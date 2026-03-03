Γιατί η Κυβέρνηση στέλνει τους Patriot στην Κάρπαθο;

Η ανάπτυξη συστοιχιών Patriot στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ενισχύει καθοριστικά την αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική άμυνα. Το σύστημα αποτελεί μία από τις πλέον δοκιμασμένες πλατφόρμες παγκοσμίως, με επιχειρησιακή δράση σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν μετακινούνται μέσα αεράμυνας, αλλά πώς δομείται η συνολική ασπίδα προστασίας για την Κρήτη και κυρίως για τη βάση της Σούδας, έναν από τους πιο κρίσιμους στρατηγικούς κόμβους του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Το Patriot ενσωματώνει ραντάρ τύπου AN/MPQ-65 ή νεότερης γενιάς, ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα δεκάδες στόχους. Το ραντάρ λειτουργεί σε φάσμα που επιτρέπει εντοπισμό χαμηλά ιπτάμενων αντικειμένων, όπως drones ή πυραύλων cruise, ακόμη και σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η εμβέλεια εντοπισμού ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα για αεροπορικούς στόχους, ενώ για βαλλιστικές απειλές μπορεί να φτάσει και υψηλότερα ανάλογα με το προφίλ πτήσης...







