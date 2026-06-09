Στον αδελφό του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή η επιμέλεια των παιδιών, είχε απευθύνει έκκληση να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα του

Τι πρέπει να πω στα παιδιά;Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»