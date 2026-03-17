Μάρτης… «γδάρτης»: Διπλό μέτωπο κακοκαιρίας με βροχές, κρύο και βοριάδες έως 8 μποφόρ - Πιο δύσκολες ημέρες Πέμπτη 19/3 και Παρασκευή 20/3







Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η αρχή γίνεται από σήμερα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που εντοπίζεται στον Κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά. Το σύστημα αυτό προκαλεί ήδη αυξημένη συννεφιά, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη 17/3 που θα επηρεάσουν σταδιακά αρκετές περιοχές.



Αναλυτικά , για σήμερα Τρίτη 17/3 η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, που αρχικά θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα νότια και σταδιακά θα επεκταθούν και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει τους 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.







Την Τετάρτη 18/3 παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται και στο βόρειο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και κατά διαστήματα 8 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.









Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή - Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους έως και 8 μποφόρ Ωστόσο, η ουσιαστική επιδείνωση αναμένεται το διήμερο Πέμπτης 19/3 και Παρασκευής 20/3.



Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο, θα κινηθεί ανατολικά, προκαλώντας πιο γενικευμένα και έντονα φαινόμενα.







-Ενισχυμένοι βοριάδες: Οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση, καθιστώντας το σκηνικό ιδιαίτερα ψυχρό.



-Περισσότερες βροχές: Τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.



Την Πέμπτη 19/3 ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.



Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα πτώση και η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ενισχυμένων ανέμων.





Την Παρασκευή 20/3 οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, αλλά κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά.



Υδράργυρος σε «ελεύθερη πτώση» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της θερμοκρασίας. Από αύριο, Τετάρτη, και τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή.



Τσατραφύλλιας: Διπρόσωπος ο καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο για «αυξημένη μεταφορά σαχαριανής σκόνης».



Ολόκληρη η ανάρτησή του



«Τρίτη-Τετάρτη

✅ Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία «Samuel» θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

✅ Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.



📍Πέμπτη-Σάββατο

✅ Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.



✅ Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές.



✅ Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

✅ Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.



✅Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».