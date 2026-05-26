Ορειβάτες εντόπισαν ζαρκαδάκι που έπεσε σε γκρεμό στην ορεινή Ναυπακτία
Ένα μικρό ζαρκαδάκι εντοπίστηκε εγκλωβισμένο σε απόκρημνο γκρεμό από ορειβάτες στην ορεινή Ναυπακτία. Εκείνοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης του άγριου ζώου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook η περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής», η δασική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και το μετέφερε στη Ναύπακτο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από κτηνίατρο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνέδραμαν τόσο στη μεταφορά όσο και στη φροντίδα του μικρού ζαρκαδιού.
Ωστόσο, επισημαίνεται πως δεν είναι ακόμη βέβαιο αν το μικρό ζωάκι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, καθώς είναι πολύ αδύνατο και αφυδατωμένο. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του, με τους ανθρώπους που το φροντίζουν να το παρακολουθούν στενά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΝΙΜΑ στο Facebook:
«Αλυσίδα ζωής για το μικρό ζαρκαδάκι, που βρήκαν ορειβάτες στην Ορεινή Ναυπακτία πεσμένο σε γκρεμό. Η δασική υπηρεσία το κατέβασε στη Ναύπακτο, ο κτηνίατρος Ανδρόνικος Μελισσαράτος το φιλοξένησε τη νύχτα και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρίτση, μιας και ήταν πολύ καταπονημένο. Στην αλυσίδα πήραν μέρος με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό η Άννα Μαντά και η Μελίνα Αυγερινού από την ΑΝΙΜΑ και ο καλός μας συνεργάτης από την Άρτα Γιώργος Τάτσης. Ο παλιός μας φίλος Νίκος Πατερέκας βοήθησε να βρούμε τηλέφωνα δασικών και θηροφυλάκων της περιοχής. 'Ολοι μαζί τα καταφέρνουμε!
Να δούμε αν θα τα καταφέρει τελικά και το μικρό, μιας και είναι πολύ αδύνατο και αφυδατωμένο...
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περισυλλέγετε ένα ζαρκαδάκι όταν το βρίσκετε να κοιμάται ήσυχο σε μια λόχμη. Είναι κάπου γύρω η μητέρα του!!
Επειδή στα Social Media αυτές τις μέρες βλέπουμε πολλές τέτοιες αναρτήσεις, και είναι κρίμα...»
