Ελέγχεται το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των Πολεοδομιών
Ελέγχεται το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των Πολεοδομιών
Ολα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη
Αντικείμενο ελέγχου από την ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς αποτελεί το περιεχόμενο των θυρίδων που διατηρούν σε Τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των Πολεοδομιών.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών θυρίδων, είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η δικαστική λειτουργός, συνεχίζει προς κάθε κατεύθυνση την ανακριτική έρευνα και για το λόγο αυτό, ζήτησε από την Αρχή άδεια για να ελέγξει το περιεχόμενο των θυρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους.
Το αίτημα έγινε δεκτό με απόφαση της Αρχής και έγινε μερική αποδέσμευση μόνο για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ώστε τυχόν ευρήματα να συναξιολογηθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία.
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα τα οποία βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο της Δικαιοσύνης.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τις Πολεοδομίες έχουν οδηγηθεί έξι κατηγορούμενοι στη φυλακή και η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους, συγκεντρώνει ευρήματα ώστε σύντομα να είναι σε θέση να αξιολογήσει το πρώτο "πακέτο" των δεδομένων.
Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων θα σχηματίζεται αυτοτελής δικογραφία που θα διαβιβάζεται για περαιτέρω έρευνα.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών θυρίδων, είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η δικαστική λειτουργός, συνεχίζει προς κάθε κατεύθυνση την ανακριτική έρευνα και για το λόγο αυτό, ζήτησε από την Αρχή άδεια για να ελέγξει το περιεχόμενο των θυρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους.
Το αίτημα έγινε δεκτό με απόφαση της Αρχής και έγινε μερική αποδέσμευση μόνο για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ώστε τυχόν ευρήματα να συναξιολογηθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία.
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα τα οποία βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο της Δικαιοσύνης.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τις Πολεοδομίες έχουν οδηγηθεί έξι κατηγορούμενοι στη φυλακή και η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους, συγκεντρώνει ευρήματα ώστε σύντομα να είναι σε θέση να αξιολογήσει το πρώτο "πακέτο" των δεδομένων.
Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων θα σχηματίζεται αυτοτελής δικογραφία που θα διαβιβάζεται για περαιτέρω έρευνα.
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