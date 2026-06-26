Ελέγχεται το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των Πολεοδομιών

Ολα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη