Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη
ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι κλαδιά Διακοπή κυκλοφορίας

Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές

Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη
Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η πτώση τμήματος τοίχου από κτίριο στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτίμου, από το ύψος της οδού Πρατίνου, στην περιοχή του Παγκρατίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Μαβίλη, στη συμβολή των οδών Φιλήμονος και Σκοπετέα, ενώ από τη φωτογραφία διακρίνοντα μεγάλα τμήματα δέντρων να έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου μία ώρα νωρίτερα είχε μεταβεί στο σημείο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς να έχει απομακρυνθεί το υλικό που παραμένει στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη
Μεγάλα κλαδιά έπεσαν στο οδόστρωμα και διέκοψαν την κυκλοφορία κοντά στην πλατεία Μαβίλη

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