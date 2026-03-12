Η «ανατομία» της δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο: Η ανατροπή με την πρώτη φορά φυλακή για Ζαρούλια και άλλους τρεις
Στη φυλακή παραμένουν Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός - Τα ποσά για την εξαγορά των ποινών που μετατράπηκαν σε χρηματικές
Το κατώφλι της φυλακής καλείται να περάσει για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια σε εκτέλεση της χθεσινής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δίκαζε εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου έχοντας καταδικασθεί σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οδηγείται στις φυλακές καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική – κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται όπως επισήμανε η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου.
Εκτός όμως από την Ελένη Ζαρούλια στη φυλακή οδηγούνται και τρεις ακόμη καταδικασθέντες στους οποίους σε πρώτο βαθμό είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης από 5 έως 7 έτη. Στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους το πρωτόδικο δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό στην έφεση με αποτέλεσμα όλοι να παραμείνουν εκτός φυλακής, να μην εκτίσουν δηλαδή την ποινή τους.
Ο λόγος για τους Γιώργο Δήμου (καταδικάσθηκε χθες σε κάθειρξη επτά ετών για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση), Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο (καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 7 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση) και Γεώργιο Σκάλκο ( καταδικάσθηκε σε 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση).
Η απόφαση των μελών του Εφετείου (τρεις γυναίκες και ένας άνδρας) να οδηγήσουν τους τέσσερις παραπάνω καταδικασθέντες στη φυλακή είναι η μόνη διαφορά σε σχέση με την πρωτόδικη ετυμηγορία των δικαστών.
Κατά τα άλλα το Εφετείο υιοθέτησε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε όλα σχεδόν τα σκέλη της και στο ακέραιο ως προς την ενοχή των 42 κατηγορουμένων.
Όλοι οι παραπάνω κρίθηκαν ένοχοι από το Εφετείο για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών εκτός από τον Αριστόδημο Δασκαλάκη στον οποίο επιβλήθηκε φυλάκιση τεσσάρων ετών.
Ακόμη το Εφετείο αποφάσισε μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως για τους: Νίκο Μίχο (πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής), Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.
Στον Ν. Μίχο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στον Μάρκο Ευγενικό έξι ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη, στον Θωμά Μαρία επίσης φυλάκιση έξι ετών για τα ίδια αδικήματα και στον Κων. Χατζιδάκη το Εφετείο επέβαλλε φυλάκιση τεσσάρων ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με υπολογισμούς οι παραπάνω τέσσερις καταδικασθέντες για να εξαγοράσουν τις ποινές τους και να μην οδηγηθούν στις φυλακές θα πρέπει να καταβάλλουν, κατά περίπτωση, ποσά που ξεκινούν από 18.000 ευρώ και ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ.
Το Εφετείο διατήρησε την ποινή που είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στον Γιώργο Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ισόβια και δέκα έτη κάθειρξης ήταν η ετυμηγορία των Εφετών για τον δολοφόνο του μουσικού, με την Μάγδα Φύσσα να δέχεται με ανακούφιση την απόφαση και να δηλώνει μετά τη λήξη της συνεδρίασης πως πλέον επιστρέφει στο σπίτι της με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθεί ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το γιο της «και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία».
Οι 24 από τους 42 καταδικασθέντες από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους και έχουν αποφυλακιστεί με υφ’ όρον απόλυση.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τα μέλη της διευθυντικής ομάδας της Χρυσής Αυγής στα οποία δεν αναγνωρίστηκε ούτε στο Εφετείο κάποιο ελαφρυντικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Γιώργο Γερμενή, Χρήστο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο, και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.
Σε όλους επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών εκτός από τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών.
Εξαίρεση αποτελούν -δεν έχουν δηλαδή αποφυλακιστεί ακόμη - οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννη Λαγός, οι οποίοι αν και καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, είναι μόνοι μαζί με τον Γ. Ρουπακιά που βρίσκονται μέχρι σήμερα στις φυλακές.
Μάλιστα, ο Γιάννης Λαγός ήταν ο μόνος που βρέθηκε χθες στη δικαστική αίθουσα του Εφετείου για να ακούσει την τελική ετυμηγορία.
Οι υπόλοιποι 41 καταδικασθέντες προτίμησαν να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.
