατίνι του στην Εθνική Οδό στην Πάτρα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για να τον σταματήσει
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρικό πατίνι Εθνική Οδός Πάτρα

Νεαρός βγήκε με το πατίνι του στην Εθνική Οδό στην Πάτρα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για να τον σταματήσει

Ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο

Νεαρός βγήκε με το πατίνι του στην Εθνική Οδό στην Πάτρα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία για να τον σταματήσει
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Κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε η επικίνδυνη κίνηση ενός νεαρού να κυκλοφορεί με ηλεκτρικό πατίνι στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το tempo24.news, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.

Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν και να σταματήσουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.
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